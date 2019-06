Na tak velkou demonstraci není metro stavěné, brání se Hřibův náměstek

Metro není kapacitně připraveno na nápor zhruba čtvrt milionu lidí naráz. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Při nedělní demonstraci na Letné byla stanice metra Vltavská kvůli technické závadě eskalátoru a přeplněnému nástupišti po 16:00 na půl hodiny uzavřena a vlaky v ní nezastavovaly. Metro krátce nezastavovalo ani ve stanicích Hradčanská a Malostranská. Zprávu přinesla ČTK.

Pražský dopravní podnik (DPP) podle Scheinherra ale přesto při nedělní demonstraci odvedl dobrou práci. „My jsme se připravovali, navýšili jsme na dvojnásobek intenzitu linek A a měli jsme připraveny zálohy na linkách B a C. Bohužel ani síť metra není schopna v jeden moment pojmout 250.000 lidí. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom občany informovali a myslím si, že DPP odvedl dobrou práci, i když se tedy omlouvám za ty přecpané stanice a tramvaje,“ řekl ČTK Scheinherr.

Provoz tramvají byl během demonstrace zhruba hodinu přerušen na nábřeží Edvarda Beneše a nábřeží kapitána Jaroše. Nejezdily ani na náměstí Republiky a po Čechově mostě. Autobusová linka číslo 207 byla od Ohrady zkrácena do zastávky Florenc.

Demonstraci pořádal spolek Milion chvilek na protest proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) a premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Podle operátora T-Mobile se demonstrace účastnilo 283.000 lidí.

Demonstrace vyvolala dubnová demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka a výběr jeho nástupkyně Marie Benešové (oba za ANO). Kněžínek odchod z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš. Premiér případ označuje za politickou kauzu.

Požadavky demonstrantů se postupně zaměřily na celou vládu a demisi premiéra. Patří mezi ně přijetí pojistek pro nezávislost justice a demise Benešové, vrácení „neprávem obdržených dotací“ firmou Agrofert, která patří do Babišových svěřenských fondů, ale také konec dotací, daňových úlev, investičních pobídek a státních zakázek pro Agrofert. Babiš by se podle nich měl také zbavit médií a rezignovat. Premiér to odmítá.

