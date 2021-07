Myslíte jako Orbán? Jste nepodstatná menšina, zaznělo na ČT z Topky

„Lidé v Maďarsku budou velmi nešťastní, že se narodili s jinou než většinovou sexuální orientací,“ varoval v pátečním Interview ČT24 europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer před maďarskou novelou zakazující mimo jiného propagaci sexuálních menšin mezi dětmi ve školách či změny pohlaví u dětí do doby plnoletosti. Zodpovědný za to prý bude maďarský premiér Viktor Orbán. Právem zasáhnout do vnitřních záležitostí Maďarska podle něj Evropská unie disponuje. „Evropská unie není ekonomické uskupení, je to uskupení, které stojí na hodnotách,“ zaznělo. Poté moderátorka Zuzana Tvarůžková vyzvídala, co s lidmi, kteří jsou proti migrantům či sexuálním menšinám. „Mají být přesvědčováni, že se prostě mýlí?“ padlo. To už nevydržel ani Niedermayer. „To zní trochu agresivně,“ vypálil.

v úvodu pořadu vyjádřil s tím, že mu to „to vadí". „Vadí mi to, bolí mě to a straší mě to," zhrozil se poté, co moderátorka Zuzana Tvarůžková maďarský zákon interpretovala jako zákon tvrdící, „že je na homosexualitě něco špatného".

„Pamatuji si, kdy byl Orbán považován za mladého demokratického lídra Evropy, byl to velmi odvážný bojovník s komunismem… Teďka proběhlo několik dekád, a stal se z něho člověk, který bez jakýchkoli skrupulí používá taktiky a postupy, které používali komunisté… Napadá jednotlivce – například George Sorose! Člověka, který mu zaplatil studium v zahraničí. Naprosto neskutečným způsobem skandalizoval migranty a nyní se rozhodl zavelet k útoku na sexuální menšiny,“ smutněl europoslanec s tím, že „útok na sexuální menšiny“, kterého se má dle něj Orbán dopouštět, je proti zásadám Evropské unie.



Samotný zákon, který má za cíl bojovat proti pedofilii, proti hodnotám Evropské unie dle něj není, ale „propojit téma pedofilie s otázkou jiné sexuální orientace části lidí“ je dle Niedermayera „zákeřná a nebezpečná věc“. RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



Evropská unie dle něho má právo vyjadřovat se k zákonům jednotlivých zemí. „Evropská unie není ekonomické uskupení, je to uskupení, které stojí na hodnotách. Stojí na hodnotě lidských práv, na hodnotě nediskriminace jakýchkoli skupin a svobodě,“ řekl a vyjádřil se, že Maďarsko porušuje právo EU, a Evropská komise pravděpodobně tvrdě zakročí, ve hře by dle něj mohlo být případně i zažalování Maďarska.



Tvarůžková nato citovala slova premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž k věci během včerejších interpelací upozornil, že je Maďarsko svrchovaná země a spor je pouze mezi ním a Evropskou komisí, přičemž České republice dle ministerského předsedy nepřísluší do vnitřních záležitostí Maďarska zasahovat či je hodnotit. „Nevím, proč máme mluvit Maďarům do jejich zákonů,“ uvedl šéf vlády.



Podle premiéra maďarský zákon, zakazující dětem a mladistvým změnu pohlaví či propagaci homosexuality na školních dětech, chrání děti a rodiče, přičemž neomezuje sexuální praktiky. „Rodiče mají vychovávat děti, ne nějaká neziskovka,“ pokračoval Babiš, přičemž upozornil, že nemá problém s homosexuály a že má mezi nimi řadu přátel. Psali jsme: Ten canc nepodepíšu! Babiš stojí s Orbánem, utřel EU Andrej Babiš ANO 2011



Český předseda vlády Niedermayera šokoval. Stačilo, aby Tvarůžková rekapitulovala Babišova slova, a europoslanec s hrůzou v očích kroutil hlavou. „Doufám, že tím premiér nechtěl říct, že rodiče můžou se svými dětmi dělat cokoliv, co chtějí,“ zhrozil se. Varoval, že Orbán ponese zodpovědnost za lidi, kteří podle něj „budou velmi nešťastní, že se narodili s jinou než většinovou sexuální orientací“.



Tvarůžková se poté tázala, co s lidmi, kteří jsou proti migrantům či sexuálním menšinám. „Někteří lidé to mají jako mantru,“ varovala a položila dotaz: „Má být tato část společnosti přesvědčována, že se prostě mýlí?“ Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

„Přesvědčována? To zní trochu agresivně,“ nelíbil se dotaz europoslanci; sdělil, že to občas „začíná u výchovy“. Lidé zastávající Orbánovy názory jsou dle něho menšinou, která v rámci desítek procent Evropanů „není relevantní“. Varoval též, že Orbánova strana Fidesz upevňuje své postavení v zemi ve funkcích, které by jí zůstaly i po konci mandátu. „Ale Orbán nechce opustit Evropskou unii,“ podotkl.

K úpadu důvěry v Evropskou unii doplnil, že se tak dle něj dělo během koronavirové epidemie ne vlivem EU, ale tím, že prý lídři jednotlivých zemí „nebyli schopni spolu kooperovat“.

