Mladá generace dnes nedokáže vnímat realitu, obává se spisovatel Vondruška. Přečtou si na internetu, že mají hájit migranty, a už jim nedojde, že je budou muset živit

Spisovatel Vlastimil Vondruška se obává o mladou generaci. Má strach, že se nedokáže vyrovnat s realitou. Mladí lidé dnes většinu života tráví ve virtuálním světě, kde se např. ujišťují, že migrantům je třeba pomáhat. Jistě, zní to dobře. Až do chvíle, než si uvědomíte, že titíž mladí lidé budou muset migranty jednoho dne živit, napsal Vondruška. Z odtržení od reality však spisovatel neviní mladé lidi. Udeřil na rodiče, kteří zničili leckteré z hodnot, o které se bylo možné opřít.

Vondruška uznává, že dospěl do důchodového věku a jako stárnoucí muž se musí smířit s tím, že svět není takový, jakým býval za dob jeho mladosti. Ale změna, kterou prošel svět v posledních letech, je podle Vondrušky nebezpečná. Čím? Tím, že mladým lidem dovoluje žít život, aniž by se museli střetávat s realitou.

To je velký problém. Mladí lidí se dnes domnívají, že jim k životu stačí počítač a že nemusí vytáhnout paty z domu. Mladí muži mají dojem, že už nemusí vyznávat ženám lásku, stačí, když jim pošlou obrázek, mají dojem, že už nepotřebují jiné přátele, než mají na facebooku... ale to je velmi mylný dojem. Dříve či později na reálný život narazí, a pak se s ním nebudou umět vypořádat.

Národy jsou přežilé, bílý muž je zločinec, mateřství je zpozdilost

„Nová média vychovávají své uživatele z hlediska informací stejně jako zoologické zahrady zvířata v klecích. Pokud je pustíte do přírody, obvykle zahynou, protože se o sebe neumějí postarat. Mluvím o zvířatech, ale obávám se, že to neplatí jen o nich. Stejně jsme na tom ve společnosti my, pokud bychom vstoupili do drsné reality a chovali se podle zásad svých virtuálních zkušeností,“ napsal Vondruška v komentáři pro sobotní MF Dnes.

„Dívky, které vyrazily ve svatém přesvědčení o své rovnosti do afghánských hor, dopadly tragicky, stejně tak jako ty, které podlehly vábení islámských džihádistů. To je jeden z mnoha příkladů, které varují, že realita nemusí vypadat stejně jako počítačová imaginace světa,“ doplnil.

Především mladí lidé dnes podle Vondrušky žijí v sociálních bublinách, což jim škodí. V minulosti lidé také žili v partách, v partách trempů, v partách mladých radikálních levičáků a tak podobně. Jenže v téhle uzavřené skupině žili zpravidla jen o víkendu, pak se museli vrátit do reálného života a vyrovnávat se s ním, což vedlo k tomu, že zmoudřeli. Z toho, že současná mladá generace zatím nedokáže zmoudřet, spisovatel neviní ji samu, nýbrž rodiče těchto mladých lidí.

„Svět, který jsme stvořili, mladé přímo nutí k útěku od reality, protože jsme pohrdli hodnotami, na kterých jsme my vyrostli. Ideologie dneška je taková, že vše, co jsme dělali dosud, je špatné. Národy jsou přežilé, bílý muž je zločinec, mateřství je zpozdilost a brzda šťastné budoucnosti žen, homosexualita je in a všichni mají stejná práva. I ti, co neumějí a nechtějí pracovat, stejně jako zločinci a teroristi. ... Migranty hájí především představitelé mladé generace, leč neuvědomují si, že je budou muset v budoucnu živit, budou se muset vypořádávat s nárůstem zločinnosti, a že to také může dopadnout tak, že křesťanské hodnoty nahradí šaría,“ napsal Vondruška.

Vondruška prý nechce malovat čerta na zeď. Třeba se mladá generace dokáže vyrovnat s realitou, Ale má-li se to podařit, musí mladí lidé pochopit, že virtuální svět skrývá mnohá rizika.

autor: mp