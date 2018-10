My komunisté udáváme kurs, ostatní jen vykrádají náš skvělý program, ohromil kandidát pražskou debatu. Hannig se chce inspirovat v Singapuru a trestat

Český rozhlas uspořádal debatu pro kandidáty na pražského primátora. Ve studiu se sešlo osm mužů a předháněli se, kdo toho nabídne voličům víc, co pro ně zařídí, a přemýšleli nad tím, jak Praha vypadala před 30 lety a jak bude vypadat za 30 let. Jaromír Petelík (KSČM) zdůrazňoval, že komunisté tady už 30 let udávají směr a ostatní strany jen vykrádají jejich program. Kandidát hnutí ANO na primátora Petr Stuchlík sliboval, že opraví či postaví 250 sportovišť. Lídr Rozumných Petr Hannig promluvil o migrantech...

Ve studiu Českého rozhlasu se sešli politici, kteří chtějí nahradit Adrianu Krnáčovou (ANO) v čele Prahy. Proti sobě usedli samí muži – Zdeněk Hřib z České pirátské strany, Jiří Pospíšil z TOP 09 a Starostové ve spolupráci s KDU-ČSL, LES a Demokraty Jana Kasla – „Spojené síly pro Prahu“. Nechyběli ani Petr Stuchlík za hnutí ANO, Petr Hannig za uskupení ROZUMNÍ, Zelený Ondřej Mirovský, Pavel Sehnal z koalice OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE – KRÁSNÁ PRAHA. Za jedním ze stolečků seděl také zástupce hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) Hynek Beran a komunista Jaromír Petelík. Účastníky debaty prý určil los.

Moderátor debaty Jan Pokorný chtěl slyšet, v čem jsou jednotlivé strany unikátní. A komunista to vzal od podlahy. „KSČM nabízí vzdělané lidi, kteří za sebou nemají korupční kauzy různého charakteru. Nabízíme skvělý program, který ostatní strany už několik let vykrádají. Udáváme kurz,“ pravil.

Lídr Zelených Mirovský si pochvaloval, že zelení politici vedou i města v zahraničí, třeba Amsterdam, takže s těmi zkušenostmi lze pracovat a rozvíjet Prahu. Petr Stuchlík dodal, že hnutí ANO se zajímá o všechny Pražany, i o ty žijící na sídlištích. Pak se pustil do kritiky končící primátorky Adriany Krnáčové a především Zelených.

„Miliardy na účtech Prahy jsou pro běžný život Pražanů k ničemu. To, že Praha neinvestuje a neinvestuje posledních osm let, je důvod, že naše město stagnuje. Já jako manažer investice řídit umím. Věřím, že já a Patrik Nacher – poslanec za ANO a kandidát do zastupitelstva – a Ivan Pilný jsme tím nejlepším pro Prahu,“ vychvaloval sebe i své kolegy. „Zelení jsou ta největší žába na rameni, kvůli které nemáme stavby, které by Praha potřebovala,“ rýpl si do Mirovského.

Mirovský byl naproti tomu rád, že na účtech Prahy leží nějaké přebytky. Odmítl, že by Zelení byli „žábou na prameni“. „My nejsme žábou na prameni a nic neblokujeme, ale chceme mít na výběr mezi různými variantami. Já chci mít jistotu, že když budu rozhodovat o něčem, co bude stát desítky miliard, tak bych chtěl mít na výběr alespoň mezi dvěma variantami,“ zdůraznil zelený politik. Jedním dechem dodal, že mu leží na srdci život 70 procent Pražanů, kteří jezdí městskou hromadnou dopravou.

