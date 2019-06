Milion chvilek: Umělec zval do ulic, ale pak mu zavolal občan. O Drahošovi

Muzikant Jiří Macháček byl hostem Press klubu na Frekvenci 1, kde prozradil, jak se cítil při demonstracích před třiceti lety, přemítal, kdo by měl být příštím prezidentem, a zamyslel se také nad tím, proč chodí lidé dnes do ulic. „Klientelismus a korupční aféry už jsme tu měli, pan premiér ale dokázal převzít stát,“ uvedl.

Lidé poslední týdny demonstrují v ulicích a znovu na demonstraci vyrazí v neděli na Letnou. Z jedné demonstrace v Praze dav oslovil i Macháček. „Cítil jsem, že sílí občanská iniciativa, které není jedno, že jsou v nebezpečí demokratické principy, na kterých by náš stát měl být založen,“ řekl s tím, že před třiceti lety ze žádné tribuny sice nemluvil, ale chřestil klíči a snažil se, aby se informace, které jsou potřeba, dostaly k lidem.

Jestli k lidem na demonstraci promluví, si prý dobře rozmýšlel. „Nebyl jsem si jistý, jestli dokážu promluvit zodpovědně, jestli dokážu mluvit tak, abych dav nějak nemanipuloval,“ prozradil, jaké obavy jej před vystoupením na nedávné protivládní demonstraci provázely.

Od posluchače pak přišel dotaz, zda si Macháček myslí, že nástupce prezidenta Miloše Zemana bude právě současný premiér Andrej Babiš. „Doufám, že nebude, měl by to být někdo, kdo dokáže ctít demokratické principy a bude si vážit právního státu, bude lid spojovat, bude mluvit v médiích slušně a bude to myslet vážně s demokratickým vývojem,“ řekl Macháček.

Dalšího volajícího zajímalo, proč například „rádoby umělci“ neprotestují i proti jiným problematickým věcem. Například proti Národní bance, která devalvuje korunu, prezidentovi Hospodářské komody, nebo proti nehorázným cenám v bytové otázce, kde Akademie věd kšeftuje se stovkami bytových jednotek, nebo že Drahoš dělá senátora. „Do určité chvíle člověk stále věří, že naši zastupitelé to vyřeší bez nás. Ve chvíli, kdy jde o ohrožení právního státu a demokratického principu, nám to ale věru jedno není,“ zněla Macháčkova odpověď.

Na demonstračních jevištích se v poslední době potkává mnoho umělců, co ale ti ostatní, kteří tam nevystupují? Vnesla tato atmosféra nějaké napětí i do řad umělců? „Asi jako do řad všech občanů. Nezaznamenal jsem, že bych se s někým přestal bavit, nebo někdo se mnou,“ řekl muzikant.

Následně se s dotazem pro Macháčka dovolal do studia mladý muž, který předeslal, že Babiše také nemá rád, ale silně mu vadí způsob, jakým se demonstruje – vadí mu vystupování herců, kteří by měli hrát anebo k tomu přistupovat s rozumem. Nelíbí se mu, že se přecházejí zlodějny od lobbisty Iva Rittiga. „Nechápu, proč se zvedne nevole až kvůli Babišovi,“ doplnil volající. „Souhlasím, že klientelismus a korupční aféry tu byly a vždy budou, ale teď jsme v období, kdy se to dostalo do jiné kvality, kdy premiér dokázal převzít stát pod svou kontrolu, aby dělal zájmy, které má on, v tom je zásadní rozdíl,“ zdůraznil Macháček.

Zpěvák Richard Krajčo v tomto týdnu oznámil, že on a jeho kapela Kryštof s Agrofertem ukončili spolupráci. „Richard vždy vystupoval pro politické subjekty, které byly v konjunktuře, a byl s nimi. Teď je tedy v Agrofertu volno? Tak to bychom mohli rychle s Migem 21 udělat nějakou smlouvu,“ žertoval Macháček.

Následně se dovolala další posluchačka, kterou zajímalo, zda by neexistoval nějaký jiný člověk, který by nahradil Babiše a dal to už vše do pořádku. „Myslím, že je, i když ho nevidíme, spousta lidí o tom přemýšlí a spousta lidí je ve vývoji a někam se posouvá. My jsme také měsíc před sametovou revolucí měli málo informací o tom, kdo je to Václav Havel, a nakonec se stal prezidentem,“ podotkl Macháček.

Protesty proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové mají i vedlejší efekt, a sice že voliče hnutí ANO utvrzují v tom, že volili správně, jelikož umělci a spol. vedou kampaň a dělají právě to, z čeho obviňují druhou stranu. Macháček chápe, že v době, kdy Babiš do politiky nastupoval, dokázal oslovit mnoho lidi tím, že skončí s korupcí. „Když člověk v někoho uvěří, velmi nerad zjišťuje, že se spletl a že jeho hrdina není takový hrdina. Nechce si to nechat vzít,“ vyjádřil se k zastáncům Babiše.

Zamyslel se také nad tím, jak by dnes asi dopadly volby? „Nevím, jak dnes, ale otázka je, jestli by zítra nedopadly jinak než dnes a pozítří stejně jako zítra,“ poznamenal nekonkrétně a doplnil, že nikdo z demonstrantů jistě nezpochybňuje výsledky voleb, ale nechtějí, aby naším premiérem byl trestně stihaný člověk.

„Dnešní svět se zrychluje a je složitý. Musíme si dát pozor, aby nám zůstali opravdové hodnoty. Musíme sledovat, kdo co jak myslí a nevěřit hned populistickým názorům a každé nabídce nějaké koblihy, nesmíme prodat to, co je důležité,“ řekl a závěr Macháček.

