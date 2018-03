Myši, které řvou. Prezident se vyjádřil o Němcové a Starostech, kteří jej obviňují z velezrady

V pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov promluvil Miloš Zeman například o tom, jaké kroky očekává od Ruska v reakci na vyhoštění ruských diplomatů, nebo co říká na to, že je některými obviňován za velezradu, když pověřil Bezpečnostní informační službu (BIS) k pátrání po jedu novičok na českém území. „Ti, co mě obviňují z velezrady, jsou jen myši, které řvou,“ nebral si servítky.

Ve středu představil Český olympijský výbor možnou novou verzi české národní hymny, kterou by si prý sportovci více užili, jelikož by byla delší. S její obměnou však prezident, který se považuje spíše za konzervativce, nesouhlasí. „Na hymnu se nemá sahat. Hymna, státní vlajka a další symboly našeho státu mají kvůli tradici zůstat zachovány, jde o krásnou píseň,“ uvedl Zeman s tím, že přece není možné je měnit jako módní doplňky.

Jednou z aktuálně nejdiskutovanějších událostí v Evropě je otrávení dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii, která podle prezidenta neposkytla dostatečně přesvědčivé důkazy nebo tvrzení, které by ospravedlňovaly spojeneckou odvetnou akci. „Velká Británie zatím žádné důkazy neposkytla, je tam podezření, ale to není důkaz. Chápu solidární akci, ale rád bych viděl důkazy,“ řekl prezident. Veká Británie také říká, že s největší pravděpodobností je za tento útok zopodvědné Rusko, i to je ale podle Zemana jednoduše potřeba podložit. „Když nemá důkaz, je třeba alespoň indicie,“ dodal.

Do celé věci se vložil i on sám a některými byl ostře kritizván, když proto pověřil Bezpečnostní informační službu (BIS), aby zjistila, zda na území Česka byl vyráběn či skladován jed novičok. „Já na to mám právo, objevily se signály, o kterých chci říct, že jsou nepravdivé. Například článek v Lidových novinách naznačoval, že by se u nás mohl jed vyrábět,“ řekl s tím, že je třeba mít čistý stůl.

Prezidentovi je však vyčítáno i to, že tím zpochybnil ujištění ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (ANO) a ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO), že nic takového nepřipadá v úvahu, sám to ale vyvrací. „O žádné zpochybnění nešlo, sám jsem takové vyjádření hned na začátku podal, takže bych zpochybnil i sám sebe,“ vysvětlil prezident s tím, že je přece dobré znát pravdu.

Hnutí Starostové a nezávislí a poslankyně Miroslava Němcová z ODS se ale nechali slyšet, že pověřením BIS se dopustil velezrady. „Ničeho takového jsem se nedopustil, je to jen vykřík, kterým na sebe tito lidé upozorňují, jsou jako myši, které řvou, podle této logiky bych nemohl zadat BIS nic,“ zdůraznil.

Kroky ze strany Rusů podle Zemana budou pro státy, které se zapojily do odvetné akce po boku Velké Británie a vyhostily ruské diplomaty, bolestné, zejména pak pro Českou republiku. „Bude to tak, že řeknou, vy jste nám vyhostili tři diplomaty, my vám vyhostíme tři diplomaty. Vzhledem k tomu, že naše ambasáda je početně menší než ambsadá Ruské federace tady, tak to pro nás bude do určité míry obtížnější,“ míní.

Jedna z nejdůležitějších věci, kromě vyjednávání o vládě mezi ČSSD a ANO, je sjezd komunistické strany. Včera oznámila kandidaturu na předsedkyni strany poslankyně Evropského parlamentu za KSČM Kateřina Konečná; podle Zemanových slov lze očekávat, že její názory budou spíše liberálnější. „Uvidíme, jaký bude její kandidátský projev. Asi si přečtu její články,“ řekl prezident s tím, že si však netroufá odhadovat, zda by reálně mohla porazit stávajícího šéfa Vojtěcha Filipa.

„Nejsem žádný znalec KSČM, byl jsem pozván na jejich sjezd a pronesu tam projev, který bude v některých momentech stejně provokativní, jako byly moje projevy na všech jiných akcích,“ sliboval prezident s tím, že je potřeba nezapomínat na to, že komunisté jsou jakýsi jazýček na váze, protože bez nich se neobejde žádná vládní konstelace.

Dále Zeman zmínil, že ho velmi dojalo, že Strana práv občanů (SPO) se na včerejším sjezdu dohodla, že do svého názvu vrátí jeho jméno. „Jsem její volič, ale za její činnost neodpovídám. Rád jsem této prosbě vyhověl a snad jim to trochu pomůže,“ uvedl. Na otázku, jestli má SPO naději na výraznější úspěch v parlamentních nebo komunálních volbách prezident odpověděl, že velmi záleží, a to i obecně, zda má strana v čele charismatické osobnosti.

„Když se dívám na českou politickou scénu, tak vidím pouze dvě charismatické osobnosti, a to jsou Andrej Babiš a Tomio Okamura, může se nám to líbít, nebo ne, ale najděte mi třetí takovou osobnost,“ dodal.

Poslední uveřejněný výzkum volebních preferencí však odhalil jednu zajímavost – že jako kometa rostou vzhůru Piráti, v tom případě je však podle Miloše Zemana škoda, že chtějí být v opozici. „Přečetl jsem si jejich program a nic proti němu nemám. Když jsem seděl s panem Bartošem, říkal jsem mu, že tam mají hezkou myšlenku, a to zřízení ministerstva informatiky, tak mají jít do vlády a usilovat o zřízení toho ministerstva a jako koaliční strana se ujmout jeho vedení,“ uvedl a dodal, že mu Bartoš však odvětil, že chtějí zůstat v opozici. „To má ale jednu výhodu a nevýhodu. Výhoda je, že se neušpiní politikou, a nevýhoda je, že nic neudělají,“ uzavřel prezident.

