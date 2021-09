Mladý Babiš vykládal v DVTV že otec je největší korupčník a jak měl těžké dětství. Pak padl dotaz na Šafra a peníze a úsměvy skončily

Andrej Babiš junior označil svého otce za nejvíce zkorumpovaného člověka v České republice. Juniorovy nedávné výpovědi na policii by prý Babiše mohly dostat do kriminálu. „On se bojí, protože už od mého dětství ví, že neumím lhát a jsem jako otevřená kniha a říkám pravdu,“ prohlásil Babiš ml. lámanou češtinou s tím, že chce očistit své jméno z nařčení, že je duševně nemocný.

Babiš junior v rozhovoru pro DVTV na úvod pronesl, že se nesnaží zasahovat do volební kampaně a není loutkou opozice, jak tvrdí někteří politici hnutí ANO. „Nezasahuji do volební kampaně, jsem soukromá osoba, mám své soukromé účty na sociálních sítích a tam mám právo vyjadřovat svůj názor na cokoliv,“ řekl Babiš mladší.

Po malém nátlaku moderátora ovšem uznal, že jeho vystupování volby nějakým způsobem ovlivňuje. „Nedávno jsem vypovídal na policii kvůli kauze Čapí hnízdo a kauze mého zavlečení na Krym, tak kromě toho, že lidé sledují volby a já se objevuju v médiích, tak samozřejmě sledují, co se děje kolem mě. Asi tím, že jsem se objevil na té Větruši, tak jsem součástí předvolebního dění,“ uznal Babiš ml.

Vyjádřil se také k fotce, na níž je v tričku s nápisem NE s exposlancem a velkým Babišovým kritikem Miroslavem Kalouskem. „Já jsem se chtěl medializovat a hodně mě také vyprovokovalo chování mého otce. On na pana Kalouska vulgárně nadával, vlastně se vyjadřuje vulgárně obecně, a říkal o něm hrozné věci. Tak jsem využil toho, že už jsem byl na Twitteru docela sledovaný, tak jsem se tam za svého otce omluvil a ten zareagoval s tím, že můžeme jít na pivo. No a to tričko, to z recese udělal Pavel Novotný,“ vysvětloval.

Babiš ml. poté zdrženlivě přiznal, že mu záleží na tom, jak dopadnou volby v České republice. „Česká republika je součástí Evropy. Já jsem slovenský a švýcarský občan a záleží mi na tom, co se děje v Evropě, a upřímně mě to trochu mrazí, co se děje v České republice,“ začal trochu obšírněji. „To, že ovlivňuju předvolební dění v České republice, je chtěné tak napůl,“ dodal.

Důležitější je ale podle něj vládnutí hnutí ANO pro kauzy premiéra Babiše. „To, že je v čele země hnutí ANO a můj otec jako premiér, podle mě znemožňuje žalobci Jaroslavu Šarochovi, aby dělal svoji práci v daném časovém termínu, který by byl očekávaný. Ale informace, jestli hnutí ANO ovlivňuje pana Šarocha, přímo nemám. Ale on dost dlouho čekal poté, co jsem se objevil 11. července na Moravě a policie mě pozvala na výslech až na září,“ připomněl Babiš junior a dodal, že lidé se zajímají, co vlastně pan žalobce Šaroch v té věci dělá, jestli koná dostatečně rychle a jestli se tam něco neděje v pozadí.

Poté Babiš junior znovu odmítl, že by byl někým manipulován. „Já ale jednám sám za sebe, nejsem nikým ovlivněn, mám své názory, své cíle. Každý je nějak ovlivnitelný, ale já jsem v tomhle svůj,“ prohlásil s klidem. Následně ale po otázce na konfrontaci se svým otcem na předvolebním mítinku v Ústí nad Labem, kterou natáčel režisér Vít Klusák, podrážděně reagoval, že Klusák to točil jen na mobil.

„Já jsem v ten den potřeboval odvoz do Ústí nad Labem, protože jsem tam šel za soudním psychologem, a vzal mě tam pan Klusák. A po té návštěvě jsme chtěli jet zpátky do Prahy, ale nakonec jsme se zastavili na polívku a bylo to náhodou, že jsme tam šli,“ vysvětloval trochu zmateně.

Ani další otázka mu nebyla příjemná, když byl tázán na spolupráci se šéfredaktorem serveru Forum24 Pavlem Šafrem, který mu prý za exkluzivní rozhovory do knihy platí živobytí v Praze. „Já nemusím odpovídat na otázky ohledně svých peněz, to je moje věc,“ odbyl moderátora.

Ubezpečil také, že od momentu, kdy zjistil, že za pseudonymem Bohdan Švarc stála Hana Demeterová, přestal s tímto účtem komunikovat. „Já když jsem to zjistil, tak jsem si to hned zablokoval na telefonu, na sociálních sítích a ihned jsem kontaktoval svého právníka, aby věděl, že jsem s takovým člověkem komunikoval,“ řekl Babiš ml.

Babiš ml. také trochu zmateně objasňoval, proč se vlastně objevil v Česku v předvolebním létě. „To je ještě těžší vysvětlit než tu Větruši, to byla prostě souhra náhod. Já jsem se vzpamatoval od té návštěvy pana Kubíka, kdy jsem říkal, že by to bylo tvrzení proti tvrzení, a tak nechci, aby se tím lidé zabývali. Ale pak jsem začal komunikovat s tím účtem Bohdana Švarce a uvědomil jsem si některé věci v mé zdravotní dokumentaci i ohledně Čapího hnízda. Věci, které jsem si neuvědomoval předtím,“ vysvětloval Babiš junior, proč svoji osobu začal medializovat.

