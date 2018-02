Muslimové v Indii pálí plínky Pampers. Kvůli obrázku kočičky

Některým indickým muslimům se zdá, že společnost Procter & Gamble vyrábějící plínky Pampers uráží proroka Mohameda. Na vině má být kočička namalovaná na plenkových kalhotkách. Její fousky a jedno oko prý připomínají Prorokovo jméno psané arabsky. Muslimové to považují za urážku své duchovní autority. Na internetu se o plínky strhla bitva.

Britský server Metro uveřejnil článek, v němž upozorňuje, že část muslimů v Indii volá po bojkotu plínek Pampers, protože údajně urážejí proroka Mohameda. Je na nich totiž vyobrazena žlutá kočička s černým nosíkem, fousky a očima. A když se na tuto kočičku podíváte z určitého úhlu, podle některých indických muslimů objevíte jméno proroka Mohameda. Někteří věřící tak dospěli k názoru, že plínky uráží islám a žádají jejich okamžité stažení z prodeje.

Aktivisté z islámské skupiny Darsgah Jihad-o-Shahadat podali formální stížnost na plenky na policejní stanici Dabeerpura v Hyderabadu, píše britský server s odvoláním na indická média. Muslimové žádají, aby společnost ukončila prodej těchto výrobků. Pokud to Procter & Gamble neudělá sama od sebe, měli by prý muslimové tento výrobek bojkotovat a ukázat tak, jak jsou oddaní svému Prorokovi.

Na internetu se o plenkové kalhotky strhla bitva. Zatímco někteří lidé mají za to, že jde o záměrnou urážku muslimů, které se dopustila západní firma, lidé z opačného názorového tábora oponují, že je to jen obrázek kočičky a nic víc než obrázek kočičky. Pokud v tom někdo vidí něco víc než jen kočičku, měl by raději rychle dospět.

Procter & Gamble vydala na svých internetových stránkách prohlášení, v němž zdůraznila, že neměla v úmyslu nikoho urážet, ale kočička vyobrazená na plenkách je jen kočička. V arabském světě se prý prodaly miliony těchto plenek, takže firma nevidí problém v jejich dalším prodeji.

autor: mp