Mlejnek bez prověrky? Co na to zahraniční zpravodajské služby. Jde tu o životy! Hrozivé. Zkušený diplomat varuje

„Myšlenka zrušit stavební spoření je šílená zpráva pro mnoho milionů lidí v ČR,“ tvrdí lidovec, bývalý ministr zahraničí, pedagog Vysoké školy CEVRO Institut Cyril Svoboda (KDU-ČSL). Za alarmující považuje to, že v čele české zpravodajské služby stojí člověk bez bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné. „Je to nepřijatelné, neuvěřitelné a takový člověk tam nemá co dělat,“ řekl Cyril Svoboda pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Vláda začala uvažovat o zdanění mimořádných zisků energetických společností. Někdy to bývá nazýváno „válečná daň“. Podle Cyrila Svobody k nějaké dani nakonec dojde a politici musejí rozhodnout, o jakou daň půjde. „Nemám rád slovo válečná daň, protože my nejsme ve válce. V konfliktu podporujeme Ukrajinu, ale nevím o tom, že bychom byli ve válce,“ řekl Svoboda.

Přes sliby premiéra Petra Fialy (ODS) se navíc hovoří o zvyšování daní. I to Svoboda čekal: „Čekal jsem to, protože situace je těžká a bude hůře. Nechci být pesimistou, ale vláda zatím nepředstavila reálný scénář do příštích měsíců. Například myšlenka zrušit stavební spoření je šílená zpráva pro mnoho milionů lidí v České republice. Podobné sólové akce, jako že se zruší stavební spoření, považuji za chybný krok,“ poznamenal.

Svoboda se domnívá, že nápad zrušit stavební spoření postihne ty nejchudší Čechy. „Rozuměl bych tomu, kdyby šlo o soubor opatření, aby všichni věděli, že existuje ve společnosti solidarita, tedy že břemeno nesou všichni. Rozuměl bych zdanění těch, kdo mají velké zisky, a až pak myslet třeba na stavební spoření. Ale udělat jeden krok, který se týká mnoha milionů obyvatel, je chyba. Stavební spoření je pro střední a nižší příjmové skupiny,“ vysvětlil bývalý ministr zahraničí.

Fotogalerie: - Svetrem proti vládě

Nepřijatelné a neuvěřitelné

Svými slovy pro ParlamentníListy.cz už několikrát vyzýval vládní politiky, aby vymysleli plán na další roky, jak s financemi státu a jeho obnovou po krizi postupovat. Nic takového však stále nevidí. Proč?

„Možná, že tato moje dobře míněná rada nenachází odezvu. Důvod je podle mne jediný. Tato bolestná rozhodnutí musí jít z podstaty do konfliktu s někým – a vláda musí rozhodnout, s kým do konfliktu půjde. Vláda nemůže být kamarád se všemi. Buď se dotkne bohatých, střední vrstvy, chudých, nebo některého ze sektorů ekonomiky, ale někoho se dotkne. A vláda musí rozhodnout a nést náklady i rizika, ale nemůže kamarádit se všemi,“ sdělil Cyril Svoboda.

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29993 lidí

Sám vnímá podezřelé kontakty šéfa zpravodajské služby a jeho jmenování ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) za alarmující především kvůli tomu, co vyšlo najevo. Petr Mlejnek nemá bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné a přestože si o ni zažádal, už v čele organizace působí. „V čele zpravodajské služby, která nedělá nic jiného, než že operuje s tajnými informacemi, je někdo bez prověrky na přísně tajné. Není pak možné chybějící prověrku vytýkat (Vratislavu) Mynářovi (prezidentovu kancléři) na Hradě, který prověrku ze zákona mít nemusí – i když by podle mě měl – když zároveň jmenujete do čela zpravodajské služby někoho, kdo prověrku nemá. Je to nepřijatelné, neuvěřitelné a takový člověk tam nemá co dělat,“ varuje Cyril Svoboda.

Mlejnek měl dávno rezignovat

Za nesprávné považuje i jmenování Mlejnka poté, co korupční kauza Dozimetr, v níž dominoval právě Redl, vyšla najevo. Zároveň se spekuluje nad důvody, proč musel být šéf ÚZSI vyměněn. „Nevidím do toho, co se odehrálo v tomto příběhu, proč byl ředitel odvolán a byl jmenován Mlejnek. Měl počkat, než doběhla prověrka. Jestliže je v čele zpravodajské služby někdo, kdo není prověřen, jak nás mohou brát jiné zpravodajské služby ve světě vážně?“ staví otázku Svoboda.

