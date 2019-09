Musí pracovat, musí se mýt... Maláčová navštívila romské lokality. A začalo veselo

Místopředsedkyně ČSSD a šéfka resortu práce a sociálních věcí Jana Maláčová má obavy, že ve vyloučených lokalitách je situace tak zlá, že není daleko k tomu, aby tam došlo k výbuchu. Na sociálních sítích v reakci zaznělo, že ČSSD už šest let vládne, takže Maláčová na této situaci nese vinu. Totéž se dá údajně říct i o neziskových organizacích.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) své kolegy poslance varovala, že jsme krátce před výbuchem nepokojů ve vyloučených lokalitách.

„My jsme krátce před tím, než tam začnou občanské nepokoje. Ty věci před deseti lety v Ústeckém kraji, to nebyla anomálie. A nedej bože, kdyby se zhoršila hospodářská situace. Troufám si říci, že to je časovaná bomba,“ prohlásila Maláčová před poslanci. Informoval o tom server iDNES.cz.

K výhrůžně znějícím závěrům dospěla poté, co ve druhé polovině září navštívila Ústecký kraj.

„Pokud ti lidé, kterých se to týká, nebudou chodit do práce, jejich děti nebudou chodit do školy a pokud nebudou platit hygienické standardy, které budou důsledně vymáhány, tak se situace nezlepší,“ pokračovala.

Rozhodně prý nedoporučuje větší slučování sociálních dávek.

Když plánovala přespání v ústecké městské části Předlice, na sociálních sítích se svěřila, že neočekává nějakou procházku růžovým sadem.

„Dneska to na ‚sweet dreams‘ nevypadá… Ale co je jedna noc proti všem, které tady tráví starousedlíci? Proto se do 15 opatření proti chudobě musí zapojit všechna ministerstva a Hygiena má pravidelně kontrolovat i nepořádek! Zároveň ti, kdo berou dávky, musí hledat práci a posílat své děti do školy. Všichni, a přece děti nejvíc, si zaslouží lepší startovací čáru a šanci na lepší život,“ napsala ministryně na sociálních sítích.

Nakonec prozradila, že noc byla klidná.

Na sociální síti Facebook vzbudila slova ministryně značnou pozornost. Petr Sedláček konstatoval, že za situaci nese spoluvinu i ministryně Maláčová (ČSSD), která údajně vychází vstříc nepřizpůsobivým, aby si vytvořila nové voliče. Prý jí v tom pomáhají i neziskové organizace.

„Mají se až moc dobře, proto se tak množí, a problém je, a hlavně bude čím dále tím větší, socky si totiž myslí, že to tak je normální, a hlavně je to voličská základna socialistů a různých extremistických levičáků, jako je Maláčová (proto si je také dovážejí). Ti, kteří vytvářejí skutečné hodnoty neutáhnou více než dvě své děti, protože musí živit tyto, nějak si nejsem vědom, že bych měl v občance nějakou sockovskou familii. Mimochodem existence, jako je Maláčová, je vychovávají spolu s ‚neziskovkami‘ k absolutní nezodpovědnosti a závislosti na státu,“ vyjádřil svůj názor Sedláček.

Publicista Ladislav Henek k tomu dodal, že „soudružka ministryně objevila Ameriku“. Zdůraznil, že v tzv. vyloučených lokalitách panuje napětí už dlouho. Chtěl by vědět, jak toto napětí Maláčová vyřeší. „A jaképak máte řešení, soudružko ministryně?“ zeptal se. „Nasypat tam hromadu peněz, jak to chtěli všichni spasitelé před vámi? Vám také nedochází že tohle není cesta?“ pokračoval.

Publicista Karel Křivan uzavřel komentáře prohlášením, že o hrozících nepokojích mluví ministryně strany, která je už šest let u moci a měla situaci řešit. „Jsme krátce před nepokoji, říká ministryně strany, která 6 let vládne. kdo za to tedy může?“ otázal se.

autor: mp