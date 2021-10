Mohli jsme mít Drahoše. A místo toho... Chvilkaři opět v akci, u volby prezidenta

Spolek Milion chvilek se s blížícím se koncem Andreje Babiše (ANO) v postu ministerského předsedy začíná poohlížet po další činnosti a kromě tématu veřejnoprávních médií míří hlavní pozornost aktivistů i směrem k funkci prezidenta republiky. Ta by prý kvůli přímé volbě měla doznat výrazných změn v rámci její kontroly a na stole by tak měla být snaha o změnu Ústavy. Někdejší tvář spolku Jana Filipová se obává, že u příští volby hlavy státu hrozí scénář, který by se dal označit za noční můru chvilkařů. A nebyla sama.

Spolek nyní prostřednictvím svého předsedy Benjamina Rolla hovoří o nutnosti „deagrofertizace státu“. „Chceme, aby se posílila nezávislost médií, justice. Aby se vyřešily největší kauzy a začalo se pracovat na vyvážení prezidentské moci,“ jmenuje Roll nynější úkoly přívrženců spolku pro Deník N.



Právě u posledně jmenovaného bodu by spolek Milion chvilek chtěl vyvolat debatu o změně Ústavy. Dle aktivistického uskupení totiž přímá volba prezidenta znamená, že hlava státu má od občanů větší mandát a Milion chvilek proto chce větší parlamentní kontrolu a to, aby ústavní žalobu na prezidenta mohla podat i jediná parlamentní komora.

Šlo by tak o významnou změnu oproti nynějšku, kdy je senátní návrh ústavní žaloby na prezidenta vždy nutné odsouhlasit ústavní většinou v obou komorách.



A koho lze očekávat za prezidenta? Bývalá vlivná tvář a řečnice Milionu chvilek ukazuje na scénář, který je pro mnohé chvilkaře noční můrou.



Svého času jedna z nejviditelnějších demonstrantek spolku Milion chvilek Jana Filipová, která se „proslavila“ mimo jiného i soudním sporem s premiérem Andrejem Babišem u příležitosti včerejšího svátku nastínila, co se může stát.

Na úvod však ještě s fotografií neúspěšného prezidentského kandidáta a nyní senátora Jiřího Drahoše směrem k minulé prezidentské volbě podotkla: „Dnešní svátek republiky má pro mne poněkud zvláštní pachuť při myšlence, že jsme se dnes mohli s hrdostí dívat na to, jak náš pan prezident předává na Hradě vyznamenání.“



A pak již přichází k jádru věci, přičemž se netají, že se kvůli příštímu prezidentovi i modlí: „Modlím se za to, abychom se za pár let nemuseli dívat se znechucením, jak vyznamenání předává nějaký estebák,“ zaznělo od Filipové s dodatkem, že „upřímně řečeno, u nás je bohužel možné všechno“.

Kdo by mohl být příštím prezidentem, to ukázal nedávno ve své predikci i komentátor Petros Michopulos z podcastu Kecy&Politika. Podle něho má „veliké šance“ na úspěch právě končící premiér Andrej Babiš (ANO); k postupu do druhého kola prezidentského klání mu stačí přibližně 15 až 17 procent hlasů, podle počtu protikandidátů. „To Andrej dá s prstem v nose jenom s voličema hnutí ANO,“ tvrdí Michopulos s tím, že Babiš dostane ještě více.



Není však jediným horkým favoritem. „Kdo to dá taky bez problémů, je Tomio Okamura,“ předpovídal též Michopulos dále a argumentuje, že Okamura nyní má 10 až 12 procent, ale u prezidentské volby je vyšší účast.



Ve druhém kole volby prezidenta by tak podle Michopulose mohl nastat velice hořký scénář pro příznivce Milionu chvilek, tedy výběr právě mezi Okamurou a Babišem. V takovém případě by prý uspěl právě současný ministerský předseda.