Psali jsme: „Vždycky je na vině státní plánovač a politik, který vnáší chaos,“ říká místopředseda Svobodných Johnová (Praha sobě): Hlavní město zvyšuje kvalitu služeb pro oběti partnerského násilí Ukrajina spokojena s explozí na Krymu: Rusové tam měli letectvo Dusno po kauze Hlubuček: Hřib cenzuruje Marvanovou, padlo. Šlo o vážné změny

Kromě samotného jmenování zdůraznil také politickou kredibilitu. V případě kauzy, byť za ni ministr vnitra nemusí nést vinu, jmenovat ředitele zpravodajské služby i přes vědomí o jeho napojení na osoby, které stály politický život ředitele České pošty, považuje na nepochopitelné: „Dva lidi kvůli podobným kontaktům odvolali, takže nechápu, jak se Mlejnek stal šéfem zpravodajské služby,“ přemítá Cyril Svoboda. Může to prý vzbuzovat podezření, že Mlejnek ví něco, co se nemá dozvědět veřejnost. „Stejně bude odvolán. Ministr vnitra si myslí, že ho ve funkci udrží, ale tlak je tak velký, že Mlejnka to bude stát politický život,“ řekl Svoboda a zapochyboval o tom, že Mlejnek potřebnou prověrku získá.

„Už je zde otřesení kredibility, ale tady jde hlavně o život. O životy sítě agentů, kteří fungují po celém světě. Jde o specifickou službu státu, která musí fungovat jako namazaný stroj a nemůže být nic, co by ohrozilo její pověst a činnost. Podle mě je to vážné, Mlejnek měl dávno podat rezignaci a odejít. Neúčastnit se této bitvy,“ uvedl politik a pedagog.

Svoboda: Dal bych Rakušanovi ještě jednu šanci

A jsou současná zjištění natolik závažná, aby rezignoval i ministr vnitra Vít Rakušan, který tak učinit nehodlá?

„Obecně si myslím, že Petr Fiala měl už kolem prázdnin udělat obměnu vlády, protože se ne všichni osvědčili – to je věcí premiéra. Ukázal by, že je skutečně šéf a premiér. Všichni premiéři tak učinili, obměnili pár ministrů a ukázali, že je mají v ruce. Zároveň vytvořili tlak na ministry ostatní, aby dobře plnili své funkce. Otázka je, jak to bude s ministrem vnitra Vítem Rakušanem. Nemyslím, že by měl odejít z vlády, ale STAN je 26 hlasů, na kterých stojí a padá koalice. Možná to bude důvod, ale nikdo nemá žít v bublině svého prostředí a myslet si, že lidé nevědí, co se děje,“ poznamenal s tím, že Fiala pravděpodobně změnu udělá, a může jít například o výměnu resortů.

Svoboda by tedy dal Rakušanovi poslední šanci – elegantně vyřešit Mlejnka.

Fotogalerie: - Volební plakáty v ulicích

Vyvolání hlasování o nedůvěře vládě ze strany opozice v takovém případě považuje za logický krok. Dělo by se tak napříč Evropou. A právě předsednictví Evropské unii vrhá na Českou republiku drobnohled: „Všechny aliance v Evropské unii vnímají, jaká je česká vláda, jak funguje. Když bude Rakušan předsedat příslušné radě v Evropské unii jako ministr vnitra, který má potíže se šéfem zpravodajské služby, je v zájmu státu vyřešit vše co nejrychleji, dokud jsou prázdniny,“ upozorňuje Cyril Svoboda.

Politik má udělat vše, abych si nemusel brát druhý svetr

Vyjádřil se také k obavám o dostatek plynu pro zimu jak pro domácnosti, tak pro český průmysl.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 0% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 28384 lidí

Jako nepromyšlené prohlášení označil výrok předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, že si lidé mohou vzít dva svetry. V diskusi na CNN Prima News Pekarová řekla, že jde o možnost, jak „jako jednotlivec může pomoci celku – zbytečně neklimatizovat, zbytečně nevytápět a holt si vzít další svetr“.

„Na mě to působí jako naprosto nepromyšlené prohlášení. Říkat ‚vemte si dva svetry‘´ zní jako nejsem schopen problémy řešit, tak si vezměte svetr. Politik by měl udělat vše, abych si ten svetr nemusel vzít. Pekarová Adamová je součástí koalice, byť není ministrem. Cokoliv, co říká, říká i koalice, takže musí zvažovat svá slova. Nejhorší je brát svá slova zpátky. To svědčí, že nemá promyšlené, co chce říci,“ uzavřel Cyril Svoboda.

Psali jsme: Pavlík: Vláda radí při řešení úspor za vytápění Němcová se bojí: Zeman si dostavěl dům v Lánech. Vážné Hejtman Kuba: Program pro nízkopříjmové skupiny v Jihočeském kraji byl schválen Egypt na vlastní pěst nebo s cestovkou?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama