Mimořádná situace? Václav Klaus Fialovi popsal, co jako premiér musel řešit on

Bývalý prezident Václav Klaus kritizuje vládu Petra Fialy za navrhovaný schodek 330 miliard za tento rok. Fialův kabinet tím podle Klause pokračuje v populistické politice posledních let. Místo toho by prý vláda měla zavelet k utahování opasků a vysvětlovat občanům, proč je to potřeba.

Nově schválený schodek rozpočtu pro tento rok ve výši 330 miliard korun je podle Klause naprosto neakceptovatelný. „Pro mě je jakýkoli deficit nepřijatelný. Je to důkaz, že se vláda veze na vlně populismu a nezodpovědnosti. Jestli nevnímá dnešní inflaci a hrozbu jejího zvyšování a přetrvávání do dalších let, pak ať financuje své výdaje formou deficitu. Doplatí na to všichni občané České republiky s výjimkou politiků, kteří si mohou peníze zvyšovat,“ říká Klaus v rozhovoru pro server Novinky.cz.

Fialova vláda schodek vysvětluje tím, že se nachází v mimořádné situaci. „Mimořádná situace je v ekonomice, respektive v tom, jak ji vidí politici, vždy mimořádná. I dnešní Fialův kabinet založený na absurdní pětikoalici se tváří, že jsou v nějaké zcela unikátní chvíli,“ oponuje Klaus, že vždy se dá nějaká situace považovat za mimořádnou.

Klaus připomíná, že i v turbulentní době začátkem 90. let, kdy byla situace opravdu mimořádná, nechtěla vláda jít cestou zadlužování. „Musím připomenout svou situaci v roli ministra financí před více než třiceti lety. Tehdy skončil komunismus, tehdy jsme zrušili centrální plánování, zlikvidovali RVHP, což byla komunistická verze Evropské unie, tehdy úplně – prakticky přes noc – zmizely trhy na východě, kam jsme vyváželi téměř dvě třetiny své produkce,“ vzpomíná Klaus.

„Byla to, nebo nebyla mimořádná situace? Přesto jsem považoval za absolutní cíl zabránit vzniku inflační nerovnováhy. Federální rozpočet, původně připravený ještě komunistickou vládou, byl pozměněn na výdajové stránce a byl jako protiinflační předložen s návrhem rozpočtového přebytku. Křik v médiích byl, ale ustáli jsme to. Někteří to nazývali utahováním opasků, ale o nic takového se Fiala se Stanjurou ani nepokusili. Víc k tomu dodat nemohu,“ vadí Klausovi, že Fialův kabinet kvůli vlastnímu klidu a přízni občanů a médií rozdává peníze.

Klausovi vadí i vládní nápady na sektorovou daň a další. „Jsem zásadně proti zvyšování daní i proti tzv. daním sektorovým. Není možné zvyšovat daně a současně zavádět úsporný tarif, na němž nic úsporného není. Je to plošná dávka zvyšující rozpočtový deficit,“ je kritický bývalý předseda vlády i prezident země.

Vláda podle Klause místo rozdávání naopak musí škrtat, utahovat opasky a lidem vysvětlovat, proč to dělá. „Vládě nechci radit, ona by mě stejně neposlechla. Musí však občanům naší země vysvětlit, že žijeme v období hluboké ekonomické nerovnováhy, kterou ještě zvyšujeme svým nadstandardním angažmá v ukrajinské válce. Žijeme-li v hluboké inflační nerovnováze, musíme škrtat neboli utáhnout si opasky. Měli jsme je už dlouho velmi povolené. Vládami posledních let asi ještě více. To by však vyžadovalo jinou vládu,“ dodává Klaus s tím, že žádná taková ale bohužel z posledních voleb vzejít nemohla.

