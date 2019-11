Muslimští zločinci? Sedm z deseti vězňů... Výbušná slova ze Západu: Češi, poučte se!

Jaký je islám a jak se liší uvažování muslimů od zbytku Evropy? Analytik Marian Kechlibar položil několik otázek právě na toto téma dánskému psychologovi, který se zabýval péčí o mladé zločince, z nichž podstatnou část tvoří muslimové. Psycholog Nicolai Sennels poukázal na rozdíly v mentalitě, které vedou k problémům. A vzkázal, že mají Češi doufat, že se západní Evropa nepoloží. „Když Čechům nabídnou práci ‚v uniformě‘ například Němci nebo Francouzi, tak doufám, že ji mnoho Čechů vezme. Když se objeví takové nabídky práce, je to proto, že jsou nutné,“ říká Nicolai Sennels.

Sennels je mimo jiné autorem knihy Svatý hněv: Mezi muslimskými zločinci. „Dnes je politicky aktivní, je členem Dánské lidové strany (Dansk Folkeparti), která usiluje o další restrikci imigrace z nezápadních kultur, a byl spoluzakladatelem hnutí For Frihed, které je dánskou pobočkou hnutí Pegida,“ píše o psychologovi Kechlibar. Anketa Má Tomio Okamura vaši důvěru? Ano 90% Ne 10% hlasovalo: 2292 lidí

Sennels uvedl, že sedm z deseti vězňů v dánských vězeních pro mladistvé jsou muslimové. Přitom tvoří méně jak 10 % populace (dle údajů z roku 2018 5,3 % – pozn. red.). Aby přišel na to, proč tomu tak je, začal zkoumat muslimské rodinné poměry a kulturu a zjistil zásadní odlišnosti.

Psycholog říká, že muslimové jsou vychováváni s určitými mentálními vzorci, které je činí náchylnějšími ubližovat ostatním a představují nebezpečí pro neislámské společnosti. Jedním z rysů, který považuje za nebezpečný, je dominance, kterou mají muslimové uloženu v náboženství. Sennels také říká, že muslimská kultura vidí svět velice černobíle, což vede k tvrdým soudům. Toto černobílé vidění přirovnal k válečné propagandě, která má démonizovat nepřítele. Muslimové dle psychologa ani neuznávají jako hodnotu otevřenost, naopak si cení uzavřenosti, proto se také žení a vdávají mezi sebou.

Dalším problémem je podle něj vnímání hněvu. Na rozdíl od západních kultur je hněv vnímán jako důkaz síly. „To, že na Západě neprojevujeme hněv a ochotu k fyzické agresi, vnímají jako slabost. Slabost zdvořilých a empatických osob, kterou lze snadno využít.“ S tím prý souvisí i sebevědomí, u muslimů je dle Sennelse schopnost přijmout kritiku vnímána jako slabost a výsledkem jsou „křehká, skleněná ega a těla naplněná adrenalinem“. Fotogalerie: - Fuck Erdogan

Jako další odlišnost popisuje rozdíl mezi vnímáním odpovědnosti. Tedy že na Západě je člověk vnímán jako strůjce svého vlastního osudu a má za sebe odpovědnost. „Muslimové mají primárně vnější ‚locus of control‘. To je přirozené v kultuře, kde je osobní svobody málo a kde se nelze moc odlišit od společenských norem. Všechno je ‚ins’hallah‘ (vůle Alláhova), nebo o tom rozhoduje mužský člen rodiny nebo imám. Věci se dějí z vnějších důvodů.“ A to pak vede k tomu, že se odpovědnost přesouvá, což nepřispívá k poučení se z chyb.

Pokud se týká poučení z chyb, psycholog má i doporučení pro jiné země: „Chcete-li žít v míru a záleží-li vám na vlastní kultuře, doporučil bych vám nezvat do své země muslimy. Pokud chcete hrát hazardní hru s bezpečností budoucích generací ve jménu vyšších principů, jako jsou směrnice EU nebo konvence OSN, můžete učinit jinou volbu.“

Na závěr měl dánský psycholog tři vzkazy pro české čtenáře. Jednak doufá, že se ČR a zbytek východní Evropy poučí od západní Evropy a „nezopakují naši historickou katastrofální chybu, která už stála tolik krve, potu a slz“. Za druhé by podle něho Češi měli doufat, že západní Evropa přežije. Jinak totiž budou s velkými náklady budovat ochranu hranic. A přidal třetí doporučení: „Když Čechům nabídnou práci ‚v uniformě‘ například Němci nebo Francouzi, tak doufám, že ji mnoho Čechů vezme. Když se objeví takové nabídky práce, je to proto, že jsou nutné – a jak jsem říkal, týká se to také stability vaší vlastní situace.“

Celý rozhovor ZDE

