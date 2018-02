Ministr Vojtěch hájí své poradce, kteří zároveň ve zdravotnictví podnikají: Nějak se živit musejí

Ministr Vojtěch prý Němečkovi vyčítal především to, že působí i v jiné nemocnici. Že by mu dal čas na to, aby situaci změnil, bylo podle ministra prý zbytečné. „Nebylo o čem mluvit a co zlepšit. Nemocnice postrádala dlouhodobější rozvoj, došlo k zániku několika oborů, jako jsou imunologie, revmatologie či alergologie,“ řekl a dodal, že fakultní nemocnice má být špičkové zařízení pro celý region, a přitom jim takové obory chybějí. Na chirurgické klinice se také snížil počet operací a v některých oborech prý byla zanedbaná. „To je něco, co se nezmění v rámci nějakého pohovoru, že se najednou tyto obory vytvoří,“ uvedl.

Vojtěch se prý nepřenesl ani přes to, že si ředitel nemocnice odchází do jiné nemocnice dělat nějaký „melouch“ a má tam pomáhat s restrukturalizací. „To je úsměvné. Ředitel by se měl věnovat své práci, a ne mít takové bokovky. Své funkci se nevěnoval řádně,“ zdůraznil ministr zdravotnictví, podle kterého není pravda, jak říká Němeček, že vše bylo v pořádku. „Naopak tam byly dlouhodobé stížnosti zaměstnanců na neřešení personální situace,“ řekl.

Celá situace podle Vojtěcha byla už dlouhodobou záležitostí. O problémech věděl prý i exministr Miloslav Ludvík, který to podle Vojtěcha řešit nechtěl. „Asi nechtěl vyvolávat nějakou bouři. Chápu Ludvíka, asi nechtěl Němečka potopit,“ uvedl Vojtěch a dodal, že mu jde jen o to, aby nemocnice fungovala. „Jsem přesvědčen o tom, že to byl správný krok. Skutečně v tom není nic politického, jak to Němeček prezentoval. Nevím, za co bych se mu já měl mstít,“ ujišťoval.

Někteří ústavní právníci upozorňují, že by Vojtěch jako ministr v demisi měl pouze udržovat danou agendu. „Nedělám žádné personální čistky, jak je někdy prezentováno,“ ohradil se ministr. „To, že jsem odvolal dva ředitele nemocnic, na někoho může působit, že to je hodně, ale z mého pohledu to není nic zásadního,“ míní Vojtěch, který je přesvědčen o tom, že pokud má ministr, klidně i v demisi, který je zodpovědný za řízení daných nemocnic, jasné důvody, proč tak činí, učinit tak musí. „U ředitelky Vrbovské byly důvody jednoznačné,“ zdůraznil. Mluvit o nich však nemůže, jelikož jsou prý v režimu utajení.

Podle informací serveru iDNES.cz Vojtěch odvolal ředitelku Vrbovskou kvůli údajnému napojení na lobbistické kruhy. Před týdnem obdržela média e-mail od anonymních zaměstnanců ministerstva zdravotnictví s informacemi, že Vojtěchovi poradci Filip Vrubel a Jakub Král sami údajně prosazují své lobbistické zájmy přímo na ministerstvu a pracují ve firmách, které podnikají ve zdravotnictví, proto se jim hodí mít vliv na některá rozhodnutí. „O e-mailu vím, ale nemyslím si, že ho napsali zaměstnanci ministerstva, ale asi lidé, kterým vadí moje kroky, klidně ze strany právě odvolaných ředitelů,“ uvedl ministr a dodal, že například Němeček už v pátek, když jej odvolal a žádný e-mail ještě neexistoval, o tomto tématu mluvil v České televizi.

Původní text ZDE.

To, že Jakub Král, který působí jako poradce pro zdravotnické prostředky, vede firmu Porta Medica, jež se zabývá poradenstvím v oblasti zdravotnických prostředků, není podle Vojtěcha střet zájmů. „Nemyslím si, že je to střet zájmů. Je jedním z největších odborníků na tuto oblast, napsal komentář k zákonu o zdravotnických prostředcích, a bohužel nikdo jiný této oblasti na ministerstvu nerozumí,“ řekl a zmínil, že nyní má na starosti přípravu zákona o regulaci úhrad zdravotnických prostředků. Jako poradce se věnuje oblasti, ve které je expert. „Samozřejmě se něčím musí živit a já mu nedokážu dát takový plat, aby mohl přestat pracovat ve své firmě,“ uzavřel.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab