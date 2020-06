Ministr Havlíček se u Bobošíkové rozzlobil na obce a kraje: Je to boj!

reklama

Kraje, města a obce si stěžují, že česká vláda slibuje koronavirovou pomoc občanům, ale slibuje ji i z jejich peněz, a to je pro obce zásadní problém. Podváže to totiž jejich investiční plány a v konečném důsledku to poškodí ekonomiku, kterou chce vláda údajně zachránit.

Některé kraje, obce a města v reakci na krok vlády vyvěsily na úřadech černou vlajku.

Podle ministra Karla Havlíčka jednaly nekolegiálně.

„Vše se teď silně zpolitizovalo z toho pohledu dotací nebo bonusů pro malé firmy a živnostníky. Myslím si, že je to úplně zbytečné. Určitě ani obce, ani kraje si nemají na co stěžovat. Za posledních několik let se navýšily rozpočty obcí a krajů plus mínus o 100 miliard korun. A hlavně, v době krize vláda distribuovala hygienické prostředky, roušky, respirátory v hodnotě, pokud se nepletu, 15 až 16 miliard korun. Nedívali jsme se na to, kdo je dostane – jestli je to obec, jestli je to státní instituce, jestli je to instituce pod krajem – a dostávali všichni všechno zdarma, takže jestliže teď řešíme několik miliard korun, nejenže to je nekolegiální, že to ekonomicky a matematicky nevychází, ale současně si myslím, že je to boj před krajskými a senátními volbami a je třeba to takhle brát,“ zaznělo z úst ministra.

Podle Havlíčka by si měli všichni uvědomit, že zažíváme něco, co jsme na planetě nezažili posledních sto let. Došlo k zastavení ekonomiky a nepochybně nám to prý ještě přinese ekonomické problémy, ale ministr přislíbil, že vláda napumpuje do ekonomiky další peníze, aby se Česko znovu postavilo na nohy.

„Nesmíme se bát je do ekonomiky pouštět. Musíme dále ukázat, že vytváříme programy, které zastabilizují pracovní trh. Jsem přesvědčen, že udržíme stabilní pracovní trh a že se opětovně nadechneme,“ rozvíjel téma dál ministr.

Bobošíková poté zmínila i Evropskou kosmickou agenturu a citovala její záměr podporovat soukromé subjekty v létání do vesmíru. Ale zatímco v USA už Elon Musk skutečně vyslal posádku do vesmíru, v EU se nic takového neděje.

„Nemáme to v té Evropské unii tak, že si napíšeme nějaký plán, a pak řekneme, že to v podstatě nejde?“ zeptala se Bobošíková. „No, trošku máte pravdu, no,“ připustil Havlíček, s tím, že Američané i Rusové v tomto mají mnohem větší tah na bránu než evropská sedmadvacítka, kde si každý trochu hájí své zájmy.

„Není pak problém, že se do Evropské kosmické agentury nalilo 16 miliard eur, které mohly být použity úplně někde jinde?“ zeptala se Bobošíková.

Havlíček konstatoval, že vyžití těchto peněz i tak mělo smysl, protože dnes máme evropský družicový systém Galileo. Systém je navíc spravován z Česka. V rozvoji komického průmyslu si, podle Havlíčka, můžeme ve světě udělat dobrou vizitku. Zvlášť, když jsme jedna z 8 zemí na světě, která má velkou tradici výroby leteckých motorů.

