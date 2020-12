Mojmír Hampl bouchl do stolu: Dobrovolné očkování proti covidu? Tak ať je dobrovolné i proti zarděnkám, černému kašli...

reklama

Mojmír Hampl v rozhovoru uvedl, že jsme v současné době ve start-stop systému, před kterým on sám varoval už na jaře a kterého se obával. „A obávám se, že je čím dál méně predikovatelné, kdy bude start a kdy bude stop. To je z hlediska očekávání ta špatná varianta a klíčovou otázkou je, kdy bude definitivní stop. To mě trápí od začátku a teď jsem docela v šoku z toho, že je taková nejistota, jestli i vakcína bude úplný konec,“ zmínil Hampl a podal otázku právě k očkování.

„Pokud bude nutné očkovat 60 procent populace za půl roku a na každého jsou zapotřebí dvě dávky, vychází to tak, že každý týden bychom museli naočkovat půl milionu lidí. Budeme na to mít logistiku? Epidemiologové navíc říkají, že není úplně jisté, zda 60 procent bude stačit. Budeme tedy schopni v březnu či dubnu konstatovat, že je to za námi? Jsem k tomu dost skeptický,“ dodal Hampl.

Zároveň se vyjádřil k lockdownům, které nazval tupými a zároveň poznamenal, že jsou strašně nákladné. „Zároveň chytré metody fungují jenom do určité míry šíření nákazy. Právě proto je nutné je aplikovat stále, konzistentně, a ne až když je nákaza moc rozjetá. Nechápu, že nikdo nemučí vládu otázkami, kde je vakcinační strategie. Ale ne na papíře, nýbrž které skupiny, jak technicky, jak organizačně, kdy dosáhneme toho prahu a jaký má být? Nic z toho opozice nezkouší. Pořád jen řešíme minulost, ale mě zajímá budoucnost, kdy budeme moct říci, že je to za námi,“ dodal Hampl se slovy, že je šokován mírou odporu vůči očkování.

Když pak hovořil o financích, zareagoval i na slova ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) o tom, že si stát půjčuje mimořádně levně. „My si zaděláváme na problém. To, o čem se bavíme, je infarkt a my teď měníme životní styl, který riziko infarktu výrazně zvyšuje. Kdysi jsem říkal příklad: Je člověk, který si desítky let drží dobrou životosprávu, chodí cvičit, nepřejídá se, nepije alkohol, v zásadě mu vychází dobře cholesterol, srdce fajn, všechno dobré. Představte si, že se ten člověk jednoho dne rozhodne, že ho tento styl už nebaví, začne kouřit dvacet denně, k tomu šest piv a bude jenom ležet doma. Samozřejmě, že se druhý den nic nestane, třetí den se nic nestane, ani třetí týden se nic nestane. Jenže změnil životní styl a v čase tím dramaticky narůstá riziko, že bude mít infarkt nebo mrtvici. A to je přesně stejné jako to, co děláme s veřejnými financemi,“ sdělil Hampl.

Dle svých slov má obavy, že na politické elitě právě vidí onu změnu životního stylu. Je pro něj doslova šokující, že nedošlo k hádkám o stovky miliard.

