Mučení na Ukrajině a divné akce našich spojenců. Tereza Spencerová ví více

„Tak Sýrie z náletu na východě země, při kterém bylo zabito skoro čtyřicet příslušníků iráckých šíitských milicí bojujících proti Daeši, obvinila Američany... Ti chvíli popírali, že by s tím měli cokoli společného, a pak ukázali na Izrael,“ začala Spencerová. „Pokud je to pravda, byl by to první izraelský nálet na východosyrskou provincii Dejrizor od roku 2007 a další izraelský nálet, který v rámci boje proti šíitům pomáhá Daeši...“ dodala Spencerová s tím, že v tom případě by také izraelská letadla musela využít jordánský vzdušný prostor.

„Izraelský premiér včera zrovna s jordánským králem jednal v Ammánu... I proto, že do regionu zrovna přijíždí Trumpovi poslové s plánem na ‚konečné mírové řešení‘ Palestiny, což bude nejen (rovnou i teoretický) konec Palestiny, ale pro Jordánsko s polovinou palestinského obyvatelstva existenciální ‚zátěžový test‘...“ zmínila Spencerová s tím, že to platí i pro chystanou syrskou ofenzivu na jihu země.

„Na tamní frontu včera dorazil i velitel Tygřích sil generál Hasan, jehož obrněný Range Rover chrání ruští výsadkáři, jimž nad hlavami pro jistotu hlídkují i ruské bitevní vrtulníky... Izrael se bude držet dohod s Ruskem o jihozápadě Sýrie, tvrdí seriózní analýzy, i proto sám izraelský ministr obrany popírá mediální spekulace, že by v oblasti byli šíitští Íránci nebo Hizballáh (a tím i důvod k izraelskému útoku jižně od Damašku – na rozdíl od Dejrizoru)... Ten kruh nemá začátku ani konce...“ dodala.

Své pak Spencerová napsala i k Ukrajině. „Ukrajinská policie systematicky i několik dní vězní lidi bez náležité dokumentace, bije je a mučí, aby z nich vynutila informace nebo přiznání, shrnuje zpravodaj OSN pro otázky mučení Nils Melzer své poznatky z návštěvy Ukrajiny... Na druhou stranu se ale tamní policie už zlepšila v tom, že lidi zatčené na ulici rovnou nezavírá do cel předběžného zadržení...“ poznamenala.

A ještě jedno zahraniční téma Spencerovou zaujalo. „Saúdská Arábie zveřejnila falešný fax od Lékařů bez hranic (MSF), v němž prý přijímají zodpovědnost za to, že saúdské letectvo vybombardovalo jejich centrum pro léčbu cholery v Jemenu, protože jim ‚Lékaři‘ nedodali správné GPS koordináty... Skuteční MSF se nedali a obvinili Saúdy z podvodu a doložili dokumenty, podle nichž lokaci centra řádně nahlásili...“ poznamenala.

autor: vef