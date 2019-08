Ministryně Schillerová má přes PL vzkaz pro senátory Czernina a Wagenknechta

Čeští senátoři vytvořili komisi, ve které se předběžnými auditními zprávami chtěli zabývat. Jste se členy této komise v kontaktu?

Kontaktoval vás osobně kdokoli ze senátorů a požádal například o osobní setkání, kde by šlo celou věc prodiskutovat?

Nikoliv, o osobní setkání mě žádný ze senátorů nepožádal.

Senátor Lukáš Wagenknecht na Twitteru uvedl: „Protichůdná, nesrozumitelná stanoviska EK a MF. Ministryně Schillerová tvrdí, že komisi Senátu nemůže kvůli dopisu EK poskytnout auditní zprávy o střetu zájmů premiéra Babiše. EK říká, že žádný takový dokument neexistuje.“ Má pravdu?

Dopis Evropské komise o tom, že návrh auditní zprávy nemůžeme žádným třetím osobám poskytnout, samozřejmě existuje. Je panu Wagenknechtovi k dispozici na internetových stránkách Ministerstva financí, kde jsme jej uveřejnili.

Ještě ostřeji se vůči vašemu resortu ohradil Tomáš Czernin, který uvedl, cituji: „Senát není nějaký utřinos, kterého pošlete do kouta, když se vám nehodí jeho drzé otázky.“ Vy jste skutečně označila tyto dotazy za drzé?

To jsou slova pana Czernina, nikoliv moje. Já bych taková slova nikdy nepoužila. Nám Evropská komise jasně řekla, že nesouhlasí se zveřejněním návrhu auditní zprávy ani s jeho poskytnutím třetím osobám. A my to musíme respektovat. Proto i panu Czerninovi mohu jedině doporučit, aby jako senátor požádal o návrhy auditních zpráv přímo Evropskou komisi.

Za širokou, tedy vesměs laickou veřejnost bychom ještě chtěli vědět, jaký bude postup následujících týdnů týkající se předběžně auditní zprávy. Máte na ministerstvu daný harmonogram kroků?

V tuto chvíli se připravuje odpověď na návrh auditní zprávy. Tuto odpověď zastřešuje Národní orgán pro koordinaci, který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Příslušní úředníci Ministerstva financí i dalších rezortů na ní spolupracují. Česká republika musí odpověď předat Evropské komisi přes své Stálé zastoupení v Bruselu do 2. září. Evropská komise pak bude odpověď vyhodnocovat a do tří měsíců by měla zaslat finální verzi auditní zprávy.

autor: Tomáš A. Nový