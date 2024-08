Mládežník se popral s plakátem Konečné. Nevyhrál, má ostudu

Ve volbách do Evropského parlamentu koalice STAČILO!, kterou tvoří KSČM, SD-SN, ČSNS a další politické strany, slavila úspěch. Šéfka komunistů věří, že tento úspěch zopakují také v krajských volbách. To ale některé občany rozpaluje doběla.

Na sociální síti X lidé sdílejí video, jak mladík jménem Marek agresivně mlátí pěstí do předvolebního plakátu koalice STAČILO!, na němž je tvář šéfky komunistů a europoslankyně Kateřiny Konečné. Několikrát s naštvaným pokřikem „komunistka“ agresivně udeří její tvář na plakátu, nejdříve pěstí, pak loktem. Poté si sundá z nohy botu a i tou mocně se snaží udeřit Konečnou opakovaně do obličeje.

Následně se mladý muž otočí na kameru a řekne na adresu Konečné do kamery „fuj“, to vše uzavře tím, že na její plakát plivne.

Někteří mladíka na sociální síti X plácají v reakcích pochvalně po zádech, jiní se neubránili smíchu.

Knězovi Janu Špačkovi se nenávist vůči předsedkyni KSČM zamlouvá, vyjádřil to následujícím komentářem: „Skvělá předběžná příprava!“ uvedl.

„Dělá to správně s tou botou. Komáři byli vždy otravný hmyz. Tak se na havěť musí,“ vyjádřil souhlas s počínáním odpůrce komunistů další diskutér.

Objevily se i další návrhy, co s plakátem koalice STAČILO! udělat: „Nehraj si na frajera, buď frajerem a strhni ten zkurvenej komárskej plakát...,“ radil další komentující mladíkovi.

Jak se ale ukázalo, někteří lidé podle svých slov plakáty STAČILO! strhávají, pokud na ně ve svém kraji narazí: „Jo, to strhávám, když to potkám někde,“ přiznal jeden z uživatelů platformy X.

Souhlasně a stručně se k ničení plakátů vyjadřovali i další lidé, například pomocí vztyčeného palce a vysmátých smajlíků.

V nemenším množství přišel i výsměch a komentování mladíkova rozhořčení jako nanejvýš trapné.

„Při boji s komunisty je důležité se neznemožnit,“ napsal Daniel Štěpánek.

„Hm, chlapec se buď dost směšně předvádí, nebo by měl jít na terapii,“ dodal nevěřícně Karel Jindřich Lopata.

Objevilo se i rýpnutí do mladíkových proporcí. „Ještě že mu nepraskla kostička na tý anorektický ručičce,“ rýpl si přispěvatel do diskuse jménem Jan.

„Kdyby si nechal změřit testosteron, vyjde negativní. Bože, to co je za máničku?“ lekl se mladého Marka i Radek Neplech.

Ať už fandíte komukoliv, tohle není na palec, ale na Bohnice, konstatoval Pavel Šulc. A doplnil: „Postavit tohle dítě před skutečný problém, bude volat maminku, ale u plakátů je hrdina jako mladej Palestinec,“ konstatoval.

Nechyběly ani názory, že pokud by se mladík postavil Konečné tváří v tvář, vzal by raději nohy na ramena. „Klouček mlátí papír, a ještě tak opatrně, aby ho to nebolelo. Ten se nikdy nepral. Myslím, že by utekl i před tou Konečnou,“ zaznělo v komentáři.

Lidé rovněž po zhlédnutí videa polemizovali, zda má mladík něco s mozkem nebo nezvládá emoce.

Psali jsme: Starosta Bruselu začal vyhrožovat Orbánovi kvůli migrantům. Nezůstalo to bez odezvy Skončila vazba zakladatele Telegramu. Půjde k soudu Nekandiduje. Ale demokraté ho přesto chtějí na lístku, aby oslabil Trumpa Když to děláte vy, tak je to v pořádku, když Fico, tak je oheň na střeše? Připomínka z ANO