Pirát Hřib připomněl Stuchlíkovi, že Praha už zadlužená je. „Já bych panu Stuchlíkovi jako někdejšímu poskytovateli nebankovních půjček připomněl, že Praha už zadlužená je,“ uvedl Pirát. V tu chvíli se moderátor Jan Pokorný zarazil. „Petr Stuchlík si vás fotí, mě by zajímalo proč,“ pozvedl obočí. „Já s tím nemám problém,“ smál se Hřib. A znovu si rýpl do Stuchlíka. „Vy teď ukazujete hezké barevné obrázky, jak budete investovat na sídlištích, ale já se ptám, co jste teda dělali teď ty čtyři roky,“ udeřil na lídra hnutí ANO Pirát.

Pospíšil dal Pirátovi za pravdu. „Za primátora Prahy Tomáše Hudečka z TOP 09 se prý investovalo přibližně 30 procent z rozpočtu, dnes je to 16 procent. Co je to za dobré hospodaření, když v době konjunktury neopravujeme silnice, neopravujeme mosty,“ zlobil se předseda TOP 09.

Petr Hannig konstatoval, že Rozumní myslí na těhotné maminky a starší občany. Hannig by prosadil umístění cedulek do tramvají i do metra. Stálo by na nich uvolněte místo starším a těhotným ženám. „A to i v angličtině. Často jsem viděl, třeba metru, kde osmnáctileté slečny seděly, bavily se a nad nimi stály starší dámy. Mohli bychom jít i cestou Singapuru, kde se vyžaduje pustit starší lidi sednout pod pokutou.“

Hannig měl ještě jeden nápad. Volal po kolejovém spojení na letiště. Fakt, že zatím nemáme takovéto spojení na Letiště Václava Havla, nás podle hosta posouvá někam na úroveň zemí třetího světa, protože i tam cestují na letiště v dlouhých kolonách.

Beran sáhl při popisu situace v Praze ke vtipu. „Pane redaktore, já začnu jedním vtipem. Jak se v roce 1988 říkalo, že se za třicet let bude jmenovat Praha? Říkalo se rozkopané pod Bratislavou,“ řekl lídr SPD. Poté Krnáčové vyčetl, že hodně mluvila o smart city, ale ve skutečnosti moc chytré město nezařídila. „Pokud budeme chtít z Prahy udělat velké město s několika miliony obyvatel, tak se nebavíme o investicích v řádu jednotek miliard, ale v řádu desítek miliard,“ uvedl Beran.

Libeňský most a uprchlíci

Moderátor Pokorný přehodil výhybku k Libeňskému mostu. Co s ním? Když dostal znovu slovo Stuchlík, zdůraznil, že primátor města by měl předkládat vize, co s městem dál. Proto přišel s vizí Libeňského mostu jako místa, kde se dá cestovat, ale i bydlet. „Já jsem velmi rád, že se nám podařilo otevřít debatu o tomto tématu,“ řekl Stuchlík.

Komunista Petelík by se prý řídil názorem odborníků. Pokud statici řeknou, že je Libeňský most třeba zbourat, zboural by ho.

Pospíšil by šel jinou cestou. „My ctíme dílo našich předků, proto mi přijde neuctivé nechat je padat a bourat je. My říkáme opravit,“ zdůraznil s tím, že Praha potřebuje nejen tuto investici. Potřebuje opravit i další mosty, případně postavit mosty nové, kupříkladu most z Karlína do Holešovic. Nesmíme prý zapomínat na metro D, které také potřebujeme a jehož výstavba bude stát desítky miliard korun. Po Libeňském mostě by měly jezdit v první řadě tramvaje a také pochodovat pěší.

Sehnal dal Pospíšilovi za pravdu. Prahu je podle něj třeba rozvíjet s ohledem na to, kolik v ní může žít obvatel za 30 let.

Mirovský volal po záchraně Libeňského mostu. Hannig se k němu přidal, ale připletl do toho migranty. „Já tady velice vzácně souhlasím s panem Mirovským, protože my bychom tady nechtěli ty tisíce migrantů. S tím by Rozumní nesouhlasili. My tu nechceme no-go zóny,“ rozohnil se Hannig. „Vždyť tady žádné nejsou,“ podotkl moderátor Pokorný.

