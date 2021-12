Musíme vystoupit. Zeman vyzval Fialu ke kroku proti Green Dealu. Jinak nás čeká energetická chudoba

reklama

Hned na úvod prezident Zeman prozradil, že vládu Petra Fialy (ODS) jmenoval se smíšenými pocity.

„S rozpornými pocity, protože víte, že proti jednomu členu této vlády, panu Lipavskému, jsem celou dobu byl. Na naší poslední schůzce mi pan Fiala poskytl osobní garanci, že Lipavský bude dodržovat programové prohlášení,“ uvedl Zeman s tím, že mu leží na srdci zejména dobré vztahy s Izraelem a s Visegrádskou skupinou.

Navíc padl ještě jeden slib.

„Petr Fiala mě ujistil, že žádné Sudetoněmecké dny v ČR nebudou. To byl také jeden ze šílených nápadů pana Lipavského. Takže když mě o tomto ujistil, tak jsem s těžkým srdcem souhlasil. Proti ostatním členům vlády nic nemám. Uvidíme, jak se osvědčí. Kdyby nebylo této osobní garance pana premiéra, která má svoji váhu, tak bych nadále trval na svém,“ zdůraznil ve věci Lipavského Zeman.

Trvá prý na tom, že Lipavský nemá na svůj post dostatečné vzdělání. „My jsme měli řadu opravdu dobrých ministrů zahraničí a mně připadal Jan Lipavský v tomto srovnání jako slabý kus,“ pravil Zeman.

„To je ta psychika novinářů. Ti dávají senzacím vždy přednost před pravdou. Stejně tak je to s mým zdravím. Vyrojila se řada spekulací. Nejodpornější z nich vyslovila Džamila Stehlíková, která vyslovila asi 10 diagnóz, ale zapomněla na tu jedenáctou, kterou skutečně mám. A to je nechutenství. Normální nemoc. Mám tu sondu do žaludku, ale současně pracuji. Jde to,“ pravil Zeman.

Pokud jde o prezidentovo zdraví, Zeman prý dodržuje nařízení lékařů.

„Oni mně zakázali kouření a zakázali mi alkohol. Kdyby mi zakázali tvrdý alkohol, tak to by mi nevadilo, ale oni mi po jistém váhání zakázali i víno. Takže já už měsíc nepiji a nekouřím. A jak vidíte, žiju,“ pravil prezident.

„Profesor Zavoral mně zakázal i létání, takže už se nepodívám ani do Izraele, ani do Číny, takže to bude z mého hlediska klidný poslední prezidentský rok. A budu se zájmem sledovat, zda zvítězí nudný, nebo provokativní kandidát,“ poznamenal Zeman s tím, že se dál bude věnovat ostatním povinnostem hlavy státu.

Stranou pozornosti prezidenta nezůstalo ani očkování proti covidu.

„Můj argument pro povinné očkování je prostý. Protože u nás už je celý set povinného očkování, což lidé často nevědí, takže když k tomu setu přidáte i povinné očkování proti covidu, tak se nic nestane,“ pravil prezident.

„Zaprvé to není experimentální vakcína. A za druhé, já bych vám rád citoval profesora Vopěnku, což je matematik a myslím, že i kdysi dávno býval ministr, který napsal, že lidé, kteří dělají silácká gesta, se mstí za svou vlastní bezvýznamnost,“ uvedl prezident.

Poté si podruhé rýpl do novinářů.

„Jako doklad pitomosti českých novinářů bych zmínil to tzv. akvárko. To nebylo kvůli mně. To bylo kvůli nim. Protože jsem měl covid, tak jsem musel být v karanténě; já jsem mohl říct, že musím být v izolaci a že musí všichni 14 dní čekat. Ale nejsem zlomyslný, tak jsem to neudělal,“ zdůraznil Zeman.

Uvedl také, že nemá nic proti odchodu policejního prezidenta Jana Švejdara z čela Policie ČR. Když pan policejní prezident řekne, že by v případě povinného očkování odešlo od policie 10 tisíc lidí, přičemž neočkovaných je 7 tisíc, tak podle prezidenta Zemana buď neumí počítat, nebo šíří nepravdivé informace. A pak nebude škoda, když v příštím roce z pozice policejního prezidenta odejde.

Nakonec došlo i na energetickou krizi a tady Zeman nabídl jednoznačný recept. Česká republika by podle něj měla vystoupit z evropského Green Dealu.

„To, co nám pomůže, je politická odvaha, kterou ani stará vláda, ani nová vláda nemá. Odvaha vyvázat se z Green Dealu. Teď argumenty. Když odstavíte elektrárny, tak snížíte nabídku elektřiny. A podle ekonomických zákonů platí, že když omezíte zdroje, tak při konstantní či rostoucí spotřebě elektřiny roste i její cena,“ upozornil prezident.

Přišel s výtkou vůči dnes již bývalému premiérovi Andreji Babišovi (ANO).

„Jestli něco vyčítám té minulé vládě, tak to, že zdržela dostavbu Dukovan a Temelína a tím nás odsoudila k energetické chudobě. Cestou je vyvázat se z Green Dealu, ze Zeleného údělu EU, a chovat se jako suverénní země,“ vypálil Zeman.

Nakonec naznačil, že od Babiše čekal, že bude chtít zůstat premiérem, ale když už se tak nestalo, mohl by být dobrým prezidentem.

„Když nemá zájem o funkci premiéra, tak to bude dobrý kandidát na funkci prezidenta, protože já si vážím výsledků jeho vlády, ale na druhé straně rezignoval,“ upozornil prezident Zeman.

