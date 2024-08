Moje rezignace? Nic by to neřešilo, vysvětluje Bartoš

Šéf resortu pro místní rozvoj uvedl, že digitalizace systému stavebního řízení jde na některých úřadech rychleji, zatímco na jiných celý proces brzdí objektivní potíže způsobené řadou faktorů. Ministerstvo se prý proto snaží dostat do softwaru více funkcí.

Experti varují, že pokud se povolování staveb zpozdí tak, že se letošní projekty začnou odkládat až na jaro příštího roku, může se to projevit v ceně nových bytů.

Politolog Jan Kubáček uvedl, že problémy s projektem digitalizace mohou znamenat obrovský reputační problém pro Piráty. „Je to také na zvážení osobní rezignace Bartoše,“ uvedl ve vysílání CNN Prima NEWS.

„Nevím, co by můj odchod z ministerského křesla řešil. Mám úkol, a jsem tudíž zodpovědný za to, abychom digitalizaci dotáhli do konce,“ reagoval šéf Pirátské strany na výzvy k rezignaci.

Zároveň upozornil, že se jeho úřad věnuje problému, který osm let nikdo nechtěl řešit. „Všichni měli jen plná ústa kritiky. Moje předchůdkyně Klára Dostálová (ANO) vypsala výběrová řízení za dvě miliardy korun na konci minulého volebního období. Naše vláda schválila nový stavební zákon, pro nějž hlasovala opozice včetně SPD,“ poukázal Ivan Bartoš.

Současně připustil, že v novém systému jsou funkce, které nikdy neměly být jeho součástí. „Mám na mysli třeba napojení na místní spisové služby. Nový stavební zákon by měl ale každý rok ušetřit Česku zhruba osm miliard korun,“ řekl ministr a dodal, že je brzy na to, hovořit měsíc po zavedení systému o tom, že je trh zašpuntován nebo že dochází ke ztrátám.

