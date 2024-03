Miloš Zeman pozdravil Václavák. Pak nastoupil Hašek: Nejsme dezoláti, proruští švábi...

reklama

„Ohromně si vážím osobní odvahy každého z vás. Je doba, ve které přituhuje. Lidé se začínají bát říkat otevřeně své názory. Bojí se říkat své názory v práci, ve škole, na ulici. Zde si myslíme, že Fialova vláda je špatná a má skončit. Co si přejeme? Demisi!“ prohlásil Hašek a pozdravil občany jménem nemocného exprezidenta Miloše Zemana.

„Vážené dámy, vážení pánové. Srdečně zdravím vaše dnešní shromáždění. To, co bych vám chtěl říct, si poslechněte z mého vánočního poselství. Srdečně Váš Miloš Zeman,“ přečetl Hašek zdravici a následně běželo na obrazovce ono vánoční poselství Miloše Zemana.

„Máme tady po Václavském náměstí také petiční stánky. Můžete zde podepsat petici proti zavedení eura. Ale co na nás chystá vypečená vláda, jejíž hlavní heslo je: Díky za každé nové ráno. My chceme, aby tato vláda skončila. Oni chystají výpověď bez udání důvodu. Ale my dnes dáváme padáka vládě Petra Fialy. Dáme jim výpověď a řekneme jim naše důvody. Řekneme jim, co se nám nelíbí na naší domácí a zahraniční politice. Jak se chovají k našim seniorům. Tahle vláda si dovolí napsat do zákona, který snižuje valorizaci, že vyplacení valorizace těmto lidem by byla národohospodářská škoda. Styďte se ve Strakově akademii! Styďte se v Poslanecké sněmovně! Tato vláda ničí naše zemědělce, snižuje soběstačnost České republiky v oblasti potravin. A ještě má tu drzost rozdělovat zemědělce na ty správné, a na ty špatné, kteří se dovolují se ozvat,“ sdělil dále Hašek.

Druhý dokument, který je připravený na Václavském náměstí k podpisu, je otevřený dopis slovenskému premiérovi Robertu Ficovi.

„To, co udělal Petr Fiala a jeho kabinet, nemá v novodobé historii obdoby. Zmrazení československých vládních vztahů je ostuda Strakovy akademie, ostuda Černínského paláce. Naše vztahy se Slováky jsme budovali desítky let, byli jsme ve společném státě. I já patřím mezi Husákovy děti z generace sedmdesátek. I já jsem pyšný na to, že jsem se narodil v Československu a byl jsem československým občanem. Nikdo se nás neptal, když jsme se rozdělili. Nicméně opakuji: Zmrazení československých vztahů na vládní úrovni je totální šlápnutí vedle. A my chceme, aby Robert Fico a slovenská vláda věděli, že Slováky považujeme za naše bratry, za naše nejbližší sousedy. My chceme zase vynikající vztahy, jaké mají mezi Čechy, Moravany, Slezany a Slováky panovat,“ prohlásil Michal Hašek.

