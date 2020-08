Ministerstvo něco vyhlásí a pak to centrální mozek lidstva změní, rozčiloval se Polčák kvůli rouškám

reklama

„To je bohužel běžný standard u této vlády. Nejprve se něco vyhlásí na úrovni ministerstva zdravotnictví a pak to centrální mozek lidstva změní,“ kritizoval Polčak chaotické rozhodování o rouškách.

„Nepovažuji za šťastné, aby byl premiér takto schopen relativizovat a převracet stanovisko odborníků,“ řekl Polčák s tím, že sám nebyl nadšený z toho, kde všude se měly opět roušky nosit, přesto je považuje za minimální bezpečnostní standard.

„Pokud pak někdo vyhlásí, že se mají roušky nosit tam a tam, a přijde pan premiér a řekne, že to jsou blbosti, tak nad tím zůstává rozum stát,“ pokračoval Polčák.

Nevychází prý z údivu, že takto dokáže Babiše zaskočit právě ministr za jeho stranu: „Nerozumím tomu. Názor ministerstva zdravotnictví se tvoří v odborné diskusi. Pokud po odborné diskusi přijde politická revize, tak k čemu je taková diskuse třeba, když to vymyslí ten centrální mozek našeho lidstva, což je premiér Babiš?“ přemítal dál europoslanec, podle nějž si to vše vláda měla vydiskutovat, než aby to později relativizovala.

Polčák řekl, co by bylo zapotřebí do podzimu vypilovat v případě, že přijde druhá vlna nákazy: „Starostové v 90procentech v menších městech nedostávají informace, ani o počtu osob, které jsou v obci nakažené, ani o počtu osob, které jsou v karanténě,“ zmínil, že to vše závisí na rozhodnutí krajské hygieny, která neinformuje, a pak je pro starosty těžké zajistit zvýšenou ochranu zranitelných skupin.

„O to, aby starostové dostávali tyto informace, bojujeme od začátku. Nechceme vědět, ve kterém čísle popisném je osoba nakažená, ale celkové počty osob nakažených a lidí v karanténě,“ uvedl, co by dalo starostům jasný signál, aby zajistili dezinfekci veřejných prostor a další ochranné pomůcky. „To se prostě neděje,“ poukázal Polčák na jeden ze zásadních problémů v boji proti koronaviru.

Starostové a nezávislí proto navrhli novelu zákona, která by to měla přikázat, a nestálo to pouze na libovůli krajských hygienických stanic. „My jsme se nedomohli ničeho. Sám jsem psal i centrální hygieničce paní Rážové, do dnešního dne nemáme ani odpověď. Přitom jde o jedno ze zásadních opatření, které by pomohlo obcím,“ dodal Polčák. A že je zvědav, zda vládní většina umožní novelu zákona projednat tak, aby na podzim byla už platná.

