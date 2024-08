Na muslimy mírně, na Angličany se psy. Británií otřásají důkazy

Napětí v ostrovním království nadále houstne. Houstne již mnoho měsíců, ale olej do ohně v poslední době přilil mladý muž, který vtrhl na dětskou oslavu a tady zavraždil tři děti. Na to konto vyrazili do ulic naštvaní Britové. Vyrazili před hotely, v nichž jsou ubytovaní žadatelé o azyl a dávají hlasitě najevo, co si o těchto žadatelích myslí.

Server německého deníku Bild upozornil, že na 400 lidí bylo zadrženo.

Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10553 lidí

V Birminghamu se v pondělí večer sešlo mnoho muslimů poblíž mešity, někteří měli masky a mávali palestinskou vlajkou. Videa na sociální síti X ukazují, jak demonstranti útočí na hospodu The Clumsy Swan a kopou do člověka.

„Záběry ukazují, jak se násilník v kukle přibližuje k muži a brutálním levým hákem ho sráží k zemi, když se snaží ustoupit.“ A lidé okolo křičí hrůzou. Těmito slovy scénu popsal britský The Sun.

#birmingham

8 - Further actions at The Clumsy Swan.

A patron stands alone protecting himself and the pub, before one of the mobbers knocks him down; he didn't throw a punch.

Said mob begin to heavily assault him.

All of this so far, the media haven't reported on. pic.twitter.com/gtK4Hp1RKO — Jack (@Not_Jackblack) August 5, 2024

Publicistka vystupující pod přezdívkou Janina z Londýna k videu z restaurace napsala, že za dva až tři roky může v Británii vypuknout občanská válka. A podle ní vlastně možná už začala.

„Ptáte se mě, kdy v Británii začne občanská válka. Svou predikci jsem stáhla z horizontu cca 5 let na 2–3 roky. Dnes říkám – už zřejmě začala. Situace v Británii se nejenže neuklidňuje, ale naopak ještě více eskaluje. V severoanglickém Birminghamu včera vyšla do ulic muslimská komunita. Ta tvrdí, že vláda nejedná vůči ‚bílým extrémním pravičákům‘ dost tvrdě, tak berou věci do svých rukou,“ zahájila svůj příspěvek na sociální síti X zostra.

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 11174 lidí

Na sociálních sítích se mezitím objevují prohlášení, že zatímco muslimské demonstranty ponechává policie v klidu, když si dovolí protestovat jiní Angličané, nastoupí na ně policie se psy. Důkazem má být jedno z videí z Plymouthu.

„Muslimové šílí v Birminghamu, nenuceně provádějí rasově motivované útoky na veřejnost, žádná policie není vidět! Mezitím v Plymouthu protestuje skupina Angličanů, na které vyrazila policie se psy,“ lze se dočíst na sociální síti X.

Two-Tier policing!



Muslims run amok in Birmingham casually carrying out racially motivated attacks on a public, no police to be seen!



Meanwhile in Plymouth, a group of English people are protesting so police bring out the dogs.



More lies from Starmer ?????? pic.twitter.com/mvTIixsLZ6 — UK Justice Forum ???? Latest Video News Updates! (@Justice_forum) August 5, 2024

V kontrastu proti počínání policie v Plymouthu stojí záběry z již zmíněného Birminghamu, kde demonstranti mávají palestinskou vlajkou a auta okolo neprojíždějí podle předpisů, ale policejní psy na videu vidět není.

„Žádná policie. Žádní psi. Žádné koně,“ lze se dočíst u videa. A pak prý také žádné odsouzení muslimských demonstrantů ze strany labouristické vlády Keira Starmmera.

TWO TIER POLICING: A huge crowd of Muslims gathers on the streets in Birmingham. There are:

No police

No dogs

No horses

No kettling

No snatch squads

No facial recognition surveillance

No arrests

No condemnation from the Starmer regimepic.twitter.com/lsvBLDSoWl — David Kurten (@davidkurten) August 5, 2024

Britský deník Daily Mail uveřejnil průzkum, podle kterého asi třetina dotázaných Britů protesty podporuje.

„Jeden ze tří Britů podporuje protesty proti imigrantům, které se za poslední týden přehnaly napříč Velkou Británií, odhalil nový průzkum. … Nový průzkum YouGov nyní odhalil, že jeden ze 14 Britů ve skutečnosti sympatizuje s výtržníky a věří, že nepokoje jsou ‚zcela oprávněné‘. Čtvrtina lidí považuje muslimy za odpovědné za nepokoje, zatímco více než třetina tvrdí, že nenesou žádnou odpovědnost. Přibližně třetina dotázaných připisuje vinu labouristické vládě sira Keira. 38 procent také obvinilo bývalého premiéra Rishi Sunaka.“

Psali jsme: Nepokoje v Británii pohání krajní pravice a proruský web? Server pod palbou: Manipulace Britský premiér chce udusit násilné protesty. Dělá místo ve věznicích a hrozí Imigrant, který se stal ministrem: Islám je slučitelný s britským způsobem života Ani osmáct mu nebylo. Ale už má v Německu na triku 34 zločinů