Miloši, ty hajzle, zalez a drž hubu! Zeman napomenut kvůli H-Systemu

Drž už hubu, Miloši! Takto oslovila prezidenta republiky někdejší poslankyně za ODS Kateřina Dostálová. Stalo se tak na jejím facebookovém profilu. Za vše může znovu oživená kauza H-Systemu, Nejvyšší soud totiž včera k překvapení všech rozhodl, že členové družstva Svatopluk se musí do třiceti dnů vystěhovat z domů, které si po krachu H-Systemu svépomocí dostavěli. Jsou ve skříních ČSSD, potažmo Hradu, další kostlivci?

Dostálová je rozčilením bez sebe. „Kdo, ty hajzle, dealoval H-Systém z Lidového domu,“ ptá se Zemana. „TVOJI emisaři,“ hned si odpovídá. Svůj ostrý vzkaz zakončila vzkazem: „Já nezapomínám. ZALEZ.“

Anketa Je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně podvedených klientů firmy H-System správné? Ano 9% Ne 91% hlasovalo: 2881 lidí

Na její status reagoval uživatel pod jménem Tomáš Tomík. „Další věc, ve které má máslo na hlavě,“ píše o Zemanovi. „Přesně. Já jsem měla slzy vzteku, když jsem to dnes slyšela. To pokrytectví k zblití,“ reagovala Dostálová.

Prezident Miloš Zeman se včera vyjádřil prostřednictvím svého mluvčího Jiřího Ovčáčka. Mluvčí na Facebooku tlumočil stanovisko hlavy státu. „Tento rozsudek, spolu s osvobozujícím rozsudkem v kauze OKD, a dalšími rozsudky, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému,“ myslí si Zeman.

Ostrá reakce na Zemanův výrok přichází v záplavě mediálního šílenství, které se kolem kauzy od včerejšího večera objevilo. Miloši Zemanovi připomíná účast tehdejší ČSSD na případu H-System více lidí, například novinářka Sabina Slonková, která se případu před dvaceti lety věnovala.

A právě novinářka Sabina Slonková se kauze H-System věnuje i dnes, po dvaceti letech. Na serveru Neovlivní.cz zpracovala hutný přehled celé kauzy. „Z H-Systemu se stal jeden z největších podvodů novodobé historie. Tisícovka lidí toužících po novém bydlení přišla často o své celoživotní úspory. Celkově utopili klienti H-Systemu v projektu dostupného bydlení miliardu korun. O další miliardu pak přišly banky. Zakladatel H-Systemu Petr Smetka byl za podvedení klientů odsouzen na dvanáct let. Za vylákání stovek milionů z finančních ústavů potrestán nebyl, jeho stíhání zastavila amnestie Václava Klause,“ připomíná Slonková.

Podle Slonkové se nyní ukazuje, že mnoho majetků, kterými mohli být věřitelé alespoň částečně uspokojeni, bylo z konkurzních řízení vyvedeno. A to přitom kauza ještě zdaleka neskončila. „Konkrétně jde o lukrativní pozemky v Rabyni u Slapské přehrady, které mají hodnotu ve výši desítek milionů. Kdysi patřily zakladateli H-Systemu Petrovi Smetkovi. A proto je také státní zástupce už v roce 2001 nechal zablokovat. A jak následně rozhodl soud, z jejich prodejů se měly uspokojit nároky podvedených klientů. Jenže když na to přišlo, ukázalo se, že Smetkovi už pozemky dávno nepatří. Navzdory plombě je katastr už v roce 2006 přepsal na nového majitele. Policie následně začala vyšetřovat, jak se to mohlo stát. A odhalila následující fintu: Petr Smetka podle policie spřízněné firmě potvrdil, že jí dluží miliony korun. Pohledávka několikrát změnila majitele a poslední firma se při jejím vymáhání obrátila na exekutora. Brněnský exekutor Daniel Týč pak pozemky s posvěcením Obvodního soudu pro Prahu 1 vydražil. Za zlomek jejich skutečné ceny. A katastrální úřad nového majitele Luďka Fabingera zapsal,“ popisuje Slonková s dovětkem, že se tak stalo navzdory tomu, že na pozemcích byla platná plomba.

„Pro pochopení podstaty příběhu H-System je dobré znát ještě jednu jeho linku. A to jsou politické konexe zakladatele H-Systemu Petra Smetky. Poprvé jsme o nich psali, když byl před mnoha lety obviněn a ukázalo se, že první, co dělal, bylo shánění telefonu na Václava Klause a Miloše Zemana. Šéfy tehdy dvou nejsilnějších stran. Vazby Petra Smetky na lidi z okolí lídrů ODS a ČSSD jsme pak popisovali jako novináři mnohokrát: Jak H-System platil klíčového Zemanova poradce Miroslava Šloufa. Jak manželka ministra financí Ivana Kočárníka stavěla s H-Systemem ve stejné době, kdy její muž udělil Smetkovi licenci na třetí burzu cenných papírů. Jak H-System posílal peníze vybrané od klientů do Lidového domu v době, kdy ČSSD měla obstavené účty a řešila problém se mzdami,“ připomíná Sabina Slonková také politické pozadí celé kauzy.

