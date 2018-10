Poručíme větru, dešti. Markéta Šichtařová ukazuje dokonalý nesmysl, vymyšlený v Bruselu

Ekonomka Markéta Šichtařová s ironií sobě vlastní opět pálí do řad Evropské unie, resp. do řad ministrů životního prostředí členských států. Politici se prý znovu pokoušejí poroučet větru dešti a nijak je netrápí, že je to nesmysl. Zkoušejí to i tak.

„Poslední týdny politici nevědí, co řešit dřív. Volby? Nesnadnou volbu koalice? Státní rozpočet? Brexit? Bobtnající dluh Itálie? Tak ještě že tu máme europoslance, kteří stíhají myslet na lepší zítřky a radit, co bychom měli řešit přednostně. I vymysleli, že by regulace emisí automobilů měla přitvrdit. Podobně jako si RVHP myslela, že poručí větru, dešti, europoslanci si myslí, že poručí fyzice a auta nebudou mít téměř žádné zplodiny,“ zahájila komentář uveřejněný na blogu iDNES.cz ironicky ekonomka.

Ministři životního prostředí států EU se shodli na tom, že automobily musí v roce 2030 vypouštět o 35 procent emisí méně než v roce 2021. Šichtařová má za to, že se současnými technologickými možnostmi je to požadavek postavený na hlavu, což ovšem ministrům životního prostředí nebránilo v jeho přijetí. Za jistých okolností, a především za přispění masivního toku peněz, by se patřičnou technologii zřejmě podařilo vyvinout, jenže by to bylo opravdu drahé, opravdu hodně by to zvýšilo cenu aut, což by znamenalo, že by si mnoho a mnoho lidí nemohlo auto dovolit. Tak to alespoň vidí Šichtařová.

To by pohřbilo českou ekonomiku, která na automobilovém průmyslu do značné míry stojí. A planetu by to stejně nezachránilo. Všichni zastánci ekologických automobilů by si podle Šichtařové měli uvědomit, že zatímco evropský automobilový průmysl by pod nově přijatými závazky úpěl, v jiných částech světa by se vyráběla levnější a méně ekologická auta. A protože o peníze jde vždy až na prvním místě, mnoho lidí si raději koupí ona levnější auta, čímž životnímu prostředí planety neuleví.

Takto přísné ekologické podmínky prozatím splňují jen elektromobily, které jsou opravdu drahé. Ani pokud na ně politici vypíší dotační programy, podle Šichtařové nezlevní natolik, aby si tyto vozy mohli dovolit obyčejní lidé. Dotace tak budou čerpat ti nejbohatší občané. Šichtařová v této souvislosti připomněla, že dotace vytvářejí skvělé prostředí pro korupční zločiny, což je další argument proti elektromobilům.

Sečteno a podtrženo, jednou možná budeme mít ekologičtější vozy, ale Šichtařová zdůraznila, že to chce čas a dost peněz na to, aby se podařilo vymyslet relativně levnou technologii. Europoslanci svými povely shůry tento proces nijak neurychlí, ani neusnadní.

Psali jsme: Markéta Šichtařová: A zatím u nás v českém Kocourkově… Pozor. Markéta Šichtařová rázně zasáhla do probíhající debaty o neomarxismu Šílený zásah do soukromého podnikání. Markéta Šichtařová se zhrozila před tím, co vymýšlí na vládě. A přidala i varování před socialistickými experimenty Markéta Šichtařová: Návod, jak vyběhnout s Bruselem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp