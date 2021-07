Mozek vypadl z hlavy. Magie a ezobláboly Drtinové. A sběratelka cen najednou mlčí, zaujalo Žantovského

reklama

Anketa Koho byste si přáli jako „novou krev“ v Poslanecké sněmovně? Ondřej Kolář (TOP 09- SPOLU) 0% Hana Lipovská (Volný blok) 76% Josef Nerušil (SPD) 10% Kateřina Stojanová (Piráti) 4% Matěj Stropnický (ČSSD) 7% Libor Vondráček (Svobodní- TSS) 3% hlasovalo: 110 lidí

Podraz veřejnoprávních médií, boj Pirátské strany proti zprávám kolujícím na internetu a Bludný balvan za nevědecké ezoterické rozhovory pro dlouholetou moderátorku České televize jsou dnešními tématy pravidelného přehledu mediálních zajímavostí. „I když je okurková sezona, tak se naši političtí a mediální představitelé snaží nám ji zpestřit, abychom se nenudili. Používají neobvyklé výrazivo a rozčilují se tam, kde je to úplně zbytečné nebo na hlavu postavené. Začnu pondělním článkem z Echa24 ‚Mají za cíl vymývat mozky proti Babišovi. Premiér označil rozhlas a ČTK za pátou kolonu‘. Jde v něm o to, že se pan Babiš velmi rozčílil ve svém pořadu ‚Čau lidi‘ na veřejnoprávní média, jmenovitě na Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář, že komentovala jemu nemilým způsobem jeho jednání s paní Leyenovou ohledně 180 miliard pro Česko z fondu obnovy,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ale těsně před tím, než mu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 180 miliard symbolicky předala, zaútočila – slovy premiéra – pátá kolona. „Podezírá redaktory či editory ČTK, že ovlivňovali atmosféru kolem tiskové konference s paní Leyenovou, snad dokonce zveřejňovali dezinformační zprávu. Jakou, to pan Babiš neuvedl. Já jsem se tím docela dost zabýval, protože je dlouhodobě známo, že naši novináři nemají pana premiéra extra v lásce. To jsme viděli na reakcích i na ten jeho nedávno vydaný elaborát, v jehož názvu už dopředu avizoval, že je kontroverzní a že bude jistě zakazován. Mně tedy přijde směšné, když premiér země prohlašuje, že jeho veledílo bude někým zakazováno. Myslím, že tím, kdo tu něco zakazuje, je naše vláda, Parlament a další orgány. Možná ne právě pan Babiš, ale to je asi dost výjimka. U mnoha dalších bychom tyto tendence našli docela často,“ tvrdí mediální analytik.

Četkař má popisovat skutečnosti, ne dodávat přívlastky

Nicméně zprávu o tom, že ČTK vydala sedm minut před Babišovou tiskovou konferencí se šéfkou Evropské komise dezinformační zprávu, považuje za velmi vážnou. „ČTK je místo, kde by se neměly produkovat žádné názory, žádné podpory nějakým politickým názorům, hnutím či osobám, nebo naopak žádné nepodpory či útoky. ČTK je prostě místo, kde by měly téci samotné informace ‚an sich‘, jak se říká. Má to konec konců v zákoně, má od toho Radu ČTK, jejímž jsem shodou okolností zrovna členem. Tudíž je zcela jisté, že se na tuhle věc budu na nejbližším zasedání ptát pana generálního ředitele. Jak mi na to odpoví a jak odpoví na to, že pan Babiš tvrdí, že nějaký editor z ‚četky‘ motivoval redaktory, aby vydali jakousi burcující zprávu těsně před tou tiskovkou, a tím ji de facto narušili a pokazili to optimistické sdělení, které z ní mělo vyplynout, jsem velmi zvědav,“ přiznává Petr Žantovský.

Čas od času na takové věci v praxi ČTK naráží, a to hned od prvního týdne, co do Rady před třemi lety nastoupil. „Tehdy šlo o článek jakéhosi redaktora, který komentoval italské parlamentní volby a napsal, že v nich uspělo ultrakonzervativní, nebo dokonce extrémistické hnutí Pěti hvězd. Bylo to velmi nepěkné hodnocení, které ve zprávě nemá co dělat, protože agenturní novinář je od toho, aby popisoval skutečnosti, a ne dodával nějaké přívlastky, které tomu přidávají jakýsi vysvětlující návod. A za druhé se hluboce mýlil, protože jestli něco hnutí Pěti hvězd není, tak zcela jistě není konzervativní, protože to je silně levicová organizace. Ale to redaktora asi zas tak moc nezajímalo. Šlo o mou první debatu s panem generálním na téma, jestli se smí, nebo nesmí objevovat názory novinářů, ať už formou použití v titulku nebo nějakých formulací v článku. Tak si dávám závazek na srpen, že se ho budu ptát, co se to vlastně v ČTK stalo,“ oznamuje mediální odborník.

Ředitel musí odpovědět, jestli nebyla porušena povinnost

Na to, co se stalo v Českém rozhlase, se mají ptát rozhlasoví radní, a to ředitele zpravodajství Jana Pokorného. „O něm celkem každý, kdo chce, ví, jaký je redaktor, jak je nestranný, jak je nezávislý, jaký byl před rokem ‘89 i po něm. Je to celkem známá postava, ale to nechť si řeší Rada Českého rozhlasu, to není moje kafe. Moje kafe je do značné míry ČTK a já ten dotaz položím. A slibuji, že v nějakém příštím Týdnu v médiích ho náležitým způsobem proberu a předám veřejnosti, protože ČTK je organizace, která požívá veřejnoprávní statut. Sice na rozdíl od ČT nebo ČRo nepobírá poplatky z druhotných daní od obyvatel, nicméně je ustavena zákonem a má podle zákona plnit nějaké povinnosti. A tou hlavní povinností je poskytovat nezávislé a nestranné informace, které dávají občanům možnost orientovat se samostatně v problému. Pokud by došlo k tomu, že tato možnost byla nějak ohrožena nebo omezena, tak samozřejmě budu volat po odpovědnosti,“ avizuje Petr Žantovský.

Psali jsme: „Šokující! Uvnitř Rady ČT se děje něco nečekaného.“ Podle Petra Žantovského došlo k „osudové chybě“ O tom Rosí v Newsroomu nepípne, to jim vyhovuje. Žantovský o mediální radě a sudeťáckém metálu od Posselta Přijela světice, prý „hlava Běloruska“. Aplaus v Senátu a amatérská propaganda mezi lidmi. Žantovského nejvíc pobavil pokus o demonstraci Fischerův materiál proti Zemanovi, útok HN proti Klausovi. O to tu nejde. Petr Žantovský odkrývá, proč je teď nutné pošpinit právě tyto dva politiky

Obě další témata vycházejí ze zpráv, které mohou vzbudit i pobavení. První vydaly Seznam Zprávy s titulkem „Internet se obrátil proti Pirátům. Rozjela se kampaň, kterou nemohou ukočírovat“. „Obsahem článku je, že se Pirátská strana velice rozčiluje, že se jí v internetovém prostředí u mnoha uživatelů nedostává velkého pochopení a nadšení. Přitom právě Piráti – a i mně tím byli velice sympatičtí – prosazovali svobodu internetu a jeho neregulaci. Věřil jsem, že to myslí vážně a že síla, která bude libertariánsky prosazovat tato práva a tyto svobody, do politického prostředí patří, byť jejich název může být sporný. A najednou se titíž Piráti strašně rozčilují, že si někdo přes internet vyměňuje názory, které nejsou kompatibilní s těmi jejich. Vytvořili na to tým údajných analytiků, který monitoruje, co se děje na internetu a na sociálních sítích, a vytahuje věci, které se týkají jejich politické strany. Samozřejmě že vše, co se jich týká v negativním smyslu, je okamžitě označeno jako fake news,“ upozorňuje mediální analytik.

Piráti vytáhli evidentní fejk, protože se jim snadno vyvrací

Z kauz citovaných v Seznam Zprávách si vybral tři, aby na nich okomentoval počínání Pirátů. „Nejdříve vezmu tu, v níž se velice ohrazují proti řetězovému e-mailu, jehož obsahem bylo sdělení jakési pubertální dvojice, údajně pirátské. Ta se vyjadřovala v tom smyslu, aby jejich rodiče a prarodiče zemřeli na koronavirus a vykoupili se tak za zločiny, které celý život páchali na matce Zemi, což je citace z toho e-mailu, který byl fejkem na první pohled. Každý, kdo má jenom kousek mozku v hlavě, to musel okamžitě pochopit. Navíc to vzniklo v době ‚kanonizace‘ Grety Thunbergové, to znamená v době, kdy byla Greta zmíněna v českých médiích zhruba 150krát denně. A tak si samozřejmě někdo vytvořil takovýto fejkový materiál, kterým metaforicky vyjádřil vlastně to, co vykládá Greta, v aplikaci na naše prostředí, naše rodiče a prarodiče, jak píšou. Ta věc je stará, sám ji znám skoro rok a půl,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle něj se to, proč tuto kauzu teď Piráti vytahují, dá vysvětlit jediným způsobem. „Protože nemají žádné jiné relevantní argumenty. Tohle je tak velká blbost, že to každý pochopil, a snad nikdo tomu neuvěřil, že je to autentické. Tudíž se tím hezky argumentuje, protože se tím vlastně říká: ‚Podívejte se, jak nás nemají rádi ti staří, ti senioři, co si posílají tyhle e-maily‘. Podle mě je to velice účelové a docela nemravné a nechutné, proč se tohle teď vyndává, když to konec konců na mnoha a mnoha relevantních mediálních místech bylo za fejk označeno a prokázáno. Tak proč s tím Piráti teď zase vylézají? To je, jako kdyby ODS teď vylézala se Sarajevem ‘97, to je tak zhruba podobné. Jde o naprostou bezradnost v argumentaci. Druhá věc, kterou akcentují, že není pravda, je ta, že chtějí ovlivnit výsledek voleb korespondenčním hlasováním,“ poukazuje mediální odborník na další pirátské mlžení.

Zavést korespondenční hlasování a zdanit neobsazené byty

Zjistil přitom, že Piráti mají na svém webu velice podrobnou metodiku, jak má korespondenční hlasování probíhat a v jakých typech voleb. „Dokonce jdou až do takových detailů, že speciální volební komise musí být vybavena dezinfekcí a hygienickými rouškami a nevím čím ještě. Takže na korespondenční hlasování mají zpracovánu opravdu podrobnou metodiku. To, že korespondenční hlasování dokáže ovlivnit výsledek voleb, jsme viděli nejenom ve Spojených státech v kauze Biden, ale dá to i normální selský rozum. Vytváří se totiž nějaký časový prostor, vytváří se alternativní sčítací prostředí, týmy, které budou speciálně sčítat pouze ty korespondenční hlasy, co by měly být doloženy hlasovacími průkazy, když bude někdo korespondenčně hlasovat mimo svůj domov. Tváří se to na první pohled velice korektně, ale neumím si představit věc, která by se dala jednodušeji zmanipulovat. Snad jednodušeji by to šlo ještě na internetu, tak toho se možná ještě dočkáme,“ tuší Petr Žantovský.

Adam Zábranský Piráti



sport Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nicméně není pravdou, jak se nám Piráti snaží namluvit, že by korespondenční hlasování nějak silně neprosazovali. „Konec konců o něm v Parlamentu mluvili mnohokrát a je to jejich velké volební téma. A třetí věc, taková zdánlivá maličkost, kterou také vyčítají těm různým řetězovým e-mailům, že kolují různé – dokonce to měl pan ostravský primátor za ANO na svém Facebooku vyvěšené – tabulky zdanění neobsazených bytů v souvislosti s nějakými migračními kvótami. No a Piráti to popírají a tvrdí, že to je nesmysl. Tak bych jim jenom připomněl takovou drobnost, že o zdanění bytů se psalo v pirátském programu už v roce 2017. A pan Adam Zábranský, dnešní pražský radní pro bydlení, prohlásil, že vůbec netuší, jestli nezmění názor, že sice vedení strany dnes není na rozdíl od roku 2017 pro zdanění bytů, ale že názor změnit může. Takhle nám Piráti předvádějí pevnost svých názorů, postojů a charakterů. To je docela poučné a je moc dobře, že to před volbami mnozí slyší,“ zdůrazňuje mediální analytik.

Hřibův nápad na využití odpočtů elektřiny už se nepřipomíná

Připomíná, že v roce 2019 pirátský primátor Prahy Zdeněk Hřib, který se velmi zajímavým způsobem vepsal do dějin hlavního města, prosazoval dodatečné zdanění bytů, které podle jeho soudu byly málo obsazeny, pomocí odečtu elektřiny. „O tom už se dnes také nemluví a Piráti se k tomu nehlásí, ale jsou to jenom dva roky, kdy jeden z jejich ústředních představitelů a pretendent na ministerské křeslo tohle navrhoval. To jsou návrhy velmi podobné tomu, co dělali komunisté s nadměrnými metry. Tak si myslím, že by Piráti měli spíše mlčet, nebo více přemýšlet o tom, čím zaujmout své voliče, než aby vyvraceli věci, které byly pravdou, ale dnes se jim ta pravda už nehodí. Je trapné, když vidíme, jak se někteří Piráti, jako třeba Olga Richterová, soudí s různými lidmi ohledně tzv. dezinformací na adresu Pirátů ve chvíli, kdy strana, která ještě významně neuspěla ve volbách, už kolem sebe mává trestními oznámeními a žalobami. To je výraz velké bezradnosti,“ myslí si Petr Žantovský.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Uprostřed týdne narazil na úžasnou informaci o Daniele Drtinové, která dostala Bludný balvan za nevědecké ezoterické rozhovory, jak zní titulek článku iDnes. „To je cena, kterou uděluje Český klub skeptiků Sisyfos těm, kteří podle něj šíří nevědecké nebo pseudovědecké nesmysly ve veřejnosti. A Sisyfos to doprovodil komentářem, že si Drtinová cenu vysloužila ‚excelentní ukázkou špatné novinářské práce ve vleku vlastních kognitivních zkreslení‘. Kdyby někdo nevěděl, co jsou to kognitivní zkreslení, tak kognitivní je poznávací a kognitivní zkreslení je prostě blud. Ve vleku vlastních bludů bych tedy řekl já, kdybych měl převést ten korektní výraz do nekorektního, ale zcela pravdivého. Paní Drtinová se celý svůj profesní život velice pyšní tím, jak je neúprosná, jak je přísná na své respondenty, jak z nich tahá rozumy někdy i způsobem, který už hraničí s nátlakem, a že jí jde jenom o tu pravdu samozřejmě, možná i lásku, hlavně ale ne o tu lež a nenávist,“ konstatuje mediální odborník.

Politicky korektně vyjádřené označení za osla nemá chybu

Proto udivuje, že se Daniela Drtinová, když byla oslovena redakcí iDnes o komentář k udělené ceně, odmítla vyjádřit. „Není to právě paní Drtinová, která vždy s enormním osobním zaujetím z obrazovky České televize nebo pak DVTV konstatovala s velkým odsudkem, že ten či onen dotazovaný problematizovaný respondent se odmítl k něčemu vyjádřit, a to samo o sobě že ho predikuje, že je podezřelý z toho, že nemluví v dané věci pravdu? Teď se zachovala úplně stejně jako její televizní hosté, které tak silně za odmítnutí vyjádření hodnotila. Spolek Sisyfos připomíná, že má za sebou spoustu ‚ezoterických‘ hostů, například různých léčitelů či andělologa. Odbočím, to je opravdu zábavné, to má být vědec zabývající se anděly. Ta snaha povědečtit ty nevědecké pitomosti je naprosto typická pro tyhle ezoteriky, zejména ty pokleslé. A jestliže seriózní redaktorka jako Drtinová dává tomuto prostor a stejnou váhu jako sdělení nějakého skutečného vědce, tak to není úplně košer novinářské jednání,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Naopak oceňuje, jakým způsobem spolek přistupuje ke zdůvodněním, proč kterému laureátovi Bludný balvan udělil. „Moc se mi líbilo, a to bych si dovolil závěrem ocitovat, jak Sisyfos rozvíjí důvody udělení ceny pro bývalou moderátorku České televize. Cituji: ‚Daniele Drtinové se místo průpravy ve vědecké metodě a kritickém uvažování dostalo velmi důkladného školení ve všem metafyzickém od lidových ezoblábolů po vysokou magii s nutným otevřením mysli až do stavu, kdy vám z hlavy vypadne mozek, vezme nervy na hemisféry a uteče někam za humna‘. Takto politicky korektně vyjádřené označení někoho za osla jsem už dlouho nečetl a moc se mi to líbilo. Pochválil bych proto spolek Sisyfos za velmi zdvořilou a krásnou češtinu, která vyjadřuje přesně ten obsah, aniž by musela nutně někoho na první pohled urazit. Takže pokud politická korektnost, tak pouze v podobě, kterou jí dal spolek Sisyfos,“ dodává mediální analytik.

Psali jsme: Většina našich novinářů jim tleská! Petr Žantovský odhaluje „pátou kolonu“ prosazující cizí zájmy u nás. Jména zde EU vám vleze i do televize. Tohle se chystá hodně narychlo. Že jste o tom nevěděli? Jednou devět procent pro SPD, jindy 13? Petr Žantovský odkrývá praktiky výzkumných agentur. Voliči, pozor! Jak z agresivního narkomana udělali příběh o českém rasismu. Saša Uhlová a ideologický přístup, který vidíme i jinde, rozebírá Žantovský

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.