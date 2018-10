Ministryně Nováková musí přijít s novou koncepcí, žádají ekologové

„Premiér (Babiš) i ministryně (průmyslu a obchodu Marta Nováková) si uvědomují, že stavby jaderných elektráren se prakticky všude na světě protahují a rozpočty lezou do násobků. Přitom z nových obnovitelných zdrojů můžeme mít během deseti, patnácti let stejné množství elektřiny, ale přinejmenším šestkrát levněji. Vítr a slunce dokážeme dobře zálohovat vodními, bioplynovými či plynovými elektrárnami a řízením spotřeby a pořád to vychází levněji,“ uvedl v tiskové zprávě předseda KOZE Štěpán Chalupa.

Ministryně Nováková by podle komory měla přijít s energetickým plánem založeným na obnovitelných zdrojích. „Bude to vyžadovat nemálo práce, ale zkušenosti z Evropy, ale i Číny, Ameriky či Indie ukazují, že to je výhodnější,“ dodal Chalupa.

Nutnost pracovat na koncepci, jež zohlední rychlý vývoj technologií, trhů i potřebu snížit emise skleníkových plynů zmínily ve společné tiskové zprávě také ekologické organizace Calla a Hnutí Duha. Ještě předtím by podle nich resort měl přestat odkládat novelu zákona o podporovaných zdrojích energie a ve spolupráci s distributory elektřiny a Energetickým regulačním úřadem připravit tarifní podmínky pro samostatné výrobce elektřiny.

S odkazem na výzkum Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a sdružení Energetické Třebíčsko ekologické organizace uvedly, že konec fungujících reaktorů v Dukovanech nebude znamenat sociální a ekonomický kolaps regionu. Studie připouští, že by ukončením činnosti zaniklo zhruba 800 pracovních míst v elektrárně a minimálně obdobný počet u subdodavatelských firem v okolí elektrárny, pracovní místa by ale nebyla zrušena skokově a určitý počet míst by podle ní vznikl ve spojitosti s demolicí elektrárny a rekultivací prostředí.

„Zjištění, že stavbu nových reaktorů politici jen tak nezařídí, otevírá šanci proměnit naši energetiku od spalování uhlí a velkých drahých jaderných elektráren k decentrální s dominancí čistých obnovitelných zdrojů. V opačném případě by se z nás mohl stát ostrovní energetický skanzen uprostřed Evropy,“ poznamenal energetický konzultant Calla Edvard Sequens.

