Milion chvilek: Přirovnání, ze kterého se... Zapotí. A výzva kvůli Kellnerovi

Nedávné 101. výročí založení Československa poznamenala zpráva, že nejbohatší Čech Petr Kellner kupuje TV Nova, tedy společnost, pod kterou patří. Nicméně, Čechy čeká jen krátká přestávka předtím, než začne „velké", tedy třicetileté výročí pádu komunismu.

K tomuto výročí je také naplánovaná velká demonstrace Milionu chvilek pro demokracii. Jenže hlavní tahák, soudní stíhání Andreje Babiše, zatrhlo státní zastupitelství. Co bude tedy Milion chvilek dělat? Tomu se věnoval komentátor Petr Holec na Info.cz. Předně vypíchl, že Milion chvilek pro demokracii má velkou setrvačnost, protože má na účtu pět milionů korun, na Letnou dostal 250 tisíc lidí a Mikuláš Minář se na chvíli stal hvězdou. Takže i přes to, že Andrej Babiš už stíhaný není, tak nebalí krám.

Minář dle Holce stále odmítá „cirkus“ demonstrací přeměnit v politické uskupení. „Dobře ví proč: v očích médií by se ze spasitele demokracie, jemuž se nekladou nepříjemné otázky, rázem proměnil v dalšího obyčejného padoucha,“ říká komentátor. Milion chvilek prý chce nabídnout pozitivnější vizi, čemuž se dle komentátora Info.cz normálně říká program. Že by v programu nebylo vymezování se proti současné situaci, však Holec nepovažuje za pravděpodobné. „Zloba dobře mobilizuje, ostatně zeptejte se nejen v SPD. Bez ní by Tomio Okamura pořád vodil asijské turisty po Staromáku a v televizi zakládal cestovky pro plyšáky.“ Právě proto jsou prý důvody pro demonstraci „staré“, tedy stále se demonstruje proti střetu zájmů premiéra a za nezávislost justice. Jediné, co dle Holce vypadlo je trestní stíhání. Fotogalerie: - Pochod Milionu chvilek

„I v Milionu chvilek se totiž rozhodli, že budou respektovat rozhodnutí nezávislé justice, když už demonstrují za její nezávislost. Naděje teď proto vkládají do nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana,“ říká Holec. „Milion chvilek zajel do slepé uličky, jen si to nechce přiznat,“ míní komentátor. „Přišel o svůj hlavní argument, a proto hledá jiné. Profesionální strukturou začíná připomínat politickou stranu, místo účasti ve volbách ale radši dál pořádá demonstrace,“ tvrdí. Dle Mináře má Milion chvilek pro demokracii úlohu hlídacího psa. Dle Holce? „Spíš sekta, co se nebezpečně opila megaúspěchem svého evangelia.“

Vysmál se i slovům zakladatele, že musí vytrvat. „Podobně kdysi mluvil a sliboval velké věci třeba islamofob a jinak vzdělaný člověk Martin Konvička, i on se stejně jako Minář nebezpečně opil silou momentu,“ srovnal Holec, i když uznal, že Konvička Letnou nezaplnil.

Martin Fendrych na Aktuálně.cz se pro změnu věnoval akvizici Novy Petrem Kellnerem a také zmínil Milion chvilek pro demokracii. „Hroutí se česko-čínské vztahy, zmizel čínský poradce Miloše Zemana Jie Ťien-ming, pražský magistrát se začal chovat sebevědomě ve vztahu k Pekingu, tajná služba BIS varuje, že u nás řádí čínské tajné služby, čínské investice se zde konají minimálně,“ míní Fendrych a připomíná, že do toho Kellner, který podniká i v Číně, kupuje Novu.

Fednrych vytvořil následující myšlenkovou konstrukci: Kellner v Čechách podporuje Miloše Zemana a Václava Klause. „O tom není pochyb, tyhle dvě výrazné postavy jsou jeho. Není třeba je představovat, známe perfektně jejich orientaci. Pokud se Kellner považuje za západního člověka, pak netradičně podporuje dva antizápadní, antiunijní politiky, obdivovatele Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga,“ míní Fendrych. Zeman podle něj orientaci ČR na lidská práva otočil na ekonomickou diplomacii. Prezident Zeman dle něj už hledá svého nástupce a korunním princem je Andrej Babiš. „Bylo by s podivem, kdyby chtěl Kellner na Hradě Babiše, neboť premiér není vyznavačem Číny,“ říká komentátor a dodává, že v přímé volbě může TV Nova hrát velkou, až rozhodující roli. Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Komentátor se také chytil prohlášení z výroční zprávy, že PPF nemůže a nechce dělat politiku. „Jistěže ne, Kellner na to má lidi, dnes Klause a Zemana, oba však už za politickým zenitem. Potřebuje nové postavy. Budou podobně ‚konzervativní‘ a svobodě nakloněné jako Klaus a Zeman? V tom bude Kellner pravděpodobně neměnný (konzervativní),“ dodává.

Podle něho dokud budou Klaus a Zeman fungovat, tak se nic moc dít nebude, ale pak půjde prý do tuhého. „Až pak do tuhého půjde, bude potřeba mít sobě nakloněnou partaj, ANO to asi nebude, takže třeba Trikolóru a svého pracanta na Hradě. Minimum pro TV Nova: nejít proti nim, ani v případě, že by si to zasloužili. Více: poskytnout jim nadstandardní prostor,“ spekuluje Fendrych a dodává, že na zákon o rozhlasovém a televizním vysílání není spoleh.

„Proto za KellnerNovy vzroste význam veřejnoprávní televize. Už teď žije pod palbou, to se ještě zhorší. Je důležité, aby občané nenechali ČT umlčet,“ míní komentátor. A naději vidí i v občanské společnosti a Minářově spolku. „Není nic silnějšího než sami občané, pokud chápou smysl demokracie. Pak by se dal čekat střet Milionu chvilek pro demokracii s PPF Nova. Což je utkání, z něhož, řečeno výrazivem Klause seniora, ‚zemanokellnerismus‘ nemusí vyjít vítězně.“

