Mrtvoly? Teď už Flegr jde po Babišovi. Vážným obviněním

Profesor Jaroslav Flegr na svém facebookovém profilu velmi zostra zaútočil na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvod? Testování na koronavirus, střet zájmů předsedy vlády, ale také čísla, která vláda uvádí. On sám se „proslavil" svými alarmistickými zvěstmi, kolik může kvůli koronaviru zemřít lidí. A to číslo může být vysoké.

Flegr je známým zastáncem nejtvrdších opatření proti koronaviru. Nyní se na facebookovém profilu pustil do premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho možnému střetu zájmů. A začal oblíbeným Babišovým pozdravem „Čau lidi“. „Taky si myslíte, že by Babiš neměl být členem krizového štábu? Kromě Agrofertu mu navíc ‚nepatří‘ i síť odběrových míst a diagnostických laboratoří provádějících vyšetření na covid. Ať chce, nebo ne, je finančně zainteresován na tom, aby bylo v naší republice co nejvíce nakažených vyžadujících vyšetření, aby kapacity konkurenčních laboratoří provádějících tato vyšetření byly co nejnižší, ceny za vyšetření co nejvyšší a také aby se co nejdéle zdrželo zavedení jednoduchých, ovšem zároveň mnohem levnějších metod diagnostiky covidu ze slin,“ uvedl Flegr. „Babišův ‚údajný‘ konflikt zájmů v oblasti zemědělství nás může stát miliardy, podobný konflikt zájmů v oblasti zdravotnictví nás může stát stovky miliard a desetitisíce zmařených životů,“ dodal.

V dnešním příspěvku pak Flegr mluví se svým kocourem. Ostatně tak se děje v mnoha jeho statusech. „Micíku, Micíku, říká ti něco sociální distanc? Zrovna včera pan Prymula v televizi říkal, že čeká až osm tisíc nakažených denně. Jestli tím myslel průměr za příští týden, tak asi nebude daleko od pravdy. Mně vychází, že to bude deset tisíc. Ale neboj, v současnosti už řadu dní testujeme jen dvacet tisíc lidí denně, což je odhadem asi třikrát méně, než by bylo potřeba – třeba v Dánsku testují asi pětkrát více. I když procento pozitivních testů rychle roste, naposledy byl nakažený už každý pátý, tak těch 20–24 tisíc vyšetřených je podle všeho strop, a proto ani celkový počet infikovaných denně se těžko dostane moc vysoko nad pět tisíc. Proto když budeš chtít vědět, kolik je ve skutečnosti denně nakažených, tak se radši podívej (spočítej si na základě dat z předminulého týdne, kdy snad systém ještě jakž takž fungoval), kolik infikovaných bylo před osmi dny, a tohle číslo si vynásob dvěma,“ poznamenal Flegr s tím, že chvíli by to mohlo fungovat, ale asi ne moc dlouho.

„Tím, jak zkolaboval systém trasování (pracovníků obvolávajících nemocné by nyní bylo potřeba asi desetkrát víc), tak se reprodukční číslo viru, a tedy i rychlost šíření, postupně zvyšuje. Za chvíli se počet infikovaných nezdvojnásobí za osm dní, ale třeba za šest dní. V současnosti už epidemiologové nezahrnují do trasování ty lidi, kteří měli při kontaktu roušku. Tipuji, že tak od středy přestanou sledovat lidi,co měli roušku někdy v minulosti, nebo aspoň budou přibližně vědět, co to je rouška,“ dodal Flegr.

„Jestli tě, Micíku, víc zajímá, kolik bude přibývat lidí denně do nemocnic, tak to taky můžeš odhadnout docela snadno. Podívej se (přesněji řečeno spočítej si), kolik lidí bylo nově infikovaných před deseti dny, a tohle číslo si vynásob 0,035 – to je podle našich epidemiologů podíl nakažených, jejichž stav bude vyžadovat hospitalizaci. Z nich prý asi čtvrtina bude ve velmi vážném stavu. Kolik jich umře, ti neřeknu, ještě by ti jich bylo líto,“ zmínil profesor působící mimo jiné v oblasti parazitologie.

„Tak, Micíku, doufám, že se moc nebojíš. Je sice pravda, že sestřiček a lékařů máme málo i v dobách normálních, ale pan ministr v televizi říkal, že ty stovky nových pacientů covidem denně naše zdravotnictví zvládne. Nu což, plicní ventilátory si doma nějak ušijeme, ale jak to bude s odborným personálem, co by je měl obsluhovat, to fakt nevím. Vlastně vím, samotrasování už zavádějí od zítřka, samohospitalizace bude potřeba zavést až za deset dnů a samoobsluha ventilátorů ještě o skoro deset dnů později. Takže je vlastně spousta času a můžeme se zatím vesele bavit o tom, proč neomezovat v barech počet míst k stání a nenosit roušky při tělocviku,“ uzavřel závěrem s tím, že jistější bude to se virem nenakazit.

