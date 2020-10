Mrtví na covid: Z 95 procent lidé nad 65 let. Česká čísla

reklama

Stránky ministerstva zdravotnictví dnes hovoří o celkem 1172 mrtvých s virem covid-19. Za včerejšek s tímto virem zemřelo 35 lidí, což je pokles proti pondělnímu rekordu 58 mrtvých i proti počtu 45. Nicméně poslední data, která odhalují alespoň zčásti, koho nemoc fatálně zasahuje, pocházejí z neděle.

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 764 lidí

Oproti předminulému týdnu s covidem zemřel jeden muž v kategorii od 25 let do 34, dva muži v kategorii 35–44 let a jeden muž a dvě ženy v kategorii 45–54 let. Dále 5 žen a 7 mužů v následující věkové kategorii od 55 let do 64. Dohromady 18 mrtvých ve věku do 64 let. Gró přírůstku je opět ve vyšších věkových kategoriích, které tvoří podle posledních dat 95,7 % všech úmrtí s covidem-19. Z toho 68,1 % byli lidé starší 75 let. S nemocí stále umírá více mužů než žen, a to v poměru tři ku dvěma.

Anketa Souhlasíte s důvody, proč Daniel Hůlka vrátil státní vyznamenání? Ano 17% Ne 72% Je mi to jedno 11% hlasovalo: 10178 lidí Jaroslav Svoboda v interview s Lenkou Zlámalovou na Echu24, riziková skupina není ani tak určena věkem, ale hlavně onemocněními. „Možná to bude znít trochu kacířsky, ale covid-19 můžeme charakterizovat jako oportunní infekci. To je infekce, která zasahuje jen lidi, kteří trpí nějakou vážnou nemocí,“ říká imunolog a tvrdí, že rizikovým faktorem je především buněčná imunita, resp. její porucha. Počet lidí s její poruchou v České republice odhaduje Svoboda na 500 tisíc. „Já bych ze své ambulance dal ty lidi dohromady ani ne za hodinu. To by každý doktor udělal raz dva.“

Člověk s potenciálním rizikovým průběhem se prý pozná podle diagnózy. Obecně se soudí, že rizikovými faktory jsou cukrovka, nadváha a vysoký tlak. Svoboda k tomu ovšem doplnil podrobnosti. Rizikový je tzv. dekompenzovaný diabetes.

„Metabolický syndrom a nadváha ty rizikové faktory jsou. Když jimi někdo trpí, má v podstatě v těle chronický zánět. Hypertenze, vysoký krevní tlak, je tím rizikem taky. Není to ale každý s vysokým tlakem. To jsou ty rizikové faktory hypertenze druhého a třetího stupně. Lidé po infarktu nebo nějakých mozkových příhodách,“ doplnil.

Psali jsme: Velmi šokující z Hradce Králové: Třikrát testován negativně, mezitím skončil na JIPce v umělém spánku. Až čtvrtý test odhalil covid. Na léčbu prý pozdě… Stát se zhroutí, vy vlastenci! To budete koukat, kdo podpořil Babiše „Čekejte vlnu krachů.“ Německo se chystá na velmi temné časy Profesor: Ochranu před covidem máte! Není se čeho bát. A toto nechce nikdo slyšet

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.