Na Slovensku zkusili zprivatizovat státní podnik. U nás ho nechávají pomalu umírat

Na Slovensku byla před nedávnem ve hře možnost, že do čistě státního podniku LOTN vstoupí soukromý subjekt, který by celou společnost obohatil o nábor nových klientů. Teoreticky by šlo o nové obchody, ze kterých by těžil také stát. Tou společností je Slovak Training Academy, dceřiná společnost skupiny CSG Michala Strnada. Na první pohled je to skvělý nápad, který by slovenskému státu mohl přinést nové zakázky pro státní podnik, zatímco společnost Slovak Training Academy by si rozšířila portfolio služeb.

Háček je v tom, že ve chvíli, kdy by společnost Czechoslovak Group skutečně majetkově vstoupila do LOTN, přišla by LOTN o svoji způsobilost k opravování strategické techniky. Ta je v rámci obchodních a majetkových přesunů nepřenosná. Pokud by Strnadův strategický záměr vyšel, LOTN by nemohla nadále vykonávat svůj hlavní obor činnosti.

Celá operace může snadno vzbudit dojem, že šlo hlavně o plán na získání mimořádně cenných a lukrativních movitostí a nemovitostí leteckých opraven do skupiny CSG. Do celého komplexu bylo nedávno investováno zhruba třicet milionů eur. Prostřednictvím Slovak Training Academy slibovala skupina CSG Leteckým opravám Trenčín nesplnitelné. Slovenská vláda také nakonec celý strategický záměr poslala k ledu. Svou roli může hrát pověst CSG coby společnosti, která relativně často vstupuje do strategických podniků, aby je potom rozprodávala. Hlavní ale je, že se slovenská vláda uvědomila něco, co české vládě doposud bohužel uniká.

Budoucnost Leteckých opraven Malešice (LOM) se totiž stává ožehavým tématem, které vláda z neznámého důvodu nechce řešit. LOM delší dobu řeší nákup letadel L-39NG od společnosti Aero. Nové cvičné letouny jsou stěžejní pro výcvik domácích a zahraničních pilotů.

To ale bylo údajně pro netransparentnost některých částí kalkulace zamítnuto premiérem a objednávka už více jak dva roky stojí, přičemž je veřejným tajemstvím, že se čeká na souhlas prezidenta Miloše Zemana. Vzhledem k tomu, že zakladatel CSG Jaroslav Strnad je Zemanovým sponzorem, se nabízí podezření, že se jedná o zákulisní konkurenční boj, v němž je hlavní obětí schopnost Česka cvičit vojenské piloty.

Každopádně je situace nebezpečná pro budoucí fungování LOMu. Ten je na výcviku pilotů závislý, protože strojům, které LOM aktuálně používá, skončí životnost mezi roky 2021 – 2022. Na druhé straně je LOM (jakožto státní podnik) pro Aero zásadním klientem kvůli potřebným referencím, která jsou od státního podniku pro další možný prodej letounů do zahraničí klíčová.

Slovenská vláda si uvědomila, že svoje strategické letecké opravny nemůže nechat padnout. U nás to oborová veřejnost a racionální politici vědí také, ale zatím není jak prolomit patovou situaci, v níž se potkává slabost ministerstva obrany se zákulisními zájmy. Rozumné nastavení podpory pro podniky, jako je LOM, bude zřejmě muset v novém volebním období patřit k primárním úkolům nové vlády.