Jde mu prý hlavně o to, že je napadán jeho zdravotní stav, a to i v souvislosti s Čapím hnízdem. „Například když se Policie ČR ptala Národního ústavu duševního zdraví na moje duševní zdraví v roce 2008, a k tomu osoba, která záhadně už teď zmizela z Ministerstva zdravotnictví, paní doktorka Protopopová komunikovala policii, že jsem měl nějakou údajnou duševní nemoc. A to řešila v roce 2018 s tím, že to bylo před deseti lety, což se přesně hodilo. Policie chtěla vědět, v jakém jsem byl stavu, když jsem měl podepisovat nějaké akcie ohledně Čapího hnízda,“ popisoval Babiš ml.

„Ona přece nemohla diagnostikovat schizofrenii deset let zpátky v roce 2018. Já jsem ji tehdy ani neznal a v té době kolem roku 2008 jsem dodělával vysokou školu ve Spojených státech a trénoval jsem letectví a měl jsem zdravotní osvědčení pro piloty. A to jsou tak zdraví lidi,“ ubezpečoval Babiš ml.

Lidé by se podle něj neměli zabývat jeho psychickým stavem, ale tím, že u nás vládne trestně stíhaný premiér, který je na Slovensku vedený jako agent StB. „Ať se lidé soustředí na jiné věci, na to, že v čele toho ústavu stál Cyril Höschl, který je taky bývalý estébák, a doktorka, která se o mě měla starat, tak její otec dostal cenu za lásku k Rusku od prezidenta Putina. A soudce v Havlíčkově Brodě je bývalý člen KSČ. Proč lidi nekoukají na tohle a řeší můj zdravotní stav,“ rozčílil se Babiš junior, kterému otázky na duševní zdraví očividně nejsou příjemné.

„Já mám teď již dva zdravotní posudky od soudního psychologa a psychiatra, že jsem duševně zdravý. Ukazoval jsem je nedávno jednomu francouzskému novináři z Le Mondu a německému z Die Zeit,“ přidal další překvapující informaci Babiš junior.

Poté se již obšírněji věnoval svému prý nedobrovolnému léčení v ústavu v Klecanech a následnému zavlečení na Krym. „Já jsem utekl do Ženevy, a tím pádem jsem přestal dostávat dvojitou dávku injekcí v Klecanech od téhle paní Protopopové, která mi píchala nějaký hrozný věci z roku 1960. Takže v momentě, jak jsem byl v Ženevě v bezpečí, tak jsem šel ze dvou dávek na nulu. V těch Klecanech jsem byl nedobrovolně, proti mojí vůli, vždycky mě tam dovezli a manžel doktorky Protopopové mi vyhrožoval násilím,“ vyprávěl Babiš junior s tím, že byl pronásledován až do Francie.

„Celou tou snahou bylo, aby mě před policií vylíčili jako nedůvěryhodného svědka, abych nemohl vypovídat v kauze toho Čapího hnízda. A taky pro ně bylo důležitý, abych úplně zmizel z České republiky, a to bylo to zavlečení na Krym. Můj otec se totiž bál, že budu vypovídat, on věděl už od mého dětství, že neumím lhát, a kdybych se dostal před nějakého detektiva, tak bych mu řekl absolutně všechno a jenom pravdu,“ hledal důvody svého zavlečení na Krym Babiš junior.

Všechno kolem osoby Babiše ml. prý bylo jeho otcem činěno proto, že se bojí vězení. „On nechce jít do kriminálu, proto se bojí, protože já bych ho do toho kriminálu mohl dostat. Nedávno na tom výslechu ohledně Čapího hnízda jsem řekl, že mi to dala podepsat finanční ředitelka z Agrofertu Petra Procházková, a to ho ohrožuje. Taky jsem se nedávno během výslechu dozvěděl, že převody akcií na mé jméno jsou falzifikáty. Tam není můj podpis, detektiv mi to ukazoval a já jsem ty všechny nepodepisoval,“ řekl Babiš junior s tím, že podepisoval něco v budově Agrofertu. „Ale to muselo být něco jiného, protože tak, jak to tam bylo, to nebyl můj podpis, tak jsem se nepodepisoval ani v dětství,“ dodal.

„V době, kdy jsem podepisoval něco v budově Agrofertu, tak vztah mezi mnou a otcem ještě byl únosný a de facto OK. I když jsem měl s ním složité dětství, tak mezi námi nebyla žádná válka, a tak jsem neměl důvod mu nedůvěřovat,“ reagoval na otázku, proč vlastně něco podepisoval, když nevěděl, co to je.

Za jeho zavlečení na Krym by podle něj měl někdo pykat, ale trestní oznámení ve věci ještě nepodal. „V rámci té politické situace, justice České republiky a policie a problémy s korupcí nevím, jestli se dožiju spravedlnosti. Můj otec je nejvíce zkorumpovaný člověk, který tady žije. On ze mě dělá blázna a financoval moje zavlečení na Krym,“ dodal na závěr Babiš junior lámanou češtinou.

