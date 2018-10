Na koalici v Praze 5 se dohodli Piráti a nezávislí, ODS a ANO

11.10.2018 11:15

V Praze 5 se na koalici domluvili Piráti a nezávislí, ODS a ANO. Strany podepsaly memorandum o budoucí koalici a nyní budou jednat o detailech. ČTK to sdělil lídr Pirátů a nezávislých Daniel Mazur (Piráti), který se na základě dohody má stát starostou. Jednání o podrobnostech by rád zakončil do měsíce. Koalice bude mít v 43členném zastupitelstvu 27 hlasů.