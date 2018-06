Miloš Zeman přijel do obce, kde dostal nejvíce hlasů. A začala kanonáda. Na Kalouska, Pocheho i jednoho odpůrce v davu

REPORTÁŽ Prezident Miloš Zeman zavítal ve středu v podvečer do obce Lišany, kde dostal vůbec nejvíc hlasů v celé České republice. Od zdejších občanů obdržel 94 procent hlasů. Nikde jinde nedostal víc. Zeman za to ze srdce poděkoval. Pak z davu padla jména Miroslava Kalouska (TOP 09) a Miroslava Pocheho (ČSSD). A prezident to rozbalil...

Prezident Miloš Zeman pokračuje ve své další cestě po českých luzích a hájích. Po středeční návštěvě elektrárny Ledvice a obce Bečov zavítal Miloš Zeman ještě do obce Lišany. Před obecním úřadem hlavu státu přivítal početný dav. „Ať žije pan prezident,“ ozývalo se z prostranství. Návštěva byla pro obec natolik významná, že u této příležitosti byl dokonce vysazen pamětní strom.

Jak je jeho zvykem, Miloš Zeman hned na úvod poděkoval občanům za to, že mu ve druhé volbě prezidenta dali své hlasy. I jejich hlasy přispěly k tomu, že Miloš Zeman obhájil post prezidenta a může dál jezdit za občany. V Lišanech dostal Zeman vůbec nejvíc hlasů ze všech obcí v celé České republice. Právě zde obdržel 94 procent hlasů. „Hrozně si toho vážím a budu se snažit aspoň trochu Lišanům pomoci,“ přislíbil.

„Vy tady máte Babišův vepřín a vy jste si tady chtěli kdysi postavit bioplynovou stanici a pak z toho nějak sešlo. Tak snad se mi podaří vám spolu s panem hejtmanem a panem Babišem pomoci,“ zadoufal prezident. A znovu zopakoval, že se obci pokusí pomoci.



Prezident Miloš Zeman na návštěvě Lišan.

Posléze ocenil, že v obci je všeho všudy jen šest nezaměstnaných. „Vím velmi dobře, že v různých městech a obcích jsou problémem tzv. nepřizpůsobiví, kterým se nechce pracovat,“ pravil Zeman. Úkolem všech občanů této země je mimo jiné i přimět tyto lidi k práci.

Po chvíli došlo na dotazy občanů. Jeden z voličů se zeptal, zda by v současné politické situaci nebylo lepší vypsat předčasné volby. Podle pána by předčasné volby byly správné, protože by ze Sněmovny možná vypadl Miroslav Kalousek (TOP 09), lidovci či Starostové a nezávislí.

Nechápe prý také, jak je možné, že někdo tolik usiluje o křeslo ve vládě. Stojí o něj tak moc, že by snad vzal i jiné ministerské křeslo, např. post ministra zemědělství.

„Já sám si myslím, že by bylo vhodné, aby pan Poche nebyl ani ministrem zahraničí, ani ministrem zemědělství,“ odvětil Zeman. Ale pokud jde o předčasné volby, prezident se postavil proti jejich vypsání. Prý už proto, že by nebylo jisté, že by přivodily konec Miroslava Kalouska v politice.

„Pokud jde o předčasné volby, tak ano, stálo by to za to, kdybychom měli jistotu, že pan Kalousek už nebude ve Sněmovně. Ale co když Praha pana Kalouska opět zvolí,“ upozornil prezident. Udělat předčasné volby ani ne rok po volbách řádných by byla zrada na voličích a byl by to jasný důkaz selhání politiků.

„Pane prezidente, jak jste spokojený s prací českých imitátorů, kteří vás imitují?“ zaznělo po chvilce ze strany občanů. „Já znám dva, pan Izer a pan Jablonský. A oba jsou dobří,“ řekl Zeman.

O slovo se přihlásil také kritik prezidenta Zemana. „Dobrý den, chtěl bych předeslat, že nejsem obyvatelem Lišan, nevolil jsem vás, a přesto jsem přijel, ale chtěl bych se zeptat. Vy jste v první i ve druhé volbě sliboval, že budete společnost spojovat. Zatím to vypadá tak, že vy společnost jen rozdělujete. Chtěl bych vědět, jestli se s tím pokusíte něco udělat?“ ptal se nevolič Miloše Zemana.

Z davu se ozval pískot, ale prezident počkal, až dozní, a odpověděl. „Jste svobodný občan a máte právo na svůj názor. Ale společnost není rozdělená občanem, nýbrž názorem,“ zaznělo z úst hlavy státu. Společnost je prý rozdělená v mnoha zemích, ne jen v České republice. Někdo fandí Spartě, někdo Slavii. Ale Zeman prý má důkaz, že se přece jen snaží spojovat. Snaží se spojovat politickou scénu a její různé subjekty, aby nedošlo na předčasné volby, které již byly v obci vzpomínány. „Snažím se tedy tyto subjekty spojit. Ale úkol politika není spojovat slávisty a sparťany,“ zdůraznil prezident.

Poté už se Miloš Zeman jen podepsal do pamětní knihy obce a na prapor obce přidal stuhu prezidenta republiky. „Přeji vám, aby vám sem další prezident přijel co nejdříve a abyste těch stuh měli víc,“ rozloučil se Zeman. „Krásný den vám přeju. A kdyby nebyl krásný den na obloze, přeju vám, což je někdy daleko důležitější, slunce v duši. Na shledanou,“ zamával ještě.

autor: mp