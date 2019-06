Místopředseda TOP 09 Czernin se chce stát předsedou strany

Předseda TOP 09 by neměl být podle Czernina zároveň poslancem Evropského parlamentu, jako Pospíšil. „Domnívám se, že jde těžko skloubit být europoslancem a současně předsedou strany,“ řekl Czernin iDNES.cz.

Stejně kritizoval Pospíšila již po květnových volbách, v nichž Pospíšil obhájil křeslo v Evropském parlamentu, bývalý předseda TOP 09 Kalousek. „Je třeba mít kandidáta, který opravdu bude mít tu stranu v centru pozornosti a povede ji do voleb do Poslanecké sněmovny,“ řekl nyní iDNES.cz. Pospíšil na serveru v reakci na to uvedl, že Kalousek vyjádřeními v médiích poškozuje pozici TOP 09 při aktuálním jednání s hnutím STAN o případné společné kandidatuře v krajských a sněmovních volbách.