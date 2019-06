Moravec chtěl pitvat Babišův audit, ale narazil. A zněla Havlova slova

„Znovu a znovu je třeba posilovat autoritu a nezávislost policie a justice, těchto praktických garantů spravedlnosti. Různá bratrstva lidí vždy připravených se obratně obohacovat na úkor ostatních a usilovat přitom o beztrestnost, či dokonce politické krytí, bohužel stále existují,“ řekl Václav Havel ve svém posledním novoročním projevu v roli prezidenta v roce 2003.

Rychetský upozornil, že je třeba dbát na rovnováhu tří moci – moci zákonodárné, výkonné a soudní, přičemž ta poslední jmenovaná má bránit občany i před tlakem moci zákonodárné a výkonné. Zákonodárci a vláda by prý byli rádi, kdyby soudy rozhodovaly, jak si přejí zástupci dvou ostatních mocí, ale Rychetský jasně řekl, že to takto být prostě nemůže.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dodal, že v České republice prostě není možné beztrestně si objednat trestní stíhání, jak o tom mluví Andrej Babiš (ANO). Předseda vlády tento týden přitom ve Sněmovně tvrdil, že i Pavel Zeman měl potvrdit, že si trestní stíhání objednat lze. Pavel Zeman před kamerami prohlásil, že si nepamatuje žádné své vyjádření, ze kterého by se dala Babišova slova dovodit.

Jeroným Tejc nabídl trochu jiný pohled. V České republice působí víc než tisíc státních zástupců a Tejc se domnívá, že Pavel Zeman ani žádný jiný státní zástupce nemůže dát v jednom okamžiku ruku do ohně za úplně všechny státní zástupce. „Žádný nejvyšší státní zástupce nemůže dát ruku do ohně za úplně všechny,“ varoval Tejc. I on však věří, že nevinný člověk nemůže být v Česku pravomocně odsouzen, i když ten či onen státní zástupce pochybí.

Náměstek Tejc upozornil také na skutečnost, že zatímco okresní státní zástupci úspěšně dotáhnou do konce celou řadu kauz, u vrcholových státních zástupců je to tak, že až 28 procent případů skončí zproštěním.

Pavel Zeman se nad Tejcovými slovy jen usmíval a okamžitě konstatoval, že těmto slovům nelze věřit, protože záleží na tom, s jakými údaji se pracuje.

„Když jsme si udělali analýzu a šli jsme případ po případu, zjistili jsme, že se špatně zapisují případy zproštěné částečně a zproštěné úplně,“ upozornil Zeman s tím, že když se vezmou v potaz důkladně sledovaná data, dá se zjistit, že zproštěním skončilo jen asi 14 procent věcí. Ministerstvo spravedlnosti tedy pracuje s chybným, až dvakrát vyšším údajem.

Tejc se bránil, že si v resortu nevycucali čísla z prstů, ale vycházeli ze soudních statistik, které k nim doputovaly.

Rychetský prohlásil, že jsme si na problémy zadělali už v okamžiku, kdy jsme státní zastupitelství zařadili v Ústavě pod moc výkonnou, což naznačuje, že za ně nese zodpovědnost ministr spravedlnosti a může do této struktury také zasahovat. Toto by se podle Rychetského mělo změnit. Za nejlepší by považoval, kdyby bylo státní zastupitelství zařazeno v Ústavě k moci soudní a přímo v základním zákonu státu by bylo potřebné explicitně hovořit o nezávislosti státního zastupitelství. „Bylo by to ideální,“ konstatoval Rychetský. Jedním dechem však dodal, že nevěří, že k něčemu takovému dojde, protože na změnách Ústavy se v Parlamentu jen těžko hledá shoda.

Tejc dal jako bývalý dlouholetý poslanec za ČSSD Rychetskému za pravdu.

Předseda Ústavního soudu ČR Rychetský však upozornil na ještě jeden problém:

„My máme 86 okresních soudů, ale už 19 let nemáme žádné okresy. My máme 14 krajů, ale máme osm krajských soudů, Ta soustava takto nemůže být funkční,“ upozorňoval Rychetský.

Zdůraznil také, že nejvíc práce leží na bedrech okresních soudů. Soudci, kteří začínají, by proto měli začínat u vyšších soudů, tam by se měli naučit, jak nalézat právo, a teprve až naberou dost zkušeností, mohou soudci povýšit a stát se soudci okresních soudů. „Tam se nalézá právo. Ty vyšší soudy už dostanou případy převázané mašličkou,“ upozornil Rychetský.

Pavel Zeman dal Rychetskému za pravdu. Dodal navíc, že by takováto úprava mohla zabrat až osm let práce, nejde o počin, který by jeden ministr mohl zvládnout za rok. A ministr spravedlnosti, který se do takovýchto změn pustí, by měl mít jasnou podporu premiéra a jasnou podporu ministra financí, protože takováto změna rozhodně nemusí být levná. „A nesmíte zapomínat také na to, že když budete rušit soudy, tak narazíte na odpor místních samospráv,“ řekl k tématu také Zeman.

Moravec poté přehodil tematickou výhybku a upozornil na návrh auditní zprávy právní služby Evropské komise, podle které je předseda české vlády Andrej Babiš (ANO) stále ve střetu zájmů a jeho Agrofert, momentálně odložený ve svěřenském fondu předsedy vlády, by měl vracet stovky milionů korun na dotacích. Sluší se dodat, že Babiš kvalitu auditu zpochybnil a opakovaně ujistil českou veřejnost, že se žádné peníze vracet nebudou.

Zeman se ke zprávě nechtěl příliš vyjadřovat. Zdůraznil, že napřed je třeba tuto zprávu důkladně zanalyzovat a zjistit, zda informace obsažené ve zprávě mohou vést k tomu, že by padla obvinění ze spáchání trestných činů, jako je např. poškození finančních zájmů EU. Do tří týdnů by prý v této věci mohlo být jasněji.

Když znovu dostal prostor Pavel Rychetský, prozradil, že zmíněný návrh auditu nečetl a v tuto chvíli necítí potřebu ho číst. Ústavní soudci mají na stole český zákon o střetu zájmů, ale v tuto chvíli ještě není celá věc dořešena.

Než se Rychetský rozloučil, vynadal těm svým kolegům, kteří dospěli k závěru, že hoteliér může diskriminovat všechny ruské hosty, kteří odmítnou odsoudit ruský zábor ukrajinského poloostrova Krym.

„Nemohu si pomoct, ale v daném případě se za ten nález hluboce stydím. Ten nález po všech stránkách popírá elementární principy právního státu. Zaprvé že není ponižující požadovat na zákazníkovi písemný výrok o odsouzení jednání své vlády. ... Tady se uplatňuje princip kolektivní viny,“ rozohnil se před kamerami Rychetský.

Verdikt jeho kolegů se dá vysvětlit i tak, že některé druhy diskriminace jsou přípustné. „Každá diskriminace je zakázaná,“ řekl jasně Rychetský. Dodal také, že by se Ústavní soud ČR mohl celou věcí zabývat ještě jednou, pokud si nějaký jiný podnikatel bude počínat podobně, dostane pokutu od České obchodní inspekce a obrátí se na Ústavní soud ČR. Ač se jinak snaží být loajální vůči svým kolegům, v tomto konkrétním případě skutečně doufá, že se bude rozhodovat znovu.

autor: mp