Můžu! Babiš odmítl povyk kvůli snížení DPH na energie. EU s tím nemá problém

Když Koranteng zahájil covidové téma, premiér Andrej Babiš se snažil reagovat na Ivana Bartoše fotografií, kde lidé při demonstraci nesou nápisy „Uprchlíci vítejte, nacionalisté táhněte“, Koranteng jej však přerušil, že to nemá význam. „Obrázky si pak vyměňte po vysílání. Ubývá vám čas,“ odpálkoval Koranteng Babiše a ten pak přešel ke covidovému tématu.

„Takže co se týče covidu, situace je stabilní. Jsme připraveni na eventuální zhoršení situace. Můžu jen poprosit všechny občany, kteří nejsou naočkovaní, aby se naočkovali. Prosím hlavně učitele, lékaře, pečovatelky, aby se očkovali. Situace je stabilní, žádný lockdown nehrozí. Musíme přesvědčovat lidi, aby se naočkovali,“ apeloval Babiš.

„Koronavirová krize v České republice byla obrovská tragédie. Byli jsme svědky chaosu a nezákonných opatření ze strany vlády. To se podle nás nesmí opakovat,“ zmínil Fiala a apeloval rovněž na očkování.

„Když pan premiér Babiš v tomto tématu vytahuje fotky, já bych mu ukázal jednu svoji fotku,“ najel na Babišovu linku fotografií Bartoš, Koranteng jej však napomenul. „Je zásadní získat skrze volby důvěru,“ sdělil ke koronavirové krizi Bartoš a rovněž apeloval na očkování. „Pokud lidé nevěří vládě, prosím vás, věřte vědě, je to nejlepší způsob, jak chránit sebe i své blízké. Očkování by mělo mít daleko větší propagaci,“ míní Bartoš.

Co se týče očkování, Babiš následně zmínil, že očkování je dobrovolné. „A my pracujeme na tom, abychom ty lidi přesvědčili. My jsme jim poslali dopis, pojišťovny jim poslaly dopis,“ opakoval Babiš, jehož se však Koranteng ptal, zda to, že se velká část lidí dosud nenechala naočkovat, není signálem, že se zkrátka očkovat nechtějí nechat. „Od 1. září mají praktici bonus, když přesvědčí nově 65+ vakcinovaného člověka. Děláme kampaň. Vystupují v ní známé osoby. Přesvědčujeme,“ opakoval Babiš.

Fiala rovněž opakoval to, že je potřeba, aby se velká část lidí nechala naočkovat. To, že čísla proočkovanosti jdou nahoru velmi pomalu, považuje za chybu vlády v začátku kampaně. „A začala fungovat ta antikampaň. Musíme se snažit každý i ve svém okolí. Moje maminka se nyní připravuje na třetí dávku očkování a je jí to naprosto jasné, jak je to důležité,“ zmínil Fiala.

Hrozby pro peněženky občanů

Následně přišlo na řadu téma financí a toho, co je největší hrozbou pro peněženky daňových poplatníků. „Ten hlavní problém jsou výdaje domácností za energie. Takže to naše řešení, o tom už mluvil pan Havlíček, že my zaplatíme všem těch 500 korun za MW pro obnovitelné zdroje, to je ten tunel solární, který jsme teď konečně zdanili, takže ty peníze vrátíme lidem a jsme rozhodnutí, že použijeme snížení DPH z 21 procent, můžeme jít až na nulu. A taky máme možnost zastropovat emisní povolenky, které mají zásadní vliv na cenu energií až na 25 eur, to můžeme zastropovat,“ poznamenal k tomuto tématu Babiš.

„Žijeme na dluh, situace je velmi vážná,“ zmínil Fiala k tématu. „Rostou ceny, a s tím je potřeba něco dělat. Ta inflace má mezinárodní příčiny, ale má i příčiny národní, a je to politika Babišovy vlády. Je potřeba zaprvé zkrotit ten deficit a začít rozumněji hospodařit. Za druhé je potřeba rozhýbat trh s byty, aby se nezvyšovaly takhle strašlivě ceny nemovitostí. A samozřejmě je potřeba něco dělat s energiemi, to ale nejde jenom na té české úrovni. Je potřeba jednat na evropské úrovni, například o cenách emisních povolenek, abychom ty energie zkrotili,“ dodal Fiala, že je nejvyšší čas zasáhnout a začít hospodařit rozumně.

„Prvně se musíme podívat, jak můžeme v tuto chvíli pomoci lidem. A ta situace, kdy se všechno zdražuje, je zcela problematická pro řadu domácností. A vám třeba chybí stovka a vy už nevyjdete. Já si myslím, že v otázce energetiky je možnou cestou, ale pouze krátkodobou, hýbat třeba s DPH na energie, ale to zase nezaručuje, že ta elektřina bude levnější. Myslím si, že bychom měli nechat peníze lidem, valorizovat slevu na poplatníka, mít automat na valorizaci minimální mzdy a životního minima, a tak skutečně nakopnout tu ekonomiku,“ uvedl Bartoš.

Koranteng následně Babiše upozornil, že česká vláda sama o sobě nemůže snížit na nulu DPH z energií. „Můžu. Ta směrnice o DPH, ta harmonizovaná, principiálně... by to byla pravda, kdyby ta směrnice nebyla otevřená. Já jsem mluvil o tom s předsedkyní Evropské komise, vícero států navrhuje nulovou sazbu, takže i kdybychom to my dočasně zavedli, Evropská komise s tím nemá problém,“ dodal Babiš.

