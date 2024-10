My je prověřujeme, sliboval Biden. Teď se ukázalo, že Afghánec chtěl vraždit při volbách

FBI zatkla Afghánce, jenž chystal teroristický útok v den prezidentských voleb. Podle vyšetřovatelů byl inspirován teroristickou organizací Islámský stát. Do USA se dostal na speciální vízum; dříve pracoval v Afghánistánu pro americkou armádu. Obavy z teroristických útoků Afghánců zaznívají dlouhodobě od jejich evakuace do USA poté, co jejich zemi ovládl Talibán. Tehdy Bidenova administrativa však ujišťovala, že budou dostatečně prověřováni, aby se podobným hrozbám předešlo. Také do Česka byli v uplynulých letech i s rodinami přesídleni afghánští spolupracovníci českých vojáků.