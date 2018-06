Mirdo Kalousku, pils? Merkelová nám ukousne ruku, jel Jaromír Soukup. Příznivcům EU praskne počítač

Jaromír Soukup se na začátku opřel do Kalouskova údajného alkoholismu, plynule pokračoval přes jeho zálibu v Twitterovém kriticismu, zabrousil i k jeho návrhu nominace Chalánkové, pro který nezvedl nikdo ruku, vysmál se jeho paranoii ze Zemana a Putina, zapochyboval, že by kdy mohl mít na Facebooku 594 „originálních“ lajků a připomněl i Kalouskovi spolustraníky Pospíšila s Ferim, kteří prý mají větší potenciál než on. To vše za stálého připomínání Kalouskova statu politické mrtvoly a jeho neschopnosti snášet kritiku na svou osobu. Jako závěr napsal na kartičku S láskou Mirdovi Kalouskovi Míra Soukup a prohlásil, že ji pošle, aby se vidělo, co zase Kalousek na Twitteru vyplodí. Tím se Soukup vypořádal se svým divákem číslo jedna a mohl pokračovat dál.

Jako další cíl měl Jaromír Soukup německou kancléřku Merkelovou a migrační krizi. „Merkelová poznává význam přísloví ‚nabídneš prst a ukousnou ti ruku‘,“ začal svou tirádu Soukup. „Akorát v jejím případě jde již delší dobu i o hlavu," dodal. „Sluníčkové sídliště, řečené Brusel, se rozhodlo podle nějaké tabulky rozdělit uprchlíky rovnoměrně," pokračoval Soukup ve své sžíravé kritice. Merkelová prosazovala evropské řešení problému až do tohoto týdne, kdy svým spolupracovníkům řekla, že „Prosazení kvót většinovým způsobem nepřispělo ke smíru v Evropě".

Podle Soukupa jasné máslo na hlavě. Omlátil, obrazně řečeno, Merkelové o hlavu i případ 14leté studentky, kterou zabil irácký imigrant. Soukup dále zmínil Mattea Salviniho jako ukázku úpadku důvěry v evropské hodnoty, když tento italský politik zavřel připlouvajícím uprchlíkům přístav před nosem. „Což je hodně, hodně, hodně moc hustý," komentoval Soukup. Následně popřel, ze by si přál, aby se Evropská unie rozpadla. „Pokud se tahle šílená instituce prostě neznormalizuje a konečně neotevře oči, dopadne to s ní hůř než v Česku, a už je to tady zase, než s Mirdou Kalouskem a TOP09," neodpustil si verbální kopanec Soukup.

Poslední pán na holení byl pro Soukupa americký prezident Donalda Trumpa. Přirovnal fotku prezidenta na summitu G7 k populární fotce Felixe Slováčka, řka, že oba mají ten svět tak nějak u nohou. U setkání Donalda Trumpa se severokorejským diktátorem Kim Čong Unem si Soukup všiml toho, jak se Kim zajímal o Trumpovu luxusní limuzínu, tzv. Cadillac One víc než o celý summit. Kimovi pak Soukup nevěří ani nos mezi očima protože „tak divně čumí“. A zmínil i přeřek reportérky stanice Fox, která označila za diktátory oba dva lídry. Jako poslední žert nadhodil Soukup nápad, že když může být v Americe Donald Trump prezidentem, mohl by prezidenta Zemana nakonec nahradit právě Felix Slováček.

autor: kas