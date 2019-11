Milion chvilek vyzval... A lid plní rozkaz! Po Letné se to začalo hýbat, Minář bude rád

Po výzvě z Letné se na facebookovém profilu chvilkařů objevila anketa, kdo patří k jaké straně nebo o ní uvažuje. Zvítězila s přehledem TOP 09, na druhém místě STAN. A kdo projevil zájem, toho do TOP 09 lákala skalní fanynka Miroslava Kalouska. „Jsme dobrá parta. Koukejte. Rádi spolu a šéfstvo nesedí zavřené kdesi nahoře,“ tvrdila. Ale objevili se i skeptici, kterým to ve stranách už stačilo.

Na sobotní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii zazněla i výzva k tomu, aby se strany otevřely lidem, řekly jasně, koho hledají a jak se k nim mají lidé přidat. Na Chvilkové skupině, která sdružuje příznivce hnutí a slouží jako diskuzní fórum, vzal tuto myšlenku doslova Pavel Pova a vyzval přítomné, aby prozradili, k jaké politické straně náleží nebo do jaké chtějí vstoupit. Sám přiznal, že byl 13 let v ČSSD a také 13 let u Zelených.

A rozběhla se diskuze. Velice často se u příspěvků objevovalo slovo „zvažuji“ nebo „uvažuji“. Suverénně největším vítězem celého ad hoc průzkumu byla TOP 09, uvažovalo o ní nebo se k ní přihlásilo celkem 19 lidí. Jedna z členek skupiny dokonce deklarovala, že TOP 09 se na jejich členství může těšit hned, jak dovrší 18 let.

Další o TOP 09 uvažovali, nebo ji měli jako jednu ze stran, do kterých by byli ochotní vstoupit. Pokud někdo napsal, že o TOP 09 uvažuje, začala být nápomocná senzibilka Jenny Nowak s radami, jak do TOP 09 vstoupit a jak je členství v TOP 09 skvělé. Přidávala odkazy na vstup do TOP 09 a k lepšímu dala i foto vedení TOP 09: „Jsme dobrá parta. Koukejte. Rádi spolu a šéfstvo nesedí zavřené kdesi nahoře.“

Asi nejpřízemnější důvod pro členství v TOP 09 uvedl, zřejmě v nadsázce, Petr Schlosser: „72 let jsem nebyl NIKDE... Ale teď jsem šťasten v TOP 09 – jsou tam nejhezčí děvčata.“

Anketa Ať Babiš odstoupí, nebo se zbaví Agrofertu, žádá Milion chvilek. Souhlasíte? Ano 8% Ne 92% hlasovalo: 5179 lidí

Josef Pova, který debatu vyvolal, také přidal své zkušenosti: „Já taky nevolil vždy ČSSD a Zelené, jelikož jsem viděl na vlastní oči, kdo v těch stranách vládne a jak, což je nepředatelné. Každý podle mě musí vstoupit do nějaké strany a snažit se ji pozitivně ovlivnit; no, a když to nepůjde, aspoň bude mít u voleb čisté svědomí a nebude si muset nic vyčítat, anebo, že si připadá jako dement, který neví, koho volí. Jak jsem psal, i já volil někoho jiného, když jsem si nebyl jist, že je to OK ve straně, a sáhl jsem po TOPce s LESem proti Burešovi. Přitom TOP 9 na Praze 9 je tak děsivá jako celá ODSka.“

Petr Praus vystřídal dohromady tři strany: „Byl jsem šest let v soc. dem., 14 v KDU-ČSL, potom jsem u nás zakládal TOP. Teď už jsem skoro 10 let mimo. Zkušenost: Všude jsou slušní a pracovití lidé, které není moc slyšet, a všude se najde pár zmetků, kteří jedou hlavně na sebe a dokáží hodně křičet. A to je asi ta potíž.“ Jedna z diskutujících namítla, že problém je, že jsou strany rozdrobené. „Jednotnej už jsem byl. Nikdy víc,“ odtušil lakonicky Praus.

Fotogalerie: - Statisíce proti Babišovi a Zemanovi

Psali jsme: „Jsou v pasti.“ Po Letné a oslavách: Erik Best sčítá a účtuje Milionu chvilek, novinářům a jiným. A vidí změnu Kalousek skočil po výzvě od Mináře z Letné: Já to říkám už od roku 2016 Kalda na Hrad? Žantovský chce občanskou neposlušnost? Nedrážděte lidi, už začínají být opravdu hodně naštvaní, varuje novinářka ze slavné podnikatelské rodiny Pojďte k nám, láká Rakušan občany po druhé demonstraci na Letné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.