Hannig se poté dostal k Libeňskému mostu. „Praha je krásná tím, že je stará. Tak proč tady stavět nějaké nové věci,“ odmítl podobné nápady Hannig. Odmítl také novou knihovnu architekta Kaplického. Místo nových věcí prý Praha potřebuje praktické věci, poznamenal volební lídr Rozumných.

Stuchlík zdůraznil, že mnoho Pražanů jezdí autem a mosty musejí být stavěny tak, aby to zvládly. „Nehrajme si tady na nějaké sociální inženýry. Pražané prostě budou jezdit autem. Já bych chtěl vidět, jak teď, když začínajjí plískanice, budou lidé po mostech jezdit na kolech.“

Za komunistů se stavělo 60 tisíc bytů ročně. Zato dnes...

Jan Pokorný přehodil debatní výhybku ještě jednou, tentokrát k bydlení v Praze. Lídři se shodli na tom, že Praha má stavět byty. Sehnal však odmítl, že by se měly stavět přednostně nějaké sociální byty. Podle jeho názoru se musejí stavět byty pro všechny. „S prominutím, za komunistů se stavělo 60 tisíc bytů ročně, teď se staví 30 tisíc bytů ročně. To je potřeba odblokovat,“ zdůraznil Sehnal. „Ale ať stavějí developeři a ať se do toho Praha s prominutím neplete,“ dodal po chvíli.

Pospíšil volal po družstevním bydlení v Praze. „My podporujeme pro střední třídu družstevní bydlení. Chceme, aby Praha poskytla pozemky pro družstevní bydlení. Chceme také garantovat půjčky – hypotéky u bank lidem, kteří by na ně jinak nedosáhli. Takhle to funguje např. v Amsterdamu,“ poznamenal Pospíšil. I podle jeho názoru musejí ruku k dílu přiložit především investoři, protože město nemá dost peněz na to, aby postavilo všechny byty, které chybějí. „Pokud dáte k dispozici pozemek, tak ta finální cena bytu může být mnohem nižší, ale nesuplujme tady developery,“ žádal předseda TOP 09.

Komunista pravil, že by stálo za to zdanit prázdné byty, což by majitele bytu přimělo své byty kupříkladu pronajímat. „My jako Praha – jako kraj máme zákonodárnou iniciativu, tak proč by to nešlo. Já jsem už na začátku říkal, že my udáváme trend už třicet let. Teď tady slyším od pana Pospíšila o družstevním bydlení. Ale bojím se, že ty strany o tom mluví teď, protože se jim to hodí, aby nalákaly voliče, ale nakonec stavět nebudou,“ zkritizoval komunista souhrnně všechny své oponenty.

A tím ještě neskončil. „Pokud chceme, aby v Praze žili i normální lidé, a ne jen milionáři a cizinci, tak tu musíme stavět byty. A ještě k tomu vtipu, co tady říkal pan Beran asi dvě témata zpátky – o tom vtipu. V té době se v Praze stavělo. Kdyby ti lidé, kteří tehdy ten vtip vymysleli, kdyby viděli, jak to v Praze vypadá dnes, tak by zaplakali,“ zaznělo z úst Petelíka.

Mirovský si posteskl, že se z Prahy vytrácí fenomén nájemného bydlení, které je na Západě obvyklé. Stuchlík dodal, že je potřeba postavit desítky tisíc bytů, ale nejen bytů. Občanům je prý třeba poskytnout také prostor k vyžití. „Proto opravíme nebo nově postavíme 250 sportovišť,“ slíbil kandidát na primátora za hnutí ANO s tím, že jako manažer umí uvažovat přes horizont jednoho volebního období, tedy čtyř let, a snaží se hledět dál.

Hřib konstatoval, že Piráti volají po elektronizaci stavebního řízení a jeho celkovém zrychlení, což by jistě mohlo pomoct.

