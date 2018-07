Miloši, lez kanálama! Silná slova političky z ODS kvůli krachu H-Systemu

Podle mnohých prezident Zeman měl situaci už dávno řešit. Byl v té době tím, na kterého se poškození obraceli. Což ale neudělal. Podle rozsudku část finančních prostředků prý skončila v pokladně Lidového domu a právě spojkou mezi Petrem Smetkou, ČSSD a Milošem Zemanem měl údajně být Miroslav Šlouf.

„Teda Miloši, lez kanálama. Kdo to v Liďaku dealoval? Ty. Já ti to řekla. Byla jsem za blbou a ty dveře, abys mi to řekl, jsi vyrazil dost rychle. 20 let“, píše rozhořčeně na facebooku Dostálová na adresu hlavy státu a dále se pohoršuje nad tím, že Babiš se pasuje do role prostředníka v jednáních o dalším postupu v kauze H-System. „Z čeho je mi blivno? Jak se mediátor Bureš s komunistickým prokurátorem Monsportem pase. Hovno jim pomůžete. Tak do stanů“, pokračovala ve svém příspěvku na sociální síti Dostálová a dala všem na závěr doporučení, ať nikdy nepodepisují žádné smluvní dokumenty bez právníka.

V kauze H-System došlo minulý týden k dalšímu vývoji. Nejvyšší soud minulý týden rozhodl, že někdejší klienti společnosti H-System se musí vystěhovat ze svých bytů. Správce konkurzní podstaty je má prodat a uspokojit tak všechny věřitele. Rozhodnutí se týká osmi domů a 60 rodin patřících pod družstvo Svatopluk. Čas na vystěhování dostali od soudu do 23. srpna.

