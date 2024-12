Mládežník od Motoristů vyhlásil Foltýna: Ožívají v něm funkcionáři KSČ

Je načase glosovat uplynulý rok? Hlava mladých Motoristů Matěj Gregor vytáhl do veřejného prostoru „soutěž“ o nejhloupější výrok roku. „Nechci předbíhat, ale možná už nastal čas na mé osobní zhodnocení nejsmutnějšího a nejhloupějšího výroku za rok 2024. Našla by se asi celá řada kandidátů, ale jelikož nechci nikomu zasahovat do komfortu svobody projevu, omezím si na ty, kteří ‚hlásají‘ za peníze nás všech,“ napsal Gregor na síti Facebook.

Podle Gregora se nejhloupějšího výroku dopustil Otakar Foltýn, vládní koordinátor strategické komunikace. „Otakar Foltýn u mě nezvítězil známým výrokem o sviních, nýbrž výrokem méně známým, v mých očích však mnohem více vypovídajícím o jeho mentalitě,“ píše Gregor.

Foltýn se na tiskové konferenci v polovině srpna dušoval, že není cenzor a kdo něco takového tvrdí, prosazuje ruský narativ a zrazuje Českou republiku.

„Já žádnou cenzuru dělat nebudu. A pokud někdo tvrdí, že ano, tak říkám: Prosazuje ruský narativ, jedná proti vlastnímu státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky," řekl Foltýn. A právě tento výrok Gregor postavil na pomyslné vítězné místo nejsmutnějšího a nejhloupějšího výroku roku.

Foltýnovu rétoriku připodobnil k atmosféře 40. let minulého století, kdy tehdejší Československo ovládl socialistický režim stalinistického ražení. „Jako student historie jsem částečně rád za to, že mohu autenticky nasávat atmosféru závěru 40. let v Československu. Otakar Foltýn má velký talent. Jeho projevem před našimi zraky ožívají funkcionáři KSČ a budoucí hlavy tehdy neexistujícího Ministerstva informací. Plukovník svou zdařilou historickou rekonstrukci podtrhuje nejen identickými útočnými hesly, ale také vulgarismy a výrazem ve tváři,“ konstatuje Gregor.

Gregora děsí, že se proti Foltýnovi nevzedmul odpor, který by vedl k jeho odvolání. „Jako člověka mě to ale děsí. Výroky Otakara Foltýna nejsou underground. Objevují se ve velkých mainstreamových médiích a zasáhly (minimálně nadpisy) nižší milióny z nás. Přesto se žádný větší tlak k jeho odvolání zformovat nedokázal,“ míní Gregor.

Ale přesto vidí řadu těch, kteří podobnému zavádění manýrů závěru 40. let minulého století brání. „Moc si vážím práce těch, kteří si nebezpečí takové politiky uvědomují. Musím jmenovat Gabrielu Sedláčkovou a celý tým Společnosti pro obranu svobody projevu, stejně tak řadu novinářů,“ pochválil Gregor část odporu proti funkci Otakara Foltýna.

Ovšem zkonstatoval, že většině společnosti je Foltýn ukradený. „Nemá však cenu si nalhávat, že Otakar Foltýn otřásl českou společností. Stejně malé množství lidí, kteří Foltýna kritizují, ho naopak opěvují a podporují. A drtivé většině národa (té většině, která rozhoduje volby) je to pak úplně jedno,“ přemítá.

Budou podobné výroky středobodem předvolebních debat před volbami 2025? Podle Gregora ne. „Přál bych si, aby podobné výroky vytvořily alespoň malou část předvolebních debat; bojím se však, že Nutella, tři svetry a TikTok budou většími ‚tahouny‘,“ obává se hlava mladých Motoristů.

Pro Gregora pak představuje velkou naději, že Otakar Foltýn i se svou rétorikou zmizí z veřejného prostoru po volbách do Poslanecké sněmovny, které mají proběhnout na podzim 2025. „Mám však velkou naději, že už na podzim by pan plukovník mohl odtáhnout pryč a vzít s sebou celou nenávistnou kulturu novodobé cenzury a nenávisti,“ uzavřel Matěj Gregor.