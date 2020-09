Na roušky si budeme muset zvyknout i v příštích letech, vzkázal čtenářům PL lékař a kandidát na senátora

reklama

Anketa Mělo by Česko přijmout uprchlíky ze shořelého tábora v Řecku? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 14999 lidí dotazů mířil na aktuální pomoc vlády. „Tvrdíte, že vláda pomáhá. Jak konkrétně nyní pomáhá drobným živnostníkům? A jak pomáhá těm, co pracují v pohostinství, barech, klubech, které musí být v noci uzavřeny? Já slyšel (ministryni financí) Schillerovou, která řekla, že o pomoci neuvažuje. A co třeba pomoc lidem, které živí kultura a cestovní ruch? Pokud se nepletu, a jestli ano, tak mě prosím opravte, pomoc běží jen pro velké podniky a jejich zaměstnance a kdo ví, jak to s pomocí bude dál, protože se na ní vláda nemůže shodnout. Děkuji vám za odpověď. Je dobré, že nestrkáte v době krize hlavu do písku,“ zaznělo.



Že by vláda nepomáhala, Mašek odmítá. Podle něj se pracuje i na podpoře kultury za přispění ministra Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a vše se dle něj mělo projednávat i v parlamentní komisi zaměřené na řešení koronavirové krize a jejích dopadů. „Co se týče pohostinských služeb, uvidí se podle vývoje, zvažují se cílené a ne zcela plošné podpory,“ odhalil.



K aktuálnímu rostoucímu tempu pozitivně testovaných případů nákazy koronavirem se od jedné ze čtenářek pojí dotaz, „zdali vlastně není dobře, že se promořujeme?“

„Přijde mi, že státy, kde bylo hodně nakažených na jaře, jsou na tom teď lépe, protože se už promořili. Ano, lepší by bylo, kdyby tu žádný virus nebyl. Ale když už tu je, je podle mě třeba se s ním naučit žít. Také nevěřím tomu, že nás spasí vakcína, protože si myslím, že všechny viry mutují, a když se očkujete proti jednomu, před jeho mutací vás to neochrání – jako to je třeba u očkování proti chřipce. Nebo to vidíte jako lékař jinak?“ dotazovala se.



Kandidát do Senátu doktor Jiří Mašek tvrdí, že se to vše „ukáže za několik měsíců“. Očkování na covid-19 by však rozhodně za zbytečné nepovažoval. „To očkování bude moc důležité, bude ale nutné proočkovat více než 30 procent populace. To by mělo při současném a snad regulovaném ‚promořování‘ stačit,“ doufá záchranář. Fotogalerie: - Rouškolidé

U chřipky se držel i další ze čtenářů. „Myslíte, že média a doktoři budou takto šílet i při chřipkové epidemii a budou se nosit roušky?“ zeptal se.



Maškova odpověď pak zřejmě zarazí nejen tazatele. „Jako praktický lékař vám mohu říct, že roušky se nosit samozřejmě letos budou. Jak to bude v dalších letech, uvidíme, ale zřejmě si na ně budeme muset vždy na nějakou dobu v roce zvyknout,“ myslí si lékař a kandidát do Senátu.

