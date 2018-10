Miloš Zeman nebude rád. Zdeněk Bakala si najal vlivného Američana. Hádejte, kterého

Schapiro je jedním z právníků Zdeňka Bakaly. Český finančník podal žalobu na podnikatele Pavola Krúpu, a to kvůli údajnému vydírání. Žaloba je podána u amerického federálního soudu. „Poznal jsem pana Bakalu, když jsem byl velvyslancem v České republice. Vždycky byl hrdý Čech a aktivně podporoval demokratické hodnoty a volný trh,“ poznamenal Schapiro, který rád přijal Bakalovu nabídku pomoci mu v jeho kauze.

Andrew Schapiro byl v době své diplomatické dráhy v častých sporech s prezidentem Milošem Zemanem. Schapiro mimo jiné zkritizoval prezidenta Miloše Zemana za jeho cestu do Moskvy na ruské oslavy konce II. světové války a Zeman mu vzkázal, že má na Hrad dveře zavřené.

V roce 2016 se pak do Schapira Zeman strefil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Na otázku, která zněla takto: „Americký velvyslanec v ČR Andrew Schapiro nedávno uvedl, že mezi USA a ČR neexistují podstatné rozdíly, protože zahraniční politiku státu určuje vláda, která drží stanovisko EU, a nikoli prezident, který naproti tomu jde proti postojům EU a označuje válku na Ukrajině za občanskou. Co na to říkáte?“ reagoval prezident slovy: „Ona to je občanská válka. Víte, s panem Schapirem je to trochu tragikomická situace. On se považuje za bojovníka proti korupci. Proč ne. Jenomže každý, kdo jenom trošku zná pravidla americké politiky, ví, že funkcemi velvyslanců zejména v méně významných destinacích jsou zpravidla pověřováni lidé, kteří byli velkými sponzory volební kampaně úspěšného prezidentského kandidáta. Sponzorství samotné za korupci nepovažujeme, ale za korupci už můžeme považovat to, že je pak sponzor odměněn velvyslaneckým postem. Pak lze vyslovit hypotézu, že i pan Schapiro je zapleten do jistého druhu korupce a jeho boj proti korupci v České republice je poněkud pokrytecký.“

Miloš Zeman mimo jiné také konstatoval, že americký velvyslanec nedorazil na oslavy 28. října v roce 2016. Ukázalo se ovšem, že Zeman neměl pravdu, Schapiro ve Vladislavském sále byl a prezident se posléze bránil, že dostal mylnou informaci.

To je jen malá ukázka z přestřelek, které spolu Zeman a Ovčáček na straně jedné a Schapiro na straně druhé absolvovali. Když se 45. prezidentem USA stal Trump, Schapiro coby člověk Baracka Obamy musel z Prahy zmizet. A Ovčáček na sociální síti Twitter jásal, že bude mít lepší narozeniny.

„Doufám, že měl šťastné narozeniny. Myslím, že Ovčáček se na sociálních sítích baví,“ podotkl v krátké ukázce Schapiro s úsměvem. Párkrát se prý s Ovčáčkem setkal a prohodili spolu pár slov. „Řekl jsem mu, že mám rád jeho účet na Twitteru,“ dodal bývalý diplomat stále se širokým úsměvem na tváři. Když to Ovčáček slyšel, prý se také smál.

autor: vef