Mladá aktivistka: Greta pláče, protože ví, že nás čeká kolaps

V pondělí v newyorském sídle OSN začal klimatický summit, se svým projevem tam vystoupila i švédská aktivistka Greta Thunbergová a divákům v sále sdělila, že jsou zlí lidé. Pohrozila také, že je „bude sledovat“ a v případě, že selžou, mladá generace jim to nikdy neodpustí.

„Mé poselství je: budeme vás sledovat,“ zahájila Thunbergová bez pozdravu či jakýchkoliv úvodů své vystoupení na klimatické konferenci OSN. „Tohle všechno je špatně,“ pokračovala poté, co si za svou první větu vysloužila potlesk. Vůbec by tu prý neměla být. Měla by být na druhé straně oceánu ve škole.

„Vy se obracíte na nás, mladé? Jak se opovažujete. Vy jste uloupili mé dětství svými prázdnými slovy. Já patřím mezi ty šťastné, jiní lidé umírají. Vymírají ekosystémy, jsme na počátku velkého vyhlazení. A vy o tom nechcete mluvit. Vykládáte jen pohádky o ekonomickém růstu,“ křičela Thunbergová a máchala pravicí na pokraji pláče. A opět se tleskalo.

„Po více než třicet let vědci říkají zcela jasně, jak na to. Jak jste jen mohli stále nenajít řešení?“ ptala se. „Říkáte, že nám nasloucháte a že chápete, jak je to naléhavé. Jsem smutná, jsem rozzlobená a nevěřím tomu. Protože jestli skutečně chápete situaci, a přesto s tím nic neděláte, tak jste zlí lidé.“ Uvedla také to, že jí byly ukradeny sny a dětství.

„Místo abychom se nyní bavili co selhání politických leaderů na klimatickém summitu OSN z pondělí 23. 9. znamená pro celou naši společnost a schopnost planety Země zůstat nadále místem vhodným pro organizovanou lidskou civilizaci, bavíme se o adekvátnosti emotivního projevu Grety Thunberg, který na tomto summitu pronesla směrem k světovým státníkům. Nastal čas přestat se hnípat v podružnostech a přiznat si pravdu ohledně skutečného stavu zemských systémů, které nám umožňují na tomto kusu skály uprostřed nekonečného vesmíru přežít,“ míní Pixová ve svém blogu na serveru Aktuálně.cz.

Podle jejích slov například projev Grety nepochopil Ivan Bartoš z Pirátů, a to přesto, že jí dává za pravdu. „Bartoš píše, že jde o emoce přiměřené věku Grety. Jde však o emoce, které cítí každý z nás, bez ohledu na věk, pakliže rozumíme situaci, ve které se nacházíme a víme, jakým hrůzám budeme ve velmi blízké budoucnosti čelit. Greta totiž nebrečí proto, že ji státníci neposlouchají, jak se Bartoš mylně domnívá. Ona brečí, protože ví, co z nezájmu a neschopnosti státníků vyplývá. Že to znamená, že nás čeká kolaps klimatu a s ním i kolaps naší civilizace,“ poznamenala Pixová.

Greta podle ní brečí, protože ví, že bude žít ve světě bez lesů, bez přírodního bohatství, bez živočišných druhů, které už nyní známe téměř jen ze ZOO. Ve světě bez korálových útesů. Ve světě bez ledovců a čistých oceánů. Že budeme žít ve světě bez pitné vody, ve světě plném odpadků a přírodních katastrof. „Ve světě, do kterého nejspíš ona sama nebude chtít přivést své vlastní děti a proto přijde o jednu z nejhezčích věcí, co život nabízí,“ dodala.

„Miroslav Kalousek má pravdu, když se ODS směje za to, jak moc je vyděšená z jedné mladé holky. Jenže k smíchu není to, že to je mladá holka. K smíchu či spíše k pláči je to, že ta šestnáctiletá holka vědeckým závěrům rozumí stokrát víc než dospělí politici a političky. Pokud je tu někdo ideologický, jsou to jedině oni. Mají totiž strach, že ochrana klimatu nutně přinese také konec jejich ideologie založené na nekonečném ekonomickém růstu a vyčerpávání přírodních zdrojů. Podvědomě totiž tuší, že lidská touha přežít bude nakonec silnější než touha několika procent nejbohatších lidí světa dál a dál neudržitelně bohatnout na úkor omezených přírodních zdrojů,“ uzavřela Pixová.

autor: vef