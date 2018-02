Miloš Zeman na sjezdu ČSSD nemilosrdně zúčtoval s těmi, kteří šli proti němu ve volbách. Doporučil zahájit jednání s ANO. A všem připomněl zradu, kterou ve straně zažil

„Milé přítelkyně, vážení přátelé, už dlouho jsem toto oslovení nepoužil a bylo mi to líto. Stýskalo se mi po vás,“ řekl úvodem Zeman.

„Chtěl bych vám poděkovat za pozvání a chtěl bych vám říci, že jsem sem přijel z několika důvodů. Ten první, a důležitý, je vděčnost. Říká se, že politika nezná vděčnost. Ale lidé, kteří vyznávají tuto zásadu, na to zpravidla doplatili. A já bych chtěl poděkovat těm, kteří mi v prezidentské kampani vyjádřili svou podporu a dali mi svůj hlas,“ poděkoval Zeman Janu Hamáčkovi, Milanu Chovancovi a Jiřímu Zimolovi. „Omlouvám se zbývajícím pěti kandidátům, jejichž stanoviska neznám, že jim nemohu ani poděkovat, ani vynadat,“ dodal. A sdělil, že si také váží vyjádření hejtmanky Ivany Stráské a hejtmana Jiřího Běhounka. I jim poděkoval za jejich podporu.

„Plně respektuji i odlišné názory. A proto respektuji i názor tří sociálnědemokratických hejtmanů, kteří vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi, to jest Martina Netolického, Josefa Bernarda a Jiřího Štěpána. Tito tři hejtmani společně s Jiřím Čunkem a trestně stíhaným Martinem Půtou udělali docela hezkou a svěží věc. Že skotačili na louce a skládali písmenka a z těch písmenek jim vyšlo jméno Drahoš. Proč ne, vždyť je to osvěžující a v poměrně nudné kampani před prezidentskou volbou to byl alespoň nějaký krok lidové umělecké tvořivosti. Ale když už vyjádřím nějakou podporu kandidátovi, měl bych být natolik důsledný, že budu sdílet jeho názory,“ podotkl Zeman.

„Sociální demokracie je jediná strana, která neměla jasné stanovisko, kdo je vlastně její prezidentský kandidát. Sociální demokracie je jediná strana, která nemá jasné stanovisko, zda se účastnit vlády, nebo jít do opozice. A sociální demokracie je jediná strana, která neví, kdo bude její předseda. Jinak jste naprosto v pořádku. Takže začněme to klubko rozplétat,“ řekl Zeman s tím, že nebude na nikoho ukazovat. „Největší chybu jsem udělal tehdy, když jsem ukázal na Vladimíra Špidlu jako svého nástupce a on to lidsky neunesl. To, že poškodil sociální demokracii, je bohužel neoddiskutovatelný fakt,“ zmínil Zeman. „Na druhé straně chcete slyšet můj názor na to, zda jít do opozice, nebo zda se pokusit jít do vlády v jakékoliv konfiguraci,“ dodal Zeman.

Zahajte jednání s hnutím ANO, doporučil Zeman

„Ti z vás, kdo vás budou v dobré víře, já nepochybuji o jejich dobrých úmyslech, vyzývat, abyste odešli do opozice, vás budou vyzývat k tomu, abyste nepracovali. Chcete-li být v koktejlu opozičních stran, poslužte si, ale já vám říkám, že vám to nepomůže a můžete klesnout i pod pětiprocentní hranici, protože o vás nebude nikdo vědět. Můj osobní názor ale zní: necpěte se do vlády, nechtějte ministerská křesla. Chtějte náměstky ministrů, chtějte odborníky, chtějte někoho, kdo může pro sociální demokracii něco udělat,“ poradil ČSSD Zeman.

„Bylo by dobré, abyste zahájili jednání s hnutím ANO, a to je to, co vám doporučuji,“ podotkl Zeman. „Hnutí ANO má zájem o spolupráci se sociální demokracií a je ochotno čekat. Toto hnutí má současně dva partnery, kteří mu bohatě stačí k tomu, aby měli většinu v Poslanecké sněmovně,“ zakončil své doporučení Zeman. Domnívá se také, že by měly nejprve zaznít kandidátské projevy všech kandidátů na předsedu.

Prezident: Ve vašem čele nestála osobnost, proto jste dostali sedm procent

Závěrem se pak vyjádřil k neúspěchu strany ve volbách. „V úzkém kruhu členů jakékoliv politické strany známe klíčové funkcionáře. Ale znají tyto klíčové funkcionáře i voliči těchto stran? Ti znají většinou předsedu a nikoho jiného. Když ve Francii zvítězil Macron, věděl někdo z nás, kdo jsou jeho nejbližší spolupracovníci? Američani mají krásné přísloví: Vnímání předsedy je vždycky pravdivé. A osm a půl milionu voličů proti 20 tisícům členů sociální demokracie zná jenom předsedu. V dobrém a ve zlém. A buď je ten předseda dokáže strhnout, má charisma, nebo to nedokáže. Buď je nepřitažlivý, nebo odpudivý. A protože nechci mluvit o konkrétní osobě Bohuslava Sobotky, tak dovolte, abych si zvolil konkrétní osobu Miroslava Kalouska. Na druhém pólu politického spektra se objevoval odpudivý předseda politické strany. Dostali jste se na těch sedm procent proto, že ve vašem čele nestála osobnost. A já vám chci popřát, abyste si na svém sjezdu dokázali takovou osobnost zvolit,“ zakončil Zeman vzpomínkami na to, jak on sám dokázal dovést ČSSD do Strakovy akademie.

„Toto období skončilo zradou. Skončilo závistí. A já bych vám přál, abyste tuto chybu už nikdy neopakovali. Chcete-li být opravdovými přáteli, nebuďte stranou podrazáků. A já vám přeju, abyste zase našli své místo na slunci,“ uzavřel Zeman svá slova za velkého potlesku přítomných.

