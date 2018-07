Mladá ilustrátorka Foglarovy knihy Hoši od bobří řeky je smutná: Chybí tam holčičí postavy

Ester Kuchynková si prý považovala nabídky ilustrovat jednu z knih Jaroslava Folglara – Hochy od bobří řeky. Kdyby dostala nabídku ilustrovat další z Foglarových knih, prý by po ní sáhla. A to i navzdory tomu, že jí v těchto knihách poněkud schází ženský prvek.

„Nemyslím, že je tam nějaký silný koncept mužství, který by bylo potřeba rozbíjet. Prostě tam jenom chybí holčičí postavy. Ve skutečném světě přece holky taky jezdí na tábory v lese jako kluci, loví bobříky a mají rády dobrodružné příběhy stejně jako kluci. Nevnímám knížku jejím obsahem a dějem vyloženě jako jen pro kluky. Snažila jsem se nakreslit co nejlepší ilustrace k příběhu o přátelství dětí a vztahu k přírodě. To, že jsem žena, z mého pohledu nehrálo žádnou roli, i když tuto skutečnost zdůrazňovalo už víc lidí. ... Myslím, že se ty knihy spíš vyhýbaly ženám než ženy jim,“ podotkla ilustrátorka.

Ve Foglarových knihách se jí líbí prvky morálnosti a silného přátelství mezi dětmi.

Zkusila prý pojmout své obrázky trochu netradičně. Dalo by se říci, že trochu „snově“. Autorka si prý ráda vymýšlí a tady ji zadavatel údajně povzbuzoval, aby si vymýšlela co nejvíc. Tak ho poslechla, současně se však snažila, aby kluci na obrázcích byli oblečení tak, jak chodí kluci oblékaní dnes.

