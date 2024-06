Miloš Zeman v Bratislavě: Pokud je prezident amatér, stane se tragikomickou postavou

„Jsem velmi rád, že po delší době se mohu opět setkat se slovenskými novináři. Naposledy jsme se tuším viděli na Štrbském plese při mé rozlučkové návštěvě. Dnes jsem zde na pozvání Petera Pellegriniho, který byl dnes inaugurován slovenským prezidentem. Během této doby jsem se už setkal, nebo se setkám, s řadou slovenských představitelů. Jsem velmi rád, že jsem se setkal se všemi slovenskými prezidenty včetně paní prezidentky Čaputové. Setkal jsem se s předsedou SNS panem Dankem, s předsedou strany Hlas a ministrem vnitrem panem Eštokem. Za chvíli mám setkání s ministrem životního prostředí panem Tarabou, a také se známým satirikem Milanem Markovičem,“ podotkl Zeman ke svému bohatému programu na Slovensku.

„Nikdy se nevměšuji do slovenských vnitřních záležitostí, tak bych vám úvodem chtěl říct jenom dvě poznámky. Za prvé: V každém případě odsuzuji, a to jsem řekl veřejně, rozhodnutí Fialovy vlády neuskutečnit pravidelné a tradiční setkání vlád České republiky a Slovenské republiky. Myslím si, že to nepřispívá k dobrým vzájemným vztahům. A to je také jeden důvod, vedle úcty k Peteru Pellegrinimu, proč jsem zde. Druhá poznámka: Samozřejmě, že jsem odsoudil útok na svého přítele Roberta Fica a přikláním se k těm, kdo říkají, že tento útok nevzniká z ničeho, ale že naopak má svoje podhoubí, ať už je toto podhoubí tvořeno výroky některých politiků, nebo některých novinářů. Atentátník nebyl vyložený psychopat, byl to básník a spisovatel dostatečného věku, aby ho nebylo možné obviňovat z pubertálních nálad, a proto si myslím, i podle jeho výpovědi, proč atentát spáchal, že podlehl oné nenávistné atmosféře, která se zde v průběhu předvolební prezidentské kampaně vytvořila, a nejenom prezidentské, a myslím si, že je důvod se nad tím zamyslet a odsoudit všechny ty, kdo tuto atmosféru vytvořili,“ sdělil Zeman.

Projev Petera Pellegriniho po inauguraci hodnotil jako skvělý. „Všiml jsem si sice, že používal čtecí zařízení, ale na druhé straně, myslím si, že v blízké budoucnosti bude mluvit spatra. Protože je zkušený a schopný řečník. A ten projev, kde vyzýval ke spolupráci a kdy vyjádřil svoje přání být prezidentem všech občanů, a nikoliv pouze určité skupiny veřejnosti, bych rád velice ocenil. I když z vlastní zkušenosti vím, jak obtížné je tomuto předsevzetí dostát,“ podotkl Zeman.

A rozebral, zda je těžké být prezidentem všech. „Je to téměř nemožné, ale je možné být prezidentem velké většiny. To souvisí s tím, o čem jsem mluvil před chvílí. Těžko můžete být prezidentem atentátníka na Roberta Fica, že?“ poznamenal.

Prezidentka Zuzana Čaputová zažila covid-19, začátek války na Ukrajině. Bude Peter Pellegrini v lehčí situaci? „Myslím si, že bude ve stejné situaci. Válka pokračuje, a pokud jde o rozdělení společnosti, to existuje i nadále,“ řekl Zeman.

„Jak vnímáte to, že všechny důležité instituce v zemi, všechny orgány v zemi, i prezident, i předseda parlamentu i vláda jsou v moci koaličních stran. Co to znamená pro zemi?“ zeptal se na tiskovém brífinku Zemana novinář. – „Znamená to skvělou šanci pro opozici, pane redaktore. Protože tato opozice má právo poukazovat na fakt, který jste uvedl, a považovat to za svoji bonifikaci,“ řekl Zeman.

Závěrem se Zeman vyjádřil k tomu, do jaké míry je výhodou, že Pellegrini před svým zvolením prezidentem zastával vysoké politické funkce. „Je to strašlivá výhoda. Stane-li se prezidentem politický amatér, který nezná řemeslo zvané politika, pak dříve nebo později se stane tragikomickou politickou postavou a jako takový bude vzpomínán v historii,“ zakončil Miloš Zeman.