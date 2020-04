Můžeme se znovu stát jednou z nejvyspělejších ekonomik světa, prorokuje Švejnar

Do úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu zavítal ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě v New Yorku profesor Jan Švejnar, který k posluchačům promluvil z New Yorku. Odmítl, že by s koronavirovou pandemií nastal konec globalizace. Má spíše za to, že globalizace získá nový rozměr.

Švejnar podotkl, že koronavirová pandemie s sebou přinesla tak prudký a tak rychlý hospodářský pokles, který je od druhé světové války nevídaný. Přesto to podle Švejnara nemusí znamenat konec globalizace, jak se to teď může zdát. „Tady bude technický a technologický pokrok, který je podstatný, a de facto to bude další vlna globalizace,“ prohlásil profesor.

Důležité bude, jak rychle budou vlády rozvolňovat jednotlivá opatření, jak budou otevírat jednotlivé podniky. V Moravskoslezském kraji znovu rozjíždí provoz automobilka Hyundai a to může ekonomice pomoci, ale může to také uškodit, pokud zároveň dojde k rychlejšímu šíření viru ve společnosti. Proto je i podle Švejnara zásadní testovat, testovat a testovat populaci na koronavirus.

Naší výhodou podle profesora je, že jsme málo zadlužení, což nám nabízí prostor dát české ekonomice velkou injekci tak, aby se vzpamatovala co nejrychleji. Za důležité považuje také udržení vztahu zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců, aby nedocházelo k propouštění, protože při udržení tohoto vztahu se ekonomika rozjede opravdu rychleji. I podle Švejnara bude chvíli trvat, než se postavíme na nohy, ale celou krizi můžeme překonat za méně než sedm let. Švejnar v této souvislosti připomněl, že Spojené státy překonaly poslední krizi z roku 2009 během dvou let, protože vláda ve Washingtonu neváhala tamní ekonomiku podpořit. Naproti tomu Itálie se z krize z roku 2009 zcela nevzpamatovala dodnes.

Pokud ekonomiku výrazně podpoříme, v budoucnu můžeme současné dluhy zaplatit z lepšího růstu, k němuž by bez současných investic nemuselo dojít. Především stát by podle Švejnara měl investovat do infrastrukturních projektů a podpořit tím české hospodářství. „Není důvod, abychom se nestali jednou z nejvyspělejších ekonomik na světě, jakou jsme byli až do poloviny minulého století,“ podotkl Švejnar.

V obecné rovině upozornil, že je třeba uvolňovat ekonomiku jen tak, že pokud se epidemiologická situace opět zhorší, obchody budou znovu zavřeny.

