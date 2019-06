Na*raný Okamura vyslovil skandální nařčení. Pak ho ČT ustřihla a pustila Kalouska

Okamura začal připomenutím, že Poslanecká sněmovna odmítla návrh SPD na pomoc lidem v dluhových pastech, což je zásadní bod programu SPD. „Chceme zestátnit exekutory a ukončit lichvu a zastropovat úrokové sazby, aby lidé nepadali do dluhových pastí.“ A prohlásil, že vzhledem k tomu, že návrh nebyl podpořen, tak je hnutí SPD jediné, kdo za tyto lidi bojuje. Anketa Máte rádi Zdeňka Svěráka? Ano 8% Ne 65% Jako umělce ano. Ale ať nemluví do politiky 27% hlasovalo: 13260 lidí

Radim Fiala pak komentoval restituční řízení šlechtického rodu Walderode, ve kterém jde podle médií o majetek v hodnotě 3 miliard. SPD prý rozsudek, který přiznal rodu právo restituovat, prověří. „Pokud se ukáží pravdivé informace o nacistických postojích představitele rodu Walderode za druhé světové války, šlo by o případ zpochybnění dekretů prezidenta Beneše,“ řekl Fiala a dodal, že pro SPD je nepřijatelné, aby se právními kličkami vracel majetek zabavený na základě těchto dekretů. „V případě, že právní machinace dopomohly k majetku rodu, který podporoval okupaci země, šlo by o další případ zrady národních zájmů,“ pravil Fiala s tím, že politici TOP 09, STAN, ODS a KDU-ČSL prý otevřeně razí sbližování s bývalými „Sudeťáky“ a dochází k přepisování historie.

Pak se Tomio Okamura dostal k vyslovení nedůvěry vládě. „Hned na úvod jasně řeknu, že tato vláda, kde je zcela nedůvěryhodná ČSSD, neprosazuje programové priority SPD. My v SPD jsme jí tedy důvěru nikdy nedali a ani dnes ji nepodpoříme, protože často má zcela opačný program, než má SPD,“ řekl předseda hnutí. Dodal, že nejdříve musí odejít ČSSD. Ale jedním dechem doplnil, že se kvůli tomu nebudou spolčovat s Kalouskem, Bartošem, Fialou či Bělobrádkem. Následoval dlouhý výčet toho, co SPD podporuje, a vláda nikoliv, kde vláda hodlá zdražovat apod. „Situace je dneska tak zoufalá, že zvýšení důchodů pohlcuje rapidní nárůst cen, zdražení potravin a energií doslova drtí občany. Jsou tady rekordní ceny cibule, brambor, petržele.“ Obul se i do deficitu. Prý pokud by byla sestavena vláda odborníků bez ČSSD, tak je hnutí SPD ochotné diskutovat o podpoře pro tuto vládu. „Řekněme si narovinu, že bez 78 poslanců hnutí ANO není možné sestavit žádnou vládu v ČR. Protože zbytek nechce spolupracovat, tím mám na mysli takzvaný demagogický blok.“ Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Od Seznamu Zpráv přišel dotaz, zda už byl Okamura kontaktován policií kvůli nenávistným komentářům pod facebookovým statusem, zda byl vyzván, aby je smazal a zda uvažuje o omluvě. Okamura opáčil, že naopak SPD kontaktovalo svého právního zástupce ve věci manipulativních zpráv Českého rozhlasu. „Protože například Český rozhlas, naposled předevčírem, si vymyslel můj citát, kdy o demonstrujících říkám, že demonstrujícím jde pouze o moc. Tomio Okamura ale nic takového neřekl, ani nenapsal. Já jsem řekl, že o moc jde politikům, kteří na těch demonstracích vystupují,“ obvinil veřejnoprávní médium předseda SPD a dodal, že řekl, že o moc jde také organizátorům, kteří politiky na demonstrace zvali a spolupracují. „Oni si v Českém rozhlase vymysleli můj výrok, normálně si ho vymysleli, takže my samozřejmě podáváme stížnost na radu Českého rozhlasu a podali jsme ho i advokátní kanceláři, budeme žádat omluvu, o korekturu, protože není možné, aby Český rozhlas nadále takto lhal,“ hřímal Okamura. „Oni si ho vymysleli, odvysílali ho ve zprávách, jenom aby mě poškodili.“ Ing. Radim Fiala SPD



Od ČT ale přišla námitka, že ministr Hamáček říkal, že se komentáře na adresu Českého rozhlasu prošetřovat budou. Radim Fiala zdůraznil, že v samotném vyjádření Okamury nic nenávistného nebylo a nenávistné komentáře prý pocházely od „nových adres“, které dle něj mají marketingově vzbudit dojem, že pod vyjádřením šéfa SPD jsou nenávistné komentáře. Je prý rád, že se tyto komentáře budou vyšetřovat.

Tomio Okamura chtěl ještě něco říci, ale vysílání bylo na ČT přerušeno, protože začal tiskový brífink TOP 09